Valioso empate de San Gregorio de Polanco jugando como visitante ante los isabelinos

Eliminatoria regional del Sector Tacuarembó Interior:

(Especial para NORTE por Roberto Laxalde) Un empate a cero entre Paso de los Toros y San Gregorio y se define en cancha polanqueña.

Esto es fútbol e incluso a esta altura un clásico, por lo que más allá de lo que marquen las estadísticas, lo que se diga y como lleguen, el resultado suele dar sorpresas o no tanto, según con el cristal con que se mire.

Para los dueños de casa, esta eliminatoria era fundamental porque cargaban con una mochila pesadísima, tras la eliminatoria pasada ya que muchos repetían del año pasado.

Incluso de nuestro lado prácticamente todos a excepción de dos o tres valores nuevos.

Por lo que los nervios, la presión de la gente y la urgencia jugaban en contra del locatario que pese a tener un leve dominio al comienzo, una vez que San Gregorio tomó los puntos y referencia de algunos sectores en la cancha, el local se desdibujó.

Después del entretiempo ni siquiera los cambios corrigieron el destino del partido, sumado a una notable actuación de arquero Rodrigo Coitinho, que le puso candado al arco polanqueño salvando no menos de tres o cuatro goles cantados.

Luego el resto de los jugadores polanqueños a jugar de dientes apretados, dejando el alma en la cancha sabiendo que el cero era un resultado que condiciona la revancha y evidentemente le pone presión al rival.

Claro que en San Gregorio la historia será diferente, aunque lo importante para el seleccionado polanqueño es seguir concentrados sabiendo que no se ha ganado nada aún, como dijo el cuerpo técnico polanqueño al terminar el partido. Queda mucho y en San Gregorio se define y ojalá haya una nueva alegría para el fútbol de la península.

LOS DETALLES

PASO DE LOS TOROS 0 SAN GREGORIO 0

Cancha: Estadio “Omar Odriozola” de Paso de los Toros. Jueces: Fernando Di Maggio, Miguel Cabrera y Javier Rodríguez (terna de San José).

PASO DE LOS TOROS: Ernesto Curbelo, Eduardo Cantera, Braian Rodríguez, Gonzalo Cáceres, Juan Blanco, Facundo Sosa, Sebastián Descalzi, Guillermo Carbajal, Sergio Martínez, Rider O’Neill y Jorge Vieira. D.T.: Julio Carbajal.

Cambios: Nicolás Acosta por Guillermo Carbajal; Luis Sabatinni por Sergio Martínez; Gastón Millán por Rider O’Neill.

SAN GREGORIO: Rodrigo Coitinho, Gustavo Peralta, Samuel Palacios, Michael Gómez, Sebastián Carracedo, Damián Verdum, Marcos Olivera, Manuel Pusillo, Gilson Izquierdo, Miguel Villagra y Javier Burgos. D.T.: Javier Larregui / Rúben González.

Cambios: Michael Gamboa por Manuel Pusillo; Carlos Acosta por Miguel Villagra; Emiliano Caetano por Javier Burgos.