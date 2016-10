Alumnos de secundaria con insuficiencias tendrán una semana más de clase

Nueva resolución del CES:

El Consejo de Educación Secundaria (CES) publicó una resolución en la cual se establece que los alumnos que no lleguen al nivel suficiente deberán asistir una semana más a clases. “Los alumnos que no han logrado promover la asignatura deberán cursar la semana comprendida entre el 3 y el 10 de diciembre a los efectos de a) superar las insuficiencias, b) ser preparados para las instancias de exámenes”, indica el texto.

El documento comunica que las clases culminarán el sábado 3 de diciembre, pero “en casos de insuficiencia, en el período comprendido entre el 3 y el 10 de diciembre acompañarán la culminación de esta trayectoria de los estudiantes para alcanzar los resultados satisfactorios esperados”.

“A veces uno llega a fin de año y no sabe bien, si a un chiquilín lo pasa o no. Es una semana de atención más personalizada. La evaluación final se va a hacer como siempre, a partir del día 10. No existe ningún cambio en las modalidades de evaluación”, explicó la directora de Secundaria, Celsa Puente, tras la resolución del Consejo de Educación Secundaria por la cual los alumnos que no lleguen al nivel suficiente deban asistir una semana más a clases.

“Si fuéramos a eliminar la repetición deberíamos haber reformado el reglamento de pasaje de grado. La repetición no se elimina de golpe y gracia. El Consejo ni siquiera inauguró un plan de reforma de ese reglamento, porque los reglamentos están unidos a los planes. Hasta que no hagamos la reforma curricular no vamos a reformar ningún reglamento”, señaló. Fuente: El Espectador.