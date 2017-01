Seguros de sí mismos, los juveniles salen a la cancha en el debut del torneo

Los celestes juveniles van a la cancha buscando reencontrarse con muy buenas campañas de un pasado reciente y que se cortó el año pasado cuando los dirigentes resolvieron no participar en el evento nacional.

Si bien es cierto los juveniles riverenses tienen un solo título en cincuenta años de historia, no podemos olvidar que no siempre se gana y que en los últimos años hemos tenido buenas participaciones.

Desde que Rodrigo Mora fue el goleador del campeonato juvenil en que Rivera fue el vice campeón con Danilo Poschi, en la definición en sede fija disputada Maldonado, pasando por la eliminación injusta ante Colonia en el 2010, con Franco Ferreira en la conducción, o la de hace un par de años con Julio Ferreira, precisamente en la ciudad de Artigas.

Nos referimos a la sub-18, porque en la categoría sub-15, con estos mismos técnicos que nos conducen hoy, nos eliminó un árbitro con un penal inexistente en nuestro propio estadio ante Durazno.

De todas maneras hay que convenir que han sido muy buenas presentaciones. Incluso si analizamos nuestros enfrentamientos con el rival de esta noche, porque si vemos los datos que publicamos en nota aparte de esta misma edición, nos vamos a encontrar con que estos chicos celestes ya han obtenido muy buenos resultados jugando como visitante ante este mismo rival.

Jorge Gustavo Fagúndez llega con un equipo definido, con estabilidad y buenos entrenamientos previos con la oncena que utilizará en el comienzo del encuentro de esta noche.

Dos o tres dudas que tenía hasta hace algunos días ya las ha definido y ese será el equipo que salte a la cancha minutos antes de la hora 20:00.

LOS DETALLES

Copa Nacional de Selecciones, Copa Antel – Torneo “Lucas Perdomo”.

Hoy, sábado 14 de enero. Primera fecha de la Serie A del Regional Norte Litoral.

– En el estadio “Matías González” de Artigas:

Hora 20:00 Artigas vs. Rivera (sub-18). Jueces: Ricardo González, Gustavo Barbosa y Víctor Quiroz (terna de Salto). Veedor: Octavio Ramos.