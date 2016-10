ANEP e IFSul: Una década de implementación de carreras tecnológicas binacionales

A diez años del acuerdo que permitió el desarrollo de carreras tecnológicas binacionales entre Uruguay y Brasil, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), a través de la UTU y del Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología Sul-Riograndense (IFSul) continúan su nexo de cooperación. Actualmente gestionan ocho carreras que atienden la demanda de la región con énfasis en alta calificación y especialización.

En un acto realizado días atrás en el Teatro Municipal de Rivera, a sala colmada, las autoridades de la ANEP, del Consejo de Educación Técnico Profesional (CETP-UTU) y del Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología Sul-Riograndense celebraron los 10 años de cooperación educativa entre Uruguay y Brasil. En la oportunidad, y en forma paralela, se efectuó la apertura de una muestra de producción de la institución educativa brasileña, que también incluyó la presentación de proyectos de UTU.

Actualmente, ANEP e IFSul gestionan, en forma conjunta, ocho carreras binacionales técnicas y tecnológicas que atienden la demanda de la región en materia de capacitación, con un fuerte énfasis en la alta calificación y especialización. Cuatro funcionan del lado uruguayo y otros cuatro del lado de Brasil. Seis de ellos se imparten en la frontera Rivera-Santana do Livramento.

Este proyecto, al cual se sumó recientemente la Universidad Tecnológica (UTEC) con sus propios aportes, permite a los estudiantes de ambos países formarse en especialidades prioritarias para el desarrollo local y regional, acorde con las demandas del mercado laboral en el presente.

Las propuestas educativas son: Informática para Internet, Electroelectrónica, Energías Renovables, Control Ambiental, Gastronomía, Logística, Arroz y Pasturas y Construcción y Restauración. Se trata de cursos terciarios de carácter no universitario, que en la mayoría de los casos insumen no más de cuatro semestres de estudio. Aunque para inscribirse en Uruguay se requiere bachillerato completo, Brasil tiene la modalidad de los cursos integrados que exige solamente educación media básica para el ingreso. Son 600 los estudiantes que están cursando estas opciones educativas.

Los certificados que reciben los egresados tienen plena validez en ambos países, lo cual amplía sustantivamente las eventuales perspectivas de inserción laboral de los jóvenes beneficiarios.

El consejero de UTU, Miguel Venturiello, dijo que fueron años de detectar errores y corregirlos para llegar a este momento de celebración de diez años de trabajo binacional. El pro rector de Extensión y Cultura del IFSul, Manoel José Porto Júnior, dijo que lo que se celebró es “una década de construcción de una educación solidaria” en la frontera que une a ambos países. “Es una experiencia proficua que tuvo que sortear muchas barreras. Los sueños compartidos nos permiten tener esto que hoy disfruta nuestra población fronteriza”, reflexionó.

Aunque la línea de cooperación comenzó hace diez años, las clases se imparten desde 2011 en cumplimiento de un acuerdo suscripto en 2006 entre la ANEP, través de la UTU y el IFSul. Las autoridades entienden que la reciente integración de la UTEC en las carreras de nivel terciario permitirá ampliar y enriquecer sustantivamente el horizonte de propuestas curriculares y el consecuente desarrollo de nuevas especialidades técnicas y tecnológicas.