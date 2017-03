Sorpresivamente se suspendió el comienzo del certamen de la “B”

En la tarde de ayer comenzó a circular la versión de la postergación del comienzo del campeonato de la Divisional B previsto, en principio para mañana en la cancha de Peñarol.

En la sesión del pasado lunes los clubes aprobaron que la primera fecha se debía disputar este fin de semana, pero sorpresivamente el Presidente de la Liga, en uso de las facultades que otorga los Estatutos, resolvió suspender y dar cuenta en la sesión del próximo lunes.

En comunicado de prensa que se dio a conocer en horas de la tarde de ayer se dice que el motivo de la postergación es la ausencia de servicio policial.

Un dato que obviamente no se puede corroborar debido a que se dice que el Presidente de la Liga tiene en su poder un mensaje de texto del Encargado del Servicio 222 donde se expresa que por razones de servicio no se puede contar con personal para atender los partidos de la Divisional B.

Inmediatamente comenzaron a escucharse voces contrarias a la decisión del Presidente de la Liga, incluso se dice que en la sesión del lunes se van a pedir explicaciones al respecto.

Varios presidentes de clubes se mostraban sorprendidos y molestos por la determinación adoptada que no hace otra cosa que provocar más gastos a cada una de las instituciones que deben mantener el plantel y los costos de entrenamientos una semana más a la que ya habían aceptado postergar, cuando en principio el campeonato debería haber comenzado el 5 de marzo.

Lo concreto es que en la sesión de este lunes se van a ajustar los detalles del comienzo del certamen, existiendo ya un acuerdo entre varios clubes para que se juegue la segunda fecha y que esta quede para el final de la primera rueda.