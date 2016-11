Un festejo casi entre casa, faltaron los aurinegros a prestigiar la fiesta

Una jornada como la del pasado viernes merecía una cantidad de aficionados. Peñarol tenía todo a favor para un gran festejo con su gente pero solamente estaban los jugadores, dirigentes y algunos aficionados, entre los cuales los “Abuelos Nascente” no faltan nunca.

En el preliminar, el fútbol estuvo ausente y se jugó a impulsos personales. Dentro de ese panorama, en el clásico del fútbol riverense, Lavalleja llevó la mejor parte porque supo definir en el momento oportuno.

Oriental tuvo la pelota pero sus ataques terminaron siempre en las seguras manos de Fernando de Mello que debutó en el decano en la última fecha.

Con dos goles abajo, Oriental tuvo la oportunidad de descontar con mucho tiempo a favor en un penal que lo remaron rematadamente mal por encima del horizontal.

Luego llegó el descuento pero restaban muy pocos minutos y el albinegro se quedó con la victoria que solamente aporta en términos de tabla del descenso para la próxima temporada.

En el partido de fondo, el partido esperado por Peñarol para el festejo y ante un rival que fue muy duro durante todo el campeonato, todos faltaron a la cita, por lo menos en el primer tiempo.

Fueron cuarenta y cinco minutos para el olvido porque no hubo absolutamente nada más que un par de buenas intervenciones de ambos guardametas.

Toda la expectativa estaba para lo que se pudiera hacer en el tiempo complementario y no sucedió absolutamente nada.

Quizás fue Huracán el que estuvo con más ganas de ganar el partido, hizo cambios ofensivos mientras que los aurinegros hicieron cambios para que jugadores referentes tuvieran la posibilidad de terminar el partido en la cancha.

Se terminó el certamen para unos y otros y lo que queda es que Peñarol fue el campeón con total justicia por mejor.

LOS DETALLES

LAVALLEJA 2 ORIENTAL 1

Cancha: Estadio Municipal “Atilio Paiva Olivera”. Hora de comienzo: 19:00. Jueces: Juan Ramón Madera, Silvio Antúnez y Shuber López.

LAVALLEJA: Fernando de Mello, Giovanni dos Santos, José Luis Castro, Gladison Suárez, Álvaro Reyes, Felipe de Souza, Vainner Fernández, Robert Michael López, Robson Wilson Guzmao, Luis Paulo de Oliveira y D’Juliani Martins.

Cambios: Anderson Fabricio de Freitas por D’Juliani Martins; João Cardozo por Geovani dos Santos; Alexander Cuña por Felipe de Souza.

Goles: D’Juliani Martins a los 31’ del primer tiempo, Robson Guzmao a los 20’ del segundo tiempo.

ORIENTAL: Yian Luca Rosa, Lauro Alexander Ocaño, Santiago Gabriel Trinidad, Diego Martín Tonna, Pablo Andrés Santos, Juan Manuel Floretta, Cristian Fabricio Carlos Rodolfo Hernández y Víctor Mayheus Núñez.

Cambios: José S. Rosa por Juan Manuel Floretta; Luis A, Pérez por Lauro Ocaño.

Gol: Cristian Fabricio Ferreira a los 33’ del segundo tiempo.

Observaciones: A los 20’ del segundo tiempo Giancarlo Boccone remató un penal por encima del horizontal.

PEÑAROL 0 HURACÁN 0

Cancha: Estadio Municipal “Atilio Paiva Olivera”. Hora de comienzo: 21:00. Jueces: Sandro Luis Ferreira, Julio Rivero y Shuber López.

PEÑAROL: Jair Lemos, Sebastián Rosano, Rodrigo Silva, Cristian Meneses, Matías Techera, Marcio Camy, Marcos Boldrini, Gonzalo Picanzo, Enzo Scorza, Pitter del Pino y Richard Gómez.

Cambios: Marcos Ramos por Enzo Scorza; André Silva por Pitter del Pino; Giovanni Muñoz por Cristian Meneses.

HURACÁN: David Freitas, Andrés Silveira, Andrei Florindo, Marcos López Pinto, Rodrigo Sebastián Sena, Junior da Silva Sebastián Rosas, Germán Rosas, Mauro Fernando Britos, Leonardo Alvez y Geremías Rodríguez.

Cambios: Walter Vargas por Leonardo Alvez; Bruno Turren por Mauro Britos; Marcelo Melho por Marcos López Pintos.