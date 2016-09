En diez años, dieciséis mil jóvenes participaron en CECAPs del MEC

Propuestas de aprendizaje no formal:

Desde 2005 funcionan los Centros Educativos de Capacitación y Producción, en la órbita de la educación no formal, con más de 16.000 beneficiarios. Allí se orientan jóvenes que no estudian ni trabajan para retomar el vínculo con alguna propuesta educativa. La titular del Programa Nacional de Educación y Trabajo del MEC, Isabel Allende, dijo que unos 4.000 lograron reinsertarse en la educación formal y culminar ciclos.

La responsable del Programa Nacional de Educación y Trabajo, que coordina los Centros Educativos de Capacitación y Producción (CECAP), Isabel Allende, informó sobre esta propuesta, que involucra a unos 3.700 jóvenes por semestre.

El objetivo es fomentar la inclusión social. Para inscribirse, es requisito haber cumplido entre 15 y 20 años, no estudiar ni trabajar, no haber culminado la educación media básica y encontrarse en situación de vulnerabilidad social.

La propuesta comprende todas las áreas del conocimiento e involucra ejercitación corporal, desarrollo profesional, utilización tecnologías de la información y la comunicación. En cada centro se desarrolla un área artística.

Actualmente funcionan veinte de estos servicios, ubicados en Rivera, Artigas, Barros Blancos, Colonia, Durazno, Florida, Fray Bentos, Juan Lacaze, La Paz, Las Piedras, Maldonado, Montevideo, Paysandú, Rocha, Salto, San Carlos, Toledo, Treinta y Tres y Young. Dependen del citado programa, gestionado por la Dirección de Educación del Ministerio de Educación y Cultura (MEC).

“Se les propone ‘reengancharse’ en esto de aprender haciendo, para conocer, saber y crecer. En ese proceso se trabaja el volver a estudiar y la continuidad educativa”, explicó Allende. Para concretarlo, el programa genera acuerdos con distintas instituciones. Por ejemplo, en Montevideo trabaja con el Consejo de Educación Secundaria, a fin de que los jóvenes se incorporen en modalidad de tiempo completo en el centro; y en paralelo culminan ciclo básico.

Otro acuerdo presente en casi todos los centros de capacitación es coordinado con UTU, mediante el cual los jóvenes asisten a ambas instituciones y acreditan conocimientos. “Tenemos que seguir trabajando para generar mecanismos de acreditación, para los que no son contemplados en esas experiencias. Realmente se aprende mucho en estos centros”, añadió Allende.

La funcionaria recordó que este programa funciona desde 2005. Respecto a la revinculación de los jóvenes al sistema formal, agregó que es frecuente que ingresan a los CECAP y luego retomen sus estudios formales. “Unos 4.000 jóvenes pasaron por el CECAP y completaron ciclos”, informó, de un total de 16.000 personas que se vieron beneficiadas con esta propuesta desde su creación.

“Los convenios existentes posibilitan esto, pero la gran limitación que tenemos es que los CECAP no están en todo el territorio y que aún resta asumir que estos centros son espacios de aprendizaje, que le demuestran al sujeto ‘que puede’”, dijo la responsable del programa. “Si alguien no desea algo, difícilmente pueda hacerlo. Poder y querer aprender es lo que los moviliza”, agregó.

FERIA NACIONAL

Isabel Allende realizó estas declaraciones al participar, junto a cientos de jóvenes en una feria nacional sobre el trabajo, en el marco de la sexta edición del “Día del Futuro”, organizada por el periódico La Diaria.

En este evento, alumnos de quince centros expusieron sus propuestas, el proceso de trabajo y sus resultados. La actividad se realizó el pasado viernes 16 de setiembre, en las instalaciones del CECAP Montevideo, con la presencia de la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz y de la directora de Educación, Rosita Ángelo.

La titular del Programa Nacional de Educación y Trabajo concluyó: “Estoy gratamente sorprendida con lo que se presentó en esta feria. Hay trabajos que involucran conocimiento científico, conocimiento técnico, donde se integra pensar el trabajo con la física o la química. Todo ese aprendizaje se representa a través de un producto. Hay que pensar un poco más en esas otras formas de aprender”.