ANEP e IFSul celebrarán diez años de carreras tecnológicas binacionales

El acto se cumplirá el martes 18, en el Teatro Municipal de Rivera:

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), a través del Consejo de Educación Técnico Profesional-UTU y el Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología Sul-Riograndense (IFSul) celebrarán los primeros diez años de cooperación educativa en las áreas técnica y tecnológica en la frontera común entre Uruguay y Brasil, en el marco de un encuentro que se realizará el próximo martes 18 de octubre, en el Teatro Municipal de Rivera.

El acto protocolar, que comenzará a las 17:30 horas, será encabezado por el Presidente del Consejo Directivo Central (CODICEN) de la ANEP, Profesor Wilson Netto, la Directora General de la UTU, Ingeniera Agrónoma María Nilsa Pérez, el Rector del IFSul, Profesor Bender Machado, y autoridades locales.

En la oportunidad y en forma paralela, también se procederá a la apertura de una muestra de producción de la institución educativa brasileña, que también incluirá la presentación de proyectos de la UTU.

La ANEP y el IFSul gestionan actualmente, en forma conjunta, ocho carreras binacionales técnicas y tecnológicas que atienden la demanda de la región en materia de capacitación, con un fuerte énfasis en la alta calificación y especialización.

Este proyecto, al cual se sumó recientemente la Universidad Tecnológica (UTEC) con sus propios aportes, permite a los estudiantes de ambos países formarse en especialidades estratégicamente prioritarias para el desarrollo local y regional, acorde con las demandas del mercado laboral en el presente.

Aunque esta línea de cooperación se puso en marcha hace diez años, las clases se imparten desde 2011 en cumplimiento de un acuerdo suscrito en 2006 entre la ANEP, a través de la UTU, y el IFSul.

Según se estima, la flamante integración de la UTEC en las carreras de nivel terciario permitirá ampliar y enriquecer sustantivamente el horizonte de propuestas curriculares y el consecuente desarrollo de nuevas especialidades técnicas y tecnológicas.

Los certificados que reciben los egresados tienen plena validez en ambos países, lo cual amplía sustantivamente las eventuales perspectivas de inserción laboral de los jóvenes beneficiarios.

Cabe recordar que durante un encuentro celebrado en el pasado mes de julio en la sede del Campus Regional de Educación Tecnológica Noreste de la UTU, autoridades educativas de ambos países que integran el Comité Gestor Binacional realizaron una pormenorizada evaluación del desarrollo de las exitosas carreras que se vienen impartiendo en la actualidad.

Paralelamente, los actores institucionales que tomaron parte en el coloquio analizaron la construcción de nuevas líneas de trabajo hacia el futuro, con el propósito de dotar a la batería de propuestas de más alternativas en materia formativa que contemplen las necesidades de capacitación del público objetivo.

En el marco de la extensa agenda de actividades, se abordó también todo lo concerniente a los cursos superiores de Tecnólogo en Mecatrónica Industrial y Tecnólogo en Informática. En tal sentido, se trabajó en un acuerdo para la apertura de nuevas carreras en 2017, así como en el desarrollo de proyectos conjuntos de investigación y de educación.

En el año 2006, fue rubricado un acuerdo entre los dos países que habilitó la posibilidad de creación de cursos técnicos y tecnológicos binacionales. Actualmente, la UTU y el IFSul están gestionando ocho cursos, de los cuales cuatro funcionan del lado uruguayo y otros cuatro del lado de Brasil. Seis de ellos se imparten en la frontera Rivera-Santana do Livramento.

Las propuestas educativas son: Informática para internet; Electro-electrónica; Energías renovables; Control ambiental; Gastronomía; Logística; Arroz y pasturas; y Construcción y restauración.

Se trata de cursos terciarios de carácter no universitario, que en la mayoría de los casos insumen no más de cuatro semestres de estudio. Aunque para inscribirse en nuestro país se requiere el bachillerato completo, Brasil tiene la modalidad de los cursos integrados que exige solamente Educación Media Básica para el ingreso.

Son seiscientos los estudiantes que están cursando estas opciones educativas, que integran un proyecto muy innovador y de gran potencial de futuro.