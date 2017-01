Todo pronto en la selección juvenil y el técnico ya tiene la oncena titular

No hay necesidad alguna de arriesgar nada y eso lo sabe muy bien el cuerpo técnico de la selección juvenil sub-18 celeste.

Es por ello que ha dispuesto que en los últimos días el fútbol formal sea entre los integrantes del plantel.

El número se lo permite y la capacidad de unos y otros es bastante pareja como para que los presumiblemente titulares tengan a un rival importante enfrente.

Así fue ayer, en el último ensayo de fútbol formal, y de acuerdo a lo que venía perfilando como equipo titular se volvió a confirmar y a esta altura difícilmente haya cambios.

El director técnico le está dando la confianza que necesitan quienes van a ser titulares y, a pesar de no habérselo dicho aún en forma oficial, basta ver la integración de los últimos entrenamientos y entender que ha sido de beneplácito para el técnico.

Todo está mucho más claro y, si alguna duda quedaba, en el entrenamiento de la tarde de ayer se resolvieron todos y se develó la incógnita.

Seguramente Fagúndez no lo va a decir oficialmente hasta esta tarde o mañana antes de la partida, pero -en íntimo- ya lo tiene y confirmado.

Si es el equipo que ingresó jugando ayer y que se mantuvo con la misma integración en casi toda la práctica, se trata de un excelente equipo con jugadores interesantes en cada una de las funciones y con una idea muy clara de lo que pretende el técnico.

Hay jugadas que se repiten una y mil veces, pero hay variación, lo que seguramente puede complicar al rival.

Esas jugadas se van a seguir repitiendo en los entrenamientos y pueden ser una de las alternativas claras del éxito que puedan tener.