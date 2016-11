Se terminó la temporada oficial, y Oriental es el campeón sub-18

Con la victoria de los azules ante Nacional, el pasado sábado, finalizó la temporada oficial en la Liga Departamental de Fútbol de Rivera.

Oriental se consagró campeón de la categoría sub-18, derrotando a Nacional por uno a cero.

Le bastaba con un empate pero en el transcurso del primer tiempo, una larga carrera de Leonardo Núñez ganándoles a la defensa y al golero tricolor, desde el borde del área mayor, la mandó al fondo de la red para darle tranquilidad al azul que jugó con la ventaja que tenía.

Si bien es cierto en el segundo tiempo Nacional mereció el empate, lo buscó por todos los medios, jugó con enorme responsabilidad a pesar de saber que era casi imposible que pudiera llegar a la final debido a la reglamentación vigente que hubiera determinado en caso de triple empate que justamente Nacional se quedara afuera de la definición, lo hizo con responsabilidad y gran actitud deportiva.

Pero Oriental supo administrar muy bien la ventaja que llevaba y con un gol de ventaja, sumado a la otra que establecía que el empate aún lo favorecía, llevó el partido, con las riendas a su favor, hasta el pitazo final del árbitro para festejar con la tranquilidad de saberse mejor en la categoría.

EL PRELIMINAR

En el cotejo preliminar Sarandí Universitario hizo su parte, gano con relativa comodidad y esperó la posibilidad que establecía el reglamento.

Frontera Rivera Chico cayó por tres tantos a cero y de esta manera cerró su Liguilla sin victorias ni puntos lo que contrasta con lo que había sido una brillante campaña en la rueda clasificatoria.

Los rojos cargaron con el peso de lesiones y hasta alguna suspensión, que minaron completamente su estructura de equipo y no pudo concretar el sueño.

De todas maneras, si analizamos la actuación del equipo a lo largo del año no podemos menos que saludar y felicitar a los rojos de Cuaró por el desempeño en una categoría que generalmente no los tenía como uno de los principales animadores, como en realidad lo fue.

Premio al trabajo y esfuerzo del cuerpo técnico y plantel de jugadores que estuvieron casi todo el año pendientes de lo que fue una excelente actuación.

EL FESTEJO

Luego del gol de Oriental y que los minutos pasaban sin que Nacional pudiera concretar su gol, todo se fue preparando para el festejo azul.

No había muchos aficionados en la tribuna, un grupo interesante de familiares y amigos de los chicos azules aplaudían desde las gradas y otro reducido grupo pudo acceder al campo de juego para festejar junto a los campeones.

Allí estaban los neutrales de la Divisional Juvenil a la espera de la entrega de la copa al campeón y luego de algunos minutos, Samuel Alonso y Francisco Pattera entregaron el trofeo y los azules reiniciaron el festejo pero ya con el ansiado premio al esfuerzo.

DESTACADO GESTO

Una vez finalizado el encuentro, los jugadores de Oriental iniciaban el festejo, los de Nacional permanecieron en el campo de juego y unos minutos más tarde se dirigieron a saludar a sus rivales.

La totalidad de los tricolores se mezclaron con los azules en un apretado abrazo y las felicitaciones por el título logrado en un gesto que habla muy bien de los valores que deben regir en el deporte y que Nacional, un digno rival en la cancha, supo cumplir una vez derrotado.

Un gesto que debe ser mencionado y que no puede pasar inadvertido.

Concluido el saludo, los tricolores se retiraron y la cancha quedó a merced de los azules que reiniciaron un festejo que comenzó en el estadio y se prolongó en la sede del club donde llegaron portando la copa por haber sido los mejores de la categoría.

LOS DETALLES

SARANDÍ 3 FRONTERA 0

Cancha: Estadio Municipal “Atilio Paiva Olivera”. Hora de comienzo: 18:00. Jueces: Néstor Fabián Coelho, Silvio Antúnez y Wilmer Rodríguez.

SARANDÍ UNIVERSITARIO: Rodrigo Ezequiel de Bellis, Víctor Alburquerque, Carlos Domingo Martínez, Nicolás Germán Rodríguez, Lucas Leal, Luis González, Alan Cardozo, Wesley Altesor, Sergio Matheus Rivero, Alejandro Canto y Brahian García.

Cambios: Pablo Jesús por Alejandro Cantos; Anderson Barboza por Lucas Leal; Víctor López por Luis González; Alberto Matheus Britos por Sergio M. Rivero; Guillermo Caballero por Wesley Altesor.

Goles: Luis González a los 22’ del primer tiempo, Sergio Matheus Rivero -de penal- a los 31’ del primer tiempo y Nicolás Rodríguez a los 5’ del segundo tiempo.

FRONTERA RIVERA CHICO: Víctor Farías, Igor Alvez, Lucas Albín, Alan Pacheco, Rafael Núñez, Maximiliano Odriozola, Anthony da Silva, Juan Ignacio Nizarala, Santiago Saavedra, Luis Suárez y Adilson Gómez.

Cambios: Isaac Barboza por Luis Suárez; Matías Launás por Anthony da Silva; Juan Silveira por Alan Pacheco; Pablo Albín por Santiago Saavedra; Juan Escobar por Igor Alvez.

ORIENTAL 1 NACIONAL 0

Cancha: Estadio Municipal “Atilio Paiva Olivera”. Hora de comienzo: 20:00. Jueces: Sandro Luis Ferreira, Luis Carlos Rodríguez y Wilmer Rodríguez.

ORIENTAL: Yhordy Alexander Antúnez, Juan Gabriel Díaz, Samuel Duarte, Cristopher Matheus Alvez, Leonardo Aguiar, Mateo Venancio Barboza, Henry Mauricio Lemos, Juan Martín Bentancurt, Edgar Deivich Presa, Edison Leonardo Alvez, y Francisco Damián Núñez.

Cambios: Cleber Danilo Gómez por Juan Martín Bentancurt; Ángel Facundo Flores por Leonardo Aguiar; Gonzalo Cruz por Edgar Presa; Juan Manuel Salines por Henry Lemos.

Gol: Edison Leonardo Núñez a los 22’ del primer tiempo.

NACIONAL: Juan Diego Santos, Yhon Brayan Ojeda, Diego Rafael Vargas, Juan Manuel Leal, Víctor Canabarro, Carlos Matías Mello, Lucas Giovanni Fagúndez, Miqueas Silva, Facundo González, Marco Daniel Silveira y Diego Fabricio Alvez.

Cambios: Víctor Rafael Arizaga por Marco Silveira; Víctor Santiago Saldivia por Diego Vargas; Anderson Gabriel Barboza por Facundo González.