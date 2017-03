Fondo de Solidaridad recibió más de 14.100 solicitudes de becas en 2017

En el eje Rivera-Tacuarembó se otorgaron US$ 1.750.000

Este año 17.720 jóvenes comenzaron el trámite de solicitud de la beca del Fondo de Solidaridad a través del Portal del Estudiante, de ellos 14.121 finalizaron el trámite de la solicitud, duplicando así la cantidad recibida en 2008 y creciendo en casi 3.000 solicitudes con respecto al año pasado.

El pasado 28 de febrero finalizó el período de inscripciones a las becas económicas del Fondo de Solidaridad que recibió inscripciones de jóvenes estudiantes de todo el país que necesitan el apoyo de la beca para acceder a la educación terciaria universitaria de UdelaR, UTEC y UTU. Más del 90% de los becarios son primera generación universitaria en su familia, lo cual quiere decir que sin el aporte de los egresados es posible que muchos no hubieran podido estudiar y tener una profesión.

Los más de catorce mil estudiantes realizaron la solicitud de beca a través de Internet en el Portal del Estudiante y es por este mismo medio que se informa si la solicitud de beca fue aprobada. Las solicitudes son rigurosamente estudiadas por un equipo de trabajadores sociales, quienes analizan la documentación y aplican el Índice de Vulnerabilidad Estudiantil. Se estudia la situación económica, patrimonial y la escolaridad en el caso de las renovaciones.

En la actualidad el proceso se encuentra en la última etapa que son las entrevistas personalizadas que realizan los trabajadores sociales a los estudiantes que solicitan la beca por primera vez o de forma discontinuada, la resolución estará antes del 31 de mayo y los becarios cobrarán en ese mes.

Para quienes fueron becarios en 2016 y solicitaron la renovación para este año cumpliendo con la presentación de la escolaridad requerida, ya se están otorgando las aprobaciones y los becarios cobran la beca a partir del mes de marzo.

La beca consiste en un apoyo económico mensual de $7.222 (valor 2017 de 2 BPC), se otorga durante un máximo de diez meses para los estudiantes de renovación y de ocho meses para quienes la solicitan por primera vez.

El presidente del Fondo de Solidaridad, Marcos Supervielle (en la fotografía), aseguró que la institución que representa colaboró estrechamente con el 54% de estudiantes que estudian en el nivel terciario por primera vez en la historia de sus familias, dato que presentó el presidente Tabaré Vázquez en su mensaje del 1 de marzo.

Al respecto, Supervielle remarcó que “los becarios contribuyeron mucho para llegar a esta cifra. Los padres del 97,5% de los beneficiarios 2016 no eran universitarios, en tanto el 94% de las madres no tenía educación de nivel universitaria”, indicó.

En lo que respecta a la distribución en el territorio, Supervielle estableció que solo el 16% de los becarios son originarios de Montevideo. “En 2016, en Salto otorgamos 1.700.000 dólares en becas, dinero que va para alimentación, pensiones, estudios y transporte. En Paysandú brindamos 1.450.000 dólares y en el eje Rivera-Tacuarembó se otorgaron 1.750.000 dólares”, informó.

“Esta política de becas permitió que miles de jóvenes uruguayos de bajos ingresos accedan a la educación terciaria, que de otra forma no habrían podido, pero además tiene un impacto redistributivo a nivel local muy importante”, agregó.