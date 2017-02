Varias propuestas se presentaron en la sesión del Consejo Juvenil

En la primera sesión del Consejo Juvenil hubo algunos planteamientos pero no se llegó a ninguna resolución.

Estuvieron presentes los neutrales Samuel Alonso y Francisco Pattera y representantes de los clubes con la excepción de Oriental, Huracán y Deportivo Colina.

En primera instancia se confirmó que los clubes Nacional y Sarandí Universitario, que pertenecen a la Divisional B, estarán participando en los campeonatos juveniles de la presente temporada a pesar de no estar obligados reglamentariamente a hacerlo.

Por el contrario, Bola Ocho, recientemente ascendido, ya informó que no participará, también amparado al reglamento, al menos en esta primera temporada en Primera División.

En el comienzo de la sesión, el delegado de Nacional, Luis Carlos Farías, solicitó el aplazamiento del comienzo del certamen de la sub-15, al menos en una semana llevándola del 26 de febrero, fecha fijada por Asamblea, a la del 5 de marzo.

El Presidente de Peñarol propuso la utilización de hasta tres jugadores del año 2002 en la categoría.

Se presentó, por parte de la Secretaria de la Liga, algunos proyectos de forma de disputa del campeonato de la presente temporada.

También se analizaron temas referidos a arbitrajes, tales como aranceles y la nómina de quienes quedarán habilitados para actuar.

Todos ellos temas realmente importantes para la puesta en marcha del Consejo Juvenil pero los representantes de los clubes no tenían potestades para votarlos en esa instancia por lo que se llevaron las inquietudes a las Comisiones Directivas de cada uno de ellos y responderán en la próxima sesión.

El próximo lunes, entonces, será una jornada trascendente para poner en marcha el certamen que, de acuerdo a lo que se pudo advertir, estará comenzando el próximo 5 de marzo.