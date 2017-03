Ya hay más de cinco mil entradas vendidas pero hoy es el último día

Los aficionados que deseen concurrir al encuentro entre El Tanque Sisley y Nacional en el estadio municipal “Atilio Paiva Olivera”, por la disputa de la séptima fecha del Campeonato Uruguayo, deberá conocer las nuevas normas de venta de entradas para los espectáculos deportivos.

Por increíble que parezca y gracias a los violentos que hacen modificar las normas, mañana no se venderán entradas ni en la red de cobranzas ni en las boleterías del estadio.

Hay que tener en cuenta que las entradas se venderán solamente hasta el día de hoy, y se destaca que mañana no se podrán adquirir entradas en ningún lado porque RedPagos cierra sus puertas y en el estadio, por disposición del Ministerio del Interior, no se venderán entradas. Las entradas se venden solamente hoy hasta a la hora 19:00.

Los aficionados uruguayos no están acostumbrados a la compra anticipada de entradas, y menos presentando cédula de identidad. Se considera que alrededor de unas cinco mil entradas vendidas es una buena cifra, teniendo en cuenta que hoy seguramente habrá largas filas en cada una de las sucursales de la red.

Edson Ilha de Macedo y el Dr. Diego Ospitaleche están al frente de la organización y anunciaron que de acuerdo a como les vaya en este emprendimiento no se descartan nuevos horizontes para la utilización del estadio “Atilio Paiva Olivera”.

Los empresarios que tienen a su cargo la organización del espectáculo de mañana de noche en el estadio “Atilio Paiva Olivera” están satisfechos por la venta previa. Ambos expresaron su beneplácito por lo realizado hasta el momento y fundamentalmente por la efectiva colaboración de la Intendencia Departamental y de la Jefatura de Policía.

Hoy Nacional viene con puntaje máximo y por puntos perdidos es el primero de la tabla de posiciones. El Tanque Sisley viene de algunas victorias consecutivas que lo han elevado en la posición de la tabla estando en tercer lugar.

Todo ello ambienta la posibilidad de una muy buena asistencia de aficionados al estadio.

ÚLTIMOS ANTECEDENTES

Los últimos antecedentes de El Tanque Sisley y Nacional jugando en el estadio “Atilio Paiva Olivera”, en partidos oficiales de la Asociación Uruguaya de Fútbol, son los siguientes:

El Tanque Sisley estuvo en nuestra ciudad el pasado 13 de febrero del 2016, en oportunidad de jugarse la segunda fecha del torneo Clausura enfrentando a Peñarol, encuentro que ganó el conjunto aurinegro por dos a cero con goles de Murillo y Aguiar.

Nacional vino a nuestra ciudad a jugar un partido oficial el pasado 20 de marzo de 1999 enfrentando a Tacuarembó, que ofició como locatario, y el triunfo correspondió a los tricolores por cuatro a cero, con goles de Ruben Sosa, Gabriel Alvez y dos de Mario Regueiro en el final del partido.