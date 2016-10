Toda la actividad de las ligas de veteranos se jugará esta tarde

En la jornada de hoy, sábado, habrá actividad en el marco de las Ligas de Veteranos, en las respectivas fechas que se disputarán esta tarde, de acuerdo a los detalles que publicamos a continuación.

Los detalles de toda la actividad de la tarde de hoy en la Liga Independiente, la Liga de la Amistad Senior y la Liga “Bernardino Freitas”, son los siguientes:

LIGA INDEPENDIENTE

Por la Serie A.

– En la cancha de Peñarol:

Hora 16:00 Armour vs. Deportivo Floripa.

– En la cancha de Armour:

Hora 14:00 Gremio vs Sao José.

– En la cancha de Artigas:

Hora 14:00 Flamengo vs. Barcelona.

– En la cancha de Oriental:

Hora 14:00 Oriental vs. Huracán.

Por la Serie B.

– En la cancha de la Batería:

Hora 14:00 Veteranos de Rivera vs. Alianza.

– En la cancha de Mandubí:

Hora 14:00 Rivera Universitario vs. 14 de Julio.

– En la cancha de Huracán:

Hora 16:00 Imprenta Libertad vs. Flamengo.

– En la cancha de Plantea Soccer:

Hora 16:00 SER Barcelona vs. Amistad.

LIGA “BERNARDINO FREITAS”

– En la cancha de Cuñapirú:

Hora 13:30 Artigas vs. Sarandí.

Hora 15:00 Cuñapirú B vs. Los Municipales.

Hora 16:30 Cuñapirú A vs. Los Pumas.

Cabe recordar que se jugará mediante sistema de eliminación directa, con partidos de ida y vuelta. Clasificarán los tres ganadores y el mejor perdedor.

LIGA DE LA AMISTAD SENIOR

Por la Divisional A.

– En la cancha de 14 de Julio:

Hora 14:00 Gaucho vs. Deportivo Floripa.

– En la cancha de Lavalleja:

Hora 16:00 Lavalleja vs. Rivera Universitario.

– En la cancha de Mandubí:

Hora 16:00 Mandubí vs. Salvador.

– En la cancha de Armour:

Hora 16:00 Deportivo Rivera vs. Juventus.

Por la Divisional B.

– En la cancha de Lavalleja:

Hora 14:00 Ansina vs. Wanderers.

– En la cancha de Frontera (PGB):

Hora 14:00 Deportivo Rivera Juniors vs. Nacional.

Hora 16:00 Mundo Afro vs. 14 de Julio.

– En la cancha de Huracán:

Hora 14:00 Huracán vs. Estrella Roja.