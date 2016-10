Presentación de la revista “Pontis – Prácticas de Traducción” en Rivera

Mañana, en la sede del CERP Norte:

En la tarde de mañana, viernes 7 de octubre, a la hora 18:00 en la sede del Centro Regional de Profesores (CERP) del Norte, se realizará la presentación de la revista “Pontis – Prácticas de Traducción”. Luego de la presentación se realizará un taller sobre traducción literaria portugués-español.

Este Taller está dirigido a estudiantes, docentes, egresados, traductores y otros profesionales con dominio de ambas lenguas interesados en la traducción literaria. Las inscripciones para el taller se realizan por Internet, a través del el siguiente enlace.

La revista “Pontis – Prácticas de Traducción” es un proyecto seleccionado en la categoría Revistas Especializadas en Cultura del Fondo Concursable para la Cultura, de la Dirección Nacional de Cultura (MEC), en su convocatoria 2015. Se trata de una revista digital bilingüe español-portugués para la divulgación de la literatura uruguaya en Brasil y de la literatura brasileña en Uruguay, a partir de la traducción de textos de autores seleccionados de ambos países. Pretende, además, constituirse como un espacio de debate sobre el quehacer de la traducción literaria en ámbitos no necesariamente académicos y de formación de jóvenes traductores uruguayos. Su acceso es a través del sitio www.revistapontis.com, que estará disponible a partir del 31 de marzo.

El proyecto cuenta con el apoyo y la colaboración de docentes de la Universidad de la República (facultades de Derecho, Información y Comunicación, Humanidades y Ciencias de la Educación), de la Universidade Federal do Rio Grande del Sur y de la Universidade de Brasília, entre ellos profesores e investigadores de renombrado prestigio internacional.

Se trata de una publicación bimestral de carácter digital que cuenta, además, con contenidos interactivos. Cada número es dedicado a textos de un autor, uruguayo o brasileño. Las obras a ser traducidas cumplirán con la condición de ser de dominio público, o cedidas explícitamente por sus autores.

En lo que respecta a la práctica de traducción, se adopta el siguiente procedimiento: en una primera instancia, los traductores uruguayos se reúnen y escogen el autor y los textos de los que tratará cada número, de cuyas traducciones serán responsables, para su posterior distribución. Realizadas las traducciones, el grupo marca una reunión para el análisis y discusión de cada una de las propuestas. Finalizadas las primeras modificaciones, las traducciones son enviadas a los pares del Núcleo de Estudos de Tradução de la Universidade Federal do Rio Grande del Sur o de la carrera de Letras – Tradução Espanhol de la Universidade de Brasília para intercambiar comentarios en el ámbito virtual. Solamente luego de esta segunda instancia se publican las propuestas de traducción en la revista. Las traducciones son firmadas por los traductores responsables, haciendo mención en cada número de los nombres de todos aquellos que hayan contribuido en el proceso de revisión.

La revista, además de los textos literarios originales y traducidos, cuenta con otras dos secciones: una dedicada al área literaria, en la que se brindan datos de interés del autor tratado en el volumen y características generales de su obra; y otra, al quehacer del traductor, en la que se presentan artículos referentes a la actividad traductora, específicamente a la literaria.

Al estar alojada en una página web especialmente desarrollada para este proyecto, la revista también tiene contenidos interactivos y multimedia:

“Comentarios”: espacio abierto destinado a observaciones acerca de las traducciones propuestas, tanto por parte de los traductores como de los lectores, lo que estimulará el intercambio y el aprendizaje.

“Audios”: en cada número se dispondrán archivos de audio correspondientes a los textos elegidos. Para ello se realizan grabaciones de la lectura de dichos textos en español y en portugués. Además de enriquecer la revista con un nuevo medio (el sonoro), los audios posibilitan el acceso de personas de visión disminuida a los textos originales y sus correspondientes traducciones.

Los contenidos multimedia de la revista y del sitio web se enmarcan en actividades de extensión universitaria coordinadas con el Instituto de Comunicación de la Facultad de Información y Comunicación (UdelaR).

En 2016 el equipo editorial de Pontis traducirá obras de tres autores brasileños: Júlia Lopes de Almeida, Rafael Jacobsen y Antônio Alcântara Machado; y de tres autores uruguayos: Elaine Mendina, Hugo Burel y Álvaro Pérez García.