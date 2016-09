Charla sobre “Desafíos de la educación pública en Uruguay y en la frontera Rivera-Livramento”

Organizada por el Rotary Club Rivera Fortín:

(Por Rosa Dutra) En la noche del pasado miércoles, el Rotary Club Rivera Fortín organizó una charla sobre el tema “Desafíos de la educación pública en Uruguay y en la frontera Rivera-Livramento”, la cual fue dictada por la Sub Directora del Liceo Nº 6, Prof. Rosario Brochado.

Previo al comienzo de la charla, NORTE dialogó con la Prof. Brochado para que informara algunos detalles de la disertación que allí realizaría. Manifestó que, desde la mirada que tenía como docente, significaba de todo lo que está sucediendo. “Es mirar la educación desde adentro, de los tiempos que están cambiando, de los paradigmas sociales y culturales que cambian y como nos estamos equilibrando en todo eso”, señaló.

Agregó que “en los tiempos actuales, la educación debe ser integradora o inclusora, donde se acepten las diversidades, donde no exista solo una modalidad de enseñar, sino que existan muchas y múltiples, teniendo en cuenta a los diferentes actores”.

Dijo que hoy estábamos en un momento especial, por eso en su disertación haría un enfoque histórico, remontándose a la época de José Pedro Varela, hasta los tiempos actuales. “Lo más importante -señaló- es que la educación siempre fue pública; luego llegaron los desafíos del Siglo XX”. La entrevistada se pregunta qué sucederá en el Siglo XXI que estamos viviendo.

Haciendo referencia a una de los problemas que se enfrenta en la actualidad, citó como ejemplo la deserción de los alumnos liceales. “Los motivos son múltiples: económico, familiar, no poder acompañar el ritmos que se les exige, porque la diversidad del aprendizaje no se está teniendo en cuenta”, indicó.

La Prof. Brochado señaló que “la educación en Uruguay creció mucho, aproximadamente un 80%. Porque ese 80% de alumnos que estuvieron relegados de la educación, hoy están dentro de los centros educativos, porque es impensable vivir en el mundo de la información sin educación. La democratización hizo con que sectores que estuvieron relegados accedieran a la educación”, expresó.

Otro punto que abordaría sería la inclusión educativa y finalizaría con el enfoque de la problemática específica de la frontera, que es el uso del dialecto. “Para quien accede a la educación en un idioma español estándar, tiene que formarse de otra forma porque algunos niños en la escuela no hablan el español, hablan un dialecto”.

OTRAS ACTIVIDADES ROTARIAS

Además de las charlas mensuales, el Rotary Club Rivera Fortín está abocado a otras actividades. Hasta ayer se realizó la Feria Americana de Ropas en un local de Avda. Sarandí, próximo al Club Uruguay. Continúan en marcha la campaña “Piecitos felices”, en la que se han recibido múltiples donaciones de comercios locales y de particulares.

Ya se ha realizado la donación de zapatos y botas a niños de la zona de La Arenera, al CAIF Tren de Chocolate. Se han donado alimentos a varias instituciones que trabajan con personas necesitadas, como ADIS, Centro Abierto, Senderos de Vida, el Merendero del Cerro del Marco, y la Capilla San Francisco de Asís de barrio Mandubí.

El día 24 de octubre se realizará el “Cepillazo” en el Shopping Melancía, el cual convocará a niños escolares de todos los centros educativos. En esa actividad le enseñan a los niños a cepillarse bien los dientes y a prevenirse contra las caries. El viernes 11 de noviembre, en el salón campestre del Maison de la Posta, se realizará la segunda edición de la Fiesta del Antifaz, la que el pasado año resultó un éxito.