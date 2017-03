FENAPES califica de “caótico” el comienzo de clases en liceos

Podría haber paro en los liceos esta semana...

La Asamblea General de Delegados de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (FENAPES) se reunió el pasado sábado para analizar la situación generada luego del inicio de clases, y los problemas registrados por el nuevo sistema de inscripciones y la falta de mobiliario y obras en varios centros.

La FENAPES exige a las autoridades de la educación que asuman públicamente la responsabilidad sobre los problemas que llevaron al comienzo en estas condiciones, hecho que constituye un ataque a la educación pública. En ese sentido, destacan que no han finalizado las tareas de acondicionamiento en liceos de Rivera, Florida, Salto, Maldonado y Montevideo.

El gremio de secundaria deslinda responsabilidad en ello y deja la puerta abierta para futuros paros. Señalan que “los trabajadores de la educación, quienes -a pesar de todas las adversidades- sostienen el funcionamiento de los centros, no tienen responsabilidad alguna sobre estos hechos”.

Los profesores de secundaria advierten que comenzarán medidas de lucha y aseguran que el gobierno no quiere la universalización de la educación. Los profesores señalaron que el presidente de ANEP, Wilson Netto, planteó que todos los menores de 18 años estarían en el sistema educativo y eso no se cumplió.

“Más de 1.300 estudiantes preinscriptos para primer año no confirmaron presencialmente su inscripción. Y probablemente no lo hagan, pues pertenecen a un sector de la población sobre el cual recae la desigualdad económica en términos de penosas condiciones materiales de vida. La situación de superpoblación hoy es desestimada por las autoridades, pues apuestan a que los estudiantes no asistan a clase, con lo cual la proclamada universalización es una estafa”, expresaron.

Otro de los problemas que hay es la falta de recursos humanos para atender las necesidades de los estudiantes, lo que afecta el derecho a la educación de miles de estudiantes.

La Asamblea resolvió que si no se forma una comisión con las autoridades para identificar y solucionar los problemas más críticos, el miércoles definirán medidas sindicales en todo el país. Los profesores dejan la puerta abierta sobre futuras medidas y señalan que si los planteos que realizarán en ese ámbito no son atendidos, respaldarán a las filiales de todo el país en las medidas de lucha que decidan adoptar en defensa de las condiciones de estudio y trabajo en Educación Secundaria.

Además, solicitan integrar en la órbita del Consejo de Educación Secundaria la comisión bipartita acordada el viernes pasado, con el cometido de identificar las situaciones más críticas y proponer soluciones. Sostienen que la instrumentación de tales medidas no puede prolongarse más allá de 48 horas después de presentadas. Fuentes: El Espectador y Montevideo Portal.

EL COMUNICADO COMPLETO

Declaración de la Asamblea General de Delegados de la FENAPES:

En el día de la fecha, ante el inicio de clases en este año 2017, la Asamblea General de Delegados de la FENAPES declara:

1) En noviembre de 2016, el presidente de la ANEP, Wilson Netto, anunció que el cien por ciento de los estudiantes menores de 18 años estaría incluido dentro del sistema educativo, con ofertas formales o no formales. Se prometió, además, que los padres podrían elegir el centro educativo para sus hijos. Nada de eso ocurrió.

2) Más de 1.300 estudiantes preinscriptos para primer año no confirmaron presencialmente su inscripción. Y probablemente no lo hagan, pues pertenecen a un sector de la población sobre el cual recae la desigualdad económica en términos de penosas condiciones materiales de vida. La situación de superpoblación hoy es desestimada por las autoridades, pues apuestan a que los estudiantes no asistan a clase, con lo cual la proclamada universalización es una estafa.

3) Pensar que un sistema informático de inscripciones, reinscripciones y pases sería una herramienta capaz de permitir, por sí sola, la universalización de la matrícula de enseñanza media, además de ser una fantasía, constituye un enmascaramiento de la realidad. No se trata de universalizar, sino de democratizar el acceso a los centros de enseñanza sin que ello suponga ninguna clase de recortes en la propuesta formativa, y para ello es necesario asumir y enfrentar las problemáticas de alimentación, vestimenta, vivienda, salud y trabajo de una parte importante de familias de nuestra sociedad.

4) El desconocimiento con que se diseñó el nuevo sistema informático ha hecho que, a la fecha, decenas de liceos de ciclo básico de todo el país están desbordados respecto a la matrícula que se les ha asignado, e imposibilitados ediliciamente de hacer frente a la demanda. Además, los padres de nuestros estudiantes han sido objeto de un destrato continuo por parte de las autoridades de la educación, pues la información que se les trasladó inicialmente es falsa y la falta de soluciones ha hecho que muchos jóvenes deban cubrir largas distancias para poder ir a clase. A modo de ejemplo, estudiantes de Achar fueron derivados a Paso de los Toros y estudiantes de Sayago fueron enviados al Centro de Montevideo.

5) En bachillerato, particularmente en los grupos de cuarto año, se dispuso una fecha de comienzo de cursos en la que el 50% o más de las inscripciones no han sido realizadas. El impacto de esta realidad en la vida cotidiana de los centros es completamente negativo. Los estudiantes son ingresados en los grupos a medida que se inscriben, sin que los docentes tengan los tiempos necesarios para distribuir la matrícula con criterio pedagógico. El Consejo de Educación Secundaria reconoce que esto es así, y que fue un error cambiar el sistema de inscripciones de segundo ciclo y fijar un prematuro inicio de cursos. Exigimos que, en consonancia con tal reconocimiento, se asuma la responsabilidad de ofrecer las condiciones necesarias a los efectos de corregir lo que sea necesario y atender los reclamos de cada centro.

6) Los problemas de infraestructura, tanto en lo que refiere a limitaciones edilicias como en lo que hace a falta de mobiliario, han impedido el inicio de los cursos en varios centros. Tan sólo a modo de ejemplo, no han finalizado las tareas de acondicionamiento en liceos de Florida, Rivera, Salto, Maldonado y Montevideo. Y no hablamos de problemas superficiales. En Capilla del Sauce, la mayor parte de las instalaciones está desprovista de techos. En el Liceo 5 de Salto se colocaron 20 baños químicos. Y en el Liceo Miranda de Montevideo, los baños de los estudiantes están clausurados. Denunciamos que mantenemos una planta edilicia reducida y con un porcentaje de centros en mal estado. Urge la construcción de nuevos edificios, tanto para crear liceos que hagan posible terminar con los problemas de superpoblación, como para sustituir edificios en avanzado estado de deterioro.

7) Otro problema es la sostenida falta de creación de cargos. Hemos recibido decenas de denuncias de todo el país de liceos en los que faltan adscriptos, bibliotecólogos, preparadores de laboratorio, equipos multidisciplinarios, porteros, administrativos y auxiliares de servicio. El ejemplo extremo es el del Liceo 4 de Treinta y Tres, donde la Administración dispuso el inicio de los cursos en un local desprovisto de funcionarios y mobiliario.

8) En lo que refiere a los dos últimos problemas referidos, infraestructura y cargos, no pueden atenderse si no existe un esfuerzo económico acorde a las necesidades de los centros. En este sentido, y más allá de las promesas de incrementos presupuestales de buena parte del sistema político, lo cierto es que en la Rendición de Cuentas de 2015 se aplicó a la enseñanza un recorte de 793 millones de pesos, que impactó de forma negativa especialmente en el nivel medio, y específicamente en la imposibilidad de crear cargos. Deben saber quiénes aprobaron el recorte que también les cabe responsabilidad sobre el caótico inicio de los cursos. Y deben saber, además, que la FENAPES no escatimará en esfuerzos a la hora de movilizarse por mayor presupuesto para la educación pública en la próxima Rendición de Cuentas.

9) Preocupados por esta situación, en tanto afecta a miles de jóvenes en su derecho a la educación, es que asumimos el compromiso de contribuir en la búsqueda de soluciones a los problemas que afrontan los centros educativos.

Atendiendo a la precedente caracterización del comienzo de cursos, la FENAPES resuelve:

a. Señalar que, tal como advertimos a las autoridades y a la población a fines del año anterior, el comienzo de cursos ha sido caótico.

b. Exigir a las autoridades de la educación que asuman públicamente la responsabilidad sobre los problemas que caracterizan este caótico inicio de clases, que constituye un ataque a la educación pública. Los trabajadores de la educación, quienes, a pesar de todas las adversidades, estamos sosteniendo el funcionamiento de los centros, no tenemos responsabilidad alguna sobre estos hechos.

c. Integrar en la órbita del CES la comisión bipartita acordada el viernes próximo pasado, con el cometido de identificar las situaciones más críticas y proponer soluciones. La instrumentación de tales medidas no puede prolongarse más allá de 48 horas después de presentadas.

d. Hacer saber la Administración que si los planteos propositivos que realicemos no son atendidos, respaldaremos a las filiales de todo el país en las medidas de lucha que decidan adoptar en defensa de las condiciones de estudio y trabajo en Educación Secundaria.