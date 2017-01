Un grupo de parciales celestes estuvieron en el “Matías González”

Un grupo de parciales celestes acompañaron a las selecciones en el debut de la Copa Nacional de Selecciones en el estadio “Matías González” de la ciudad de Artigas.

Una camioneta dispuesta por la propia Liga llevó a doce personas y además una importante cantidad de vehículos particulares fueron por la ruta brasileña llevando parciales al encuentro ante la selección de Artigas.

Desde tempranas horas de la tarde se pudo apreciar el movimiento en la carretera que une Livramento con Quaraí y en el estadio estuvieron muy temprano desde antes del comienzo del partido de juveniles.

Obviamente entre la mayoría de los riverenses presentes en Artigas estaban padres y familiares de los chicos de la categoría sub-18.

Los propios técnicos pusieron a disposición sus vehículos particulares para llevar a los jugadores que no fueron designados para estar en esta oportunidad.

Una bandera fue desplegada contra el alambrado, precisamente atrás del banco de suplentes del locatario y no fue una provocación sino que fue orden de la autoridad encargada de la seguridad.

En principio los riverenses iban a ser trasladados para la tribuna de enfrente pero teniendo en cuenta su buen comportamiento se resolvió dejarla en la principal y felizmente no hubo ningún tipo de inconveniente no provocado por los artiguenses y mucho menos por los nuestros.

Fue, en definitiva, una verdadera fiesta deportiva, como deberían ser todas en el interior del país.