Sub-18: Terminó la expectativa, habrá final por el título y clasificó Nacional

Fue una fecha que concitó la atención de todos y los oídos estaban tanto en Oriental como en Sarandí Universitario donde cada uno de los partidos algo decidía.

Cuñapirú goleó a Lavalleja en el único encuentro que no aportaba absolutamente nada en términos de puntajes para el título o la Liguilla.

Cinco a cero con cuatro goles cuando el decano bajó la guardia y se entregó en partido que tuvo muy buenos momentos en el primer tiempo, cuando fue bastante parejo.

En ese mismo horario, en la otra cancha, los verdiblancos, con mucha tranquilidad, lograban, definitivamente, se pasaje a la ronda definitiva del certamen goleando a Ansina por seis a cero.

A las once y media de la mañana, cuando estaban por comenzar los segundos encuentros en ambas canchas había muchísimo por decidir porque quedaba un solo lugar en la Liguilla y tres candidatos pero aún no se definía el título de campeón.

En ese momento, en la cancha de Sarandí Universitario, los rojos de Cuaró buscaban un triunfo que no les iba a bastar para llegar a la final de la rueda clasificatoria porque dependían del resultado del partido que comenzaba en la cancha del azul.

En Sarandí terminó casi diez minutos antes y la desesperación cundía entre los rojos porque azules y aurinegros estaban empatados sin goles, y así terminó, pero un gol de Oriental daba por tierra sus aspiraciones de ser el campeón y ni siquiera tener la posibilidad de una final.

Se definía esa posición, la primera y rojos y azules terminaron empatados en veintidós puntos.

Pero con esa división de honores dejaba afuera toda chance aurinegra y se quedaba afuera del torneo.

Vino el tercer partido en el Complejo Deportivo “Bernardino Freitas” y allí estaban los rivales directos, el que ganaba seguía, y el empate favorecía a Huracán.

Nacional debía ganar y solamente ganando se le permitía seguir en el certamen.

Un gol tempranero de Miqueas Silva lo favorecía en el trámite y en la excelente administración del resultado parcial.

Pero en el segundo tiempo Huracán se fue al ataque buscando el empate y la clasificación, inclinó la cancha hacia el arco defendido por Juan Diego Santos que poco a poco se fue transformando en una figura fundamental para mantener el triunfo parcial y la clasificación.

Llegaron los minutos finales y llegó el penal para el “globito”. Ejecución de Germán Pírez y la excelente contención del golero tricolor que confirmaba el resultado a favor de Nacional (en la fotografía).

Huracán se entregó, ya no tuvo fuerzas para intentar la reacción en los minutos finales y los tricolores aprovecharon para anotar el segundo, el de la tranquilidad y clasificación.