Ya está en marcha la selección riverense de la categoría sub-18

Los trabajos de la selección sub-18 se iniciaron en el Regimiento de Caballería Nº 3. Jorge Gustavo Fagúndez, Gabriel Eduardo Seguí, Stéfan Silva y el Prof. Sergio Fagúndez estuvieron presentes, y luego se sumó Víctor Daniel Pérez, que trabaja hasta el fin de semana hasta las 19:00 horas pero luego comienza su licencia anual reglamentaria y estará desde el comienzo de los entrenamientos.

Estuvieron presentes veintisiete jugadores de los treinta que citó el cuerpo técnico.

Faltaron Adilson Gómez, de Frontera Rivera Chico, que mantiene una lesión crónica que habrá que tratar a la brevedad con la finalidad de poder contar con un muy buen jugador.

No estuvo Andrés M. Machado, de Peñarol, que viajó a la capital del país y se lo comunicó al cuerpo técnico.

Pero el problema es precisamente el otro jugador que no estuvo y se trata del mismo que no pudo estar en el momento de la reunión con los padres.

William Barboza, de Frontera Rivera Chico, tiene un problema ocular y sería examinado en las próximas horas por un oftalmólogo y si es necesaria una intervención quirúrgica es probable que deba ser eliminado del plantel.

Pero los integrantes del cuerpo técnico no han adoptado posición aún y se aguardará una definición al respecto para las próximas horas.

En la primera jornada se realizaron evaluaciones físicas por parte del Prof. Fagúndez.

En la jornada de ayer, los jugadores se reunieron a las 17:30 horas en el Estadio Municipal y volvieron al Regimiento de Caballería Nº 3. El plantel se dividió en dos grupos, unos quedaron en la cancha y otros se fueron a la pista de guerra a seguir con los movimientos físicos.