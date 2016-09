Un gol de tiro libre fue la única diferencia en el partido

Copa Nacional de Selecciones sub-15:

Rivera jugó su penúltimo partido en la Copa Nacional de Selecciones de la categoría sub-15 en la ciudad de Artigas. Nueva derrota y un adiós a la escasa posibilidad que había aún.

Partido más que discreto donde el gol no se veía por ningún lado y solamente llegó en la ejecución de un remate libre cuando promediaba el segundo tiempo.

Un comienzo muy bueno de nuestra selección y parecía que llegaba el momento de un buen partido.

La celeste jugaba bien pero fueron muy pocos minutos, apenas diez o quince y volvimos a caer en los errores que se cometieron a lo largo de todos los partidos y que fueron determinantes de la eliminación.

Y el primer tiempo se terminó en medio de un disgusto general por el mal partido que protagonizaban unos y otros y por dos, las únicas dos jugadas del partido y ambas favorecieron al local.

Pero ambas en el final de la primera parte, una, un excelente remate del mediocampista ofensivo de Artigas que contuvo muy bien Fabricio Cal y casi enseguida una pelota que salva Nicolás Rodríguez en la línea cuando el golero ya estaba vencido.

El segundo tiempo se jugó tan solo porque había que cumplir con el reglamento que establece que son dos tiempos de cuarenta minutos, porque, en la cancha no se pudo ver absolutamente nada de fútbol.

El empate sin goles era lo único justo que se podía esperar de un partido jugado en esas características, pero llegó el tiro libre a favor del local cuando no se jugaba aún el minuto veinte.

Una ejecución perfecta, el gol y se terminó el partido.

Muy poco para un partido donde los nuestros tenían la obligación de ganar para mantener el último hilo de esperanza.

Un partido que no correspondió a la expectativa previa, igual a lo sucedido en todos los otros anteriores para poner el punto, casi final a una campaña que nos dejó muy poco en el saldo favorable pero muchísimo de experiencia para el futuro.

Queda muy claro que no se pude jugar sin preparación alguna, queda claro que hay que estar atento a cada uno de los detalles, como en este caso el fixture que fuera de toda situación reglamentaria, prepararon los delegados salteños y sanduceros.

Pero queda muy claro, además, que es muy distinto jugar un campeonato local que un certamen interdepartamental porque los jugadores no pudieron corresponder a la expectativa que sobre la actuación de ellos, se había supuesto.

Fin de la ilusión celeste, de una nueva ilusión juvenil que nos vuelve a dejar en el camino.

LOS DETALLES

ARTIGAS 1 RIVERA 0

Cancha: Estadio “Matías González”, de la ciudad de Artigas. Hora de comienzo: 15:30. Jueces: Richard Hunderwat, Mario Bengoechea y Pascual Bonfrisco (terna de Paso de los Toros).

ARTIGAS: Pablo Quintana, Mauricio Silva, Fabián Cuevas, Leandro González, Facundo Ferreira, Álvaro Garcés, Facundo Moreira, Juan Gómez, Jordi López, Facundo Valenti y Facundo Quintana.

Cambios: Valentín Moraes por Pablo Quintana; Lucas Viera por Jordi López; José Rebollo por Facundo Moreira; Bruno Ferrer por Leandro González; Ramiro Brazionis por Juan Gómez.

Gol: Facundo Valenti a los 22’ del segundo tiempo.

RIVERA: Fabricio Cal, Diego González, Nicolás Rodríguez, José Ricardo Rovira, Andrés Machado, Bruno Pérez, Brayan Fernández, Kevin López, Diego Méndez, Natanael Tabárez y Emerson Tejera.

Cambios: Anthony Arizaga por Diego Méndez; Adrián paz por Kevin López; Igor Sanguinetti por Nicolás Rodríguez; Federico Núñez por Emerson Tejera; Martín Vargas por Andrés Machado.