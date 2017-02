Tres a cero: Victoria inobjetable y clara de nuestra selección celeste

Jugado en medio del agua, con alternativas cambiantes antes mismo del encuentro porque se comenzaron a tejer una serie de dudas que no tenían ningún tipo de asidero reglamentario.

Salvo el pedido del Presidente y las explicaciones del Presidente de la Comisión Honoraria Administradora del Estadio Municipal (CHADEM), no había otro argumento válido para que ni el veedor ni los árbitros del encuentro cambiaran su posición.

Fue así que, a pesar de todo, de las condiciones del campo de juego, de los túneles llenos de agua y de todo tipo de consideraciones que se realizaron en la larga caminata que los árbitros duraznenses realizaron en el campo de juego seguido por todos, el veedor, los dirigentes de Rivera y Bella Unión, la prensa y los fotógrafos y camarógrafos, se resolvió jugar el encuentro.

Felizmente no llovió pero recién a partir de allí comenzaron a aparecer los aficionados.

Primero ingresaron los visitantes que en un número de casi trescientas personas llegaron hasta el estadio, luego y poco a poco se fue llenando la tribuna alta de riverenses.

En definitiva cerca de mil personas aunque es justo reconocer que en otras condiciones meteorológicas hubieran estado casi tres mil aficionados sin duda alguna.

Ni siquiera se pudo realizar el show musical y artístico previsto.

Los jugadores y árbitros ingresaron a la cancha por los portones laterales, por entre el medio del público y, felizmente, sin inconveniente alguno.

En el primer tiempo un par de buenas jugadas celestes que se quedaban en medio del agua que en su mayoría se había aglomerado en el área que defendía Bella Unión en esa etapa.

La lesión de Marcos Boldrini fue la nota negativa de la primera parte, debió salir, se fue a atender en una asistencial médica y le dieron de alta pero con el compromiso de volver en esta jornada para la realización de estudios.

Camy ingresó a la cancha y el medio campo se armó mejor, dividiendo tareas con Fabricio Ferreira, y siendo factores fundamentales ambos de la mejoría celeste en el complemento.

También Bella Unión perdió un jugador debido al mal estado del campo de juego, ya que el lateral Montuani se torció el tobillo y dejó su lugar a Emiliano Maciel.

Pero en la segunda parte, cuando cambiaron de lado, cuando los atacantes celestes jugaron en la parte más seca de la cancha, todo comenzó a salir bien.

Ya a los dos minutos ganábamos uno a cero con anotación de Anderson Pérez.

Rivera no se conformó con un gol y salió a ampliar la diferencia.

En dos minutos se hicieron dos goles y los dos de Richard Gómez, el primero de ellos de gran jugada colectiva y en el segundo merced al esfuerzo de Anderson Pérez que no dio por perdida una pelota en el área rival y se la tocó a Gómez para anotar el tercero.

Hubo posibilidad de un cuarto gol en la ejecución fallida del penal por intermedio de Camy pero, de todas maneras, hay que convenir que se trata de un resultado al menos cómodo, que no asegura nada antes de jugar la revancha, pero que alienta la esperanza de estar en las finales del Campeonato Nacional.

LOS DETALLES

RIVERA 3 BELLA UNIÓN 0

Cancha: Estadio “Atilio Paiva Olivera”. Hora de comienzo: 20:30. Público: 1.000 personas. Entradas vendidas: 870. Recaudación $ 90.000 (aproximadamente). Jueces: Adhemar Morán, José Ávila y Ricardo López (terna de Durazno).

RIVERA: Gerardo David Freitas, Walter Andrés Boldrini, Rodrigo Andrés Silva, Andrei Florindo Vargas, Lauro Alexander Ocaño, Álvaro Amado, Marcos Giovanni Boldrini, Cristian Fabricio Ferreira, Sebastián Rosano, Richard Alejandro Gómez y Anderson Pérez.

Cambios: A los 27’ del primer tiempo Marcio André Camy por Marcos Boldrini; a los 24’ del segundo tiempo Marcos Andrés Ramos por Sebastián Rosano; a los 33’ del segundo tiempo Luis Eduardo García por Anderson Pérez.

Goles: Anderson Pérez a los 3’ del segundo tiempo y Richard Gómez a los 17’ y 19’ del segundo tiempo.

BELLA UNIÓN: Johans Rafael Paiva, Bruno Nicolás Mantuani, Nicolás Carballo, Jefferson Rusi Olivera, Martín Rosas, Daniel Zapirain, Riobert Fernández, Matías Daniel Trindade, Jesús Barboza Luis Eduardo Martínez, y Nicolás Arbiza.

Cambios: En el entretiempo, Emiliano Maciel por Bruno Montuani; a los 22’ del segundo tiempo Nahuel Machado por Robert Fernández.