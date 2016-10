Se vienen cumpliendo los objetivos trazados por la Liga Departamental de Básquetbol

Suplemento “El Deportivo”:

“En estos dos meses de trabajo se han logrado cumplir con los primeros objetivos trazados, todos ellos obedeciendo a una planificación realizada y que se viene cumpliendo sin mayores inconvenientes”, dijo el Presidente de la Liga Departamental de Básquetbol.

El Prof. Nolberto Flores señaló que “lo primero fue trabajar con los clubes que pusieron a disposición toda su buena disposición para unir ideas y objetivos donde lo principal era lo formativo, porque queremos impulsar los valores que le hacen bien a la persona y no solo al deportista, al basquetbolista”.

Flores recordó que precisamente el básquetbol estaba detenido en el tiempo en nuestra ciudad y había que rescatarlo.

“Había que hacerlo y entendimos que lo primero eran los niños y por allí empezamos, de 12 a 16 años”.

Nolberto destaca el esfuerzo realizado por Sarandí Universitario, Telégrafo, Nacional y Guanabara que permite que todos los miércoles se transformen en una verdadera noche del básquetbol riverense.

Aclara que todo aquel que se sienta con ganas de trabajar por el bien del básquetbol de Rivera puede estar todos los miércoles en el gimnasio donde haya actividad porque se lo necesita, “pero no para empujar sino que para trabajar para que este deporte pueda volver a tener el brillo y la característica que tuvo en el pasado”.

CULTIVO DE VALORES

El Presidente de la Liga Departamental de Básquetbol destacó que en el Campeonato Internacional jugado el pasado fin de semana se rescatan varias cosas, pero, por encima de todo, la caballerosidad entre los jugadores.

“Tenemos que tener en cuenta que el básquetbol es un juego de contacto muy fuerte, que hay muchos roces pero siempre ha existido el respeto por el compañero y por el adversario”.

Debemos tener en cuenta el nivel de los jugadores que concurrieron a nuestro medio, con chicos que tienen una práctica activa, diaria y con competencias todas las semanas, enfrentados a un equipo riverense que, en la categoría no tiene siquiera actividad local, y que los celestes supieron cumplir, no golpearon, jugaron dignamente y aprendieron muchísimo de la observación a sus rivales.

Agregó: “lo que vimos no va en desmedro de nuestros chicos, pero hemos quedado sorprendidos de la calidad de los visitantes y del alto nivel técnico que tienen demostrando claramente cómo se juega el básquetbol moderno, sin tanto traslado de la pelota sino a través del juego área, rápido y con movilidad casi fantástica”.

Señaló que cuando vio a Rivera jugar su primer partido sintió ganas de llorar porque estábamos muy lejos del nivel de los rivales, pero ya en el tercer partido que jugábamos, mejoramos muchísimo por lo que queda claro que los que nos está faltando es competencia de alto nivel”.

EL APOYO DE LA COMUNA

El Presidente de la Liga destaca una y otra vez la labor que viene desempeñando la Intendencia Departamental a través de la División Deportes para el impulso que se le está dando al básquetbol.

Además de la puesta en marcha de la Liga, la Intendencia colaboró en la llegada de equipos como el SOGIPA y el equipo de Bagé así como también Miramar que vino desde Montevideo.

LO PRÓXIMO

En principio terminal la etapa local y ya pensando en todo lo que se pueda hacer en la próxima temporada.

“Subir la edad y pero también subiendo los actores porque la idea es traer a equipos de los barrios de la ciudad a través del trabajo que se realiza en coordinación con la División Deportes, pero no finalizar con ellos sino que llevarlo también al interior de nuestro departamento”.

Pero, dijo el Presidente, ya hay equipos de básquetbol femenino que nos han solicitado que se trabajara también en esa rama, y lo vamos a hacer a partir del año que viene.

PROGRAMA NACIONAL DE FORMATIVAS

En la Liga Departamental de Básquetbol de Rivera ya se ha hablado acerca de la instrumentación del programa de incentivo a los basquetbolistas de las categorías de base en todo el territorio nacional.

“El interés del Coordinador, (Prof. Alberto) Espasandín, es retener e niño escolares con una altura determinada, esa es la idea y lo manifesté en la Liga para que se pueda comenzar a seleccionar, en las escuelas a chicos con esas condiciones”.

El Prof. Nolberto Flores explicó que “la idea pasa por encontrar a esos chicos de elevada estatura y llevarlos a los equipos locales para que vayan comenzando la práctica del deporte”.

CAMPEONATOS NACIONALES

Los miembros de la Liga Departamental de Básquetbol de Rivera desean, como todos, ver a una selección celeste compitiendo en los torneos nacionales, como en un pasado reciente, pero hay varios inconvenientes que se van a buscar sortear.

Uno, quizás el más importante es que el básquetbol se juega exclusivamente en canchas con pisos flotantes y nuestros gimnasios a pesar de contar con accesorios bastante modernos, todavía no están con ese tipo de pisos, como lo tiene, por ejemplo, el moderno gimnasio de Tacuarembó”.

En ese sentido señaló que ya se trabaja ante la Intendencia de Rivera, a través del Prof. Horacio Hernández, para contar con un gimnasio a la altura de los requerimientos nacionales e internacionales y a partir de allí traer campeonatos nacionales en todas las categorías”.