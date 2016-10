Sub-18: Se juega la última fecha de la rueda clasificatoria y se definen posiciones

Este domingo se juega la última fecha de la rueda clasificatoria del campeonato juvenil de la categoría sub-18 y se aguardan importantes definiciones.

De acuerdo a la tabla de posiciones existe la posibilidad que ni el título ni el cuarto clasificado a la Liguilla se pueda conocer al término de esta fecha.

Oriental es hoy quien tiene la chance de lograr el título dependiendo de si mismo pero el inconveniente de la fecha es que juega ante Peñarol que necesita imperiosamente una victoria para seguir manteniendo la posibilidad de estar en la Liguilla.

Frontera Rivera Chico es el otro equipo que puede acceder al título pero no solo deberá ganarle a Deportivo Colina sino que esperar un traspié de los azules.

Pero hay otra punta a definir y es el cuarto lugar a la Liguilla.

Huracán y Nacional se juegan entre sí, todas las chances, el que gane, independiente de cualquier resultado, clasifica pero si empatan se abre la chance aurinegra si estos le ganan a Oriental.

Sarandí Universitario está a un paso de clasificar porque enfrenta a Ansina con todas las de ganar y acceder a un lugar en la definición del campeonato.

Una fecha realmente trascendente en términos de definición y seguramente con mucha gente en las dos canchas donde se van a jugar los encuentros.

Partidos excluyentes y con situaciones que seguramente llamarán la atención porque, en definitiva, hay un solo encuentro que no resuelve absolutamente nada y es el que jugarán Cuñapirú y Lavalleja.

LOS DETALLES

El domingo, octava fecha (última de la ruda clasificatoria).

– En el Parque “Alberto y Elías Bouchacourt”:

Hora 9:30 Cuñapirú vs. Lavalleja.

Hora 11:30 Peñarol vs. Oriental.

– En el Complejo Deportivo “Bernardino Freitas”:

Hora 9:30 Ansina vs. Sarandí Universitario.

Hora 11:30 Frontera Rivera Chico vs. Deportivo Colina.

Hora 13:30 Huracán vs. Nacional.