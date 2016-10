Un triunfo que tuvo sus complicaciones pero permite que Peñarol siga su camino

No fue un triunfo fácil el que obtuvo Peñarol en su enfrentamiento ante el Deportivo Colina.

Los aurinegros durante un lapso importante del encuentro estuvo perdido en la cancha, sin saber cómo dominar a un rival que tuvo la pelota pero que, en realidad, no supo lo que hacer con ella.

Apenas el muy buen juego de Anthony Márquez en el medio de la cancha y con proyección ofensiva para darle las posibilidades que pudo haberle dado otro rumbo al partido.

Aun así y correspondiendo a una estricta justicia con lo que pasaba en la cancha fue el Colina quien anotó el tanto de apertura lo que perturbó, aún más a Peñarol que no encontraba el rumbo.

Vinieron los cambios obligados por lesión y el final del primer tiempo sin que hubiera mayores modificaciones en el juego.

El comienzo del complemento no mostró mucha diferencia hasta que sucedieron dos hechos que fueron muy importantes para el desarrollo final del encuentro.

Por un lado el dominio de Colina, con la pelota y con las acciones a favor sin poder concretar y por otro el ingreso de Erick Suárez en Peñarol que le dio mayor potencia ofensiva.

Pero en medio de ello, otros dos aspectos dignos de mención, la excelente gestión de Sebastián Rosano que tomó para sí la responsabilidad de conducir al equipo aurinegro y el penal a favor de Peñarol que Richard Gómez transforma en gol a pesar que el balón estuvo a disposición de Mario Cuevas.

Si el golero del Colina se queda con esa pelota hubiera sido nefasto para Peñarol que, sin embargo mejora muchísimo y a partir de allí domina totalmente las acciones.

Y vino el segundo precisamente por intermedio de Erick Suárez y ahí se le terminó el partido al Deportivo Colina que no supo salir a buscar la reacción hasta por el hecho que el rival no se lo permitió.

Peñarol terminó justificando su victoria y Colina enredado, ofuscado y como corolario la expulsión de Rafael Xavier Zacarías y varias tarjetas amarillas en el final del encuentro.

EN UN DISCRETO PARTIDO, FUE VICTORIA DE LAVALLEJA

ANTE LOS TRICOLORES DE AVENIDA BRASIL

No fue una victoria fácil para el decano ante el descendido Nacional, ni siquiera fácil de explicar porque si analizamos los noventa minutos de juego, fue Nacional quien hizo más y hasta se mereció una victoria que, de todas maneras, absolutamente nada le aportaría a la tabla más que eliminar toda chance de los albinegros.

Un partido que tuvo un gol en el comienzo y dos al final.

Apenas siete minutos de juego y los albinegros ya ganaban con gol de cabeza en el área contraria, del zaguero José Luis Castro.

Era el momento para que Lavalleja ampliara su ventaja, confirmara su superioridad y ganara con propiedad.

Nada de eso, muy lejos de algo tan sencillo, comenzaron los errores del decano y se iniciaba un dominio de Nacional que tuvo de todo menos el gol.

No hubo aciertos en la definición y Nacional se debió conformar con irse al vestuario al fin de la primera parte con una derrota apenas por un gol de diferencia.

Los tricolores hacían méritos más que suficientes como, por lo menos empatar el encuentro pero no podía.

Y finalmente lo logra a muy pocos minutos del final del partido.

Hasta ahí hubo que esperar y en la ejecución de un tiro libre, al borde del área y el remate de Washington Rafael Fagúndez para la división de honores.

El momento era ideal para el empate y poco se podía presumir en relación a un cambio de resultado porque se jugaban ya, los instantes finales.

Pero los partidos terminan solamente cuando el árbitro lo determina y hasta hubo tiempo para el segundo gol del albinegro, sin merecerlo pero los goles no se merecen, se hacen y lo hizo Lavalleja en el momento oportuno cuando había dejado pasar todo el partido.

Una victoria que lo prende a las primeras posiciones y aún con posibilidades pero dependiendo de otros resultados y ganando los propios.