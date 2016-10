Escuela Técnica de Rivera celebra el Día de la Educación como Patrimonio Nacional

(Por Rosa Dutra) En la jornada de hoy, sábado 1 de octubre, aniversario de la creación del Departamento de Rivera, Día de la Música y de la Educación como Patrimonio Nacional, la Escuela Técnica de Rivera festejará estas fechas con la realización de actividades en su local educativo.

NORTE dialogó con el Director de la Escuela Técnica de Rivera, Prof. Ricardo Olivera, quien manifestó que se siente “un poco sorprendido” porque son pocos los centros educativos que participan de estos festejos. Habrá una serie de actividades como campeonatos deportivos, también actuará el Ballet Folclórico Municipal, representando la Gesta Artiguista, habrá danzas y certámenes de preguntas y respuestas de distintas asignaturas. Para atender al público se venderán refrescos y chorizos al pan.

Consultado sobre su opinión de la educación como patrimonio, respondió que era una pregunta muy profunda en un momento que muchas cosas son discutidas, donde la educación está “en la picota”. Enfatizó que “no debemos negar el ciclo vareliano, porque algunos hablan de educación y no saben nada”.

Cree que el país ha pasado por diferentes etapas; “existe una ideologización de las cosas, hay corrientes que niegan a Fructuoso Rivera como héroe”, y esto -señaló- le parece que es un disparate mayúsculo. “Sucede que la gente descontextualiza… lo que hay que hacer es contextualizar. Eso resulta lo mejor para la homogenización que por suerte se logró”.

“Ahora hay que discutir cómo seguiremos adelante. El gran dilema es que no supimos seguir las huellas que nos dejaron nuestros antepasados. No se debe pensar que la educación será una sola y eterna. Debe estar contextualizada con los tiempos, con los alumnos, con los descubrimientos tecnológicos, que son formas de comunicarnos”, explicó.

“No se debe negar la importancia que tuvo para nuestro Plan Nacional, porque a todos lados y a todos los rincones llegó la educación pública. En la educación no se debe negar nada, lo que ya está y lo que vendrá para ser usado. Hay que tener una cabeza abierta, que hoy falta, para analizar todas las teorías y propuestas que llegan. Sacar de cada una lo mejor y aplicarlas en el lugar que correspondan. Ahora existe una tendencia a descentralizar la educación”, expresó.

Opina que “esta descentralización es una mentira, porque no se aplica nada que esté de acuerdo con la región. Todo lo que viene desde Montevideo es una dictadura”. Cree que en Rivera, Tacuarembó y Cerro Largo “hay gente capaz de pensar para la región y si se habla de región se la debe contextualizar a la realidad nuestra, con un lenguaje diferente y esto no se está haciendo. Resulta una complicación más para el desarrollo que podamos tener. Es también un gran mareo que no se sabe hacia dónde se va ni donde se quiere llegar. Ahora se escucha menos que antes”.

“Nuestro país es diferente en cada lugar. Aquí tenemos un problema con el lenguaje. Tendríamos que tener la lengua materna dictada como segunda lengua y creo que al resto del país no le hace falta, pero nosotros debemos darle valor”, agregó el docente.

Para el Prof. Ricardo Olivera, “hay muchas situaciones, como sucede en la Educación Técnica, en que tenemos que pensar qué carreras debemos ofrecer. Pero, lamentablemente, continuamos siendo un país de servicio, una ciudad de servicio, de comercio y de pocas industrias. Para desarrollar este lado llevará mucho tiempo y para cambiar la cultura llevará mucho tiempo”.

Reiteró que “todo esto lo deberíamos discutir más, de forma abierta. Escuchar más las opiniones de la gente. En la educación se deberá servir lo mejor que se pueda, tener ética muy desarrollada, para que las cosas mejoren”.

UTU Rivera cuenta actualmente con aproximadamente dos mil quinientos alumnos y un cuerpo docente de cuatrocientos profesores. “Hay pocas deserciones porque los programas son variados y prácticos. Se hacen cosas que los permiten trabajar y así los alumnos se sienten con deseos de continuar, de descubrir, de investigar”, señaló.

Finalizó la entrevista invitando a la población a concurrir a dicho centro educativo y participar de todas las actividades, las que se realizarán con alegría.