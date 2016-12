Robótica: Soledad, Mateo, Diego y Lucas rumbo al Mundial de Japón 2017

En la mañana del pasado viernes, el Intendente Departamental de Rivera, Dr. Marne Osorio Lima, junto al Secretario General, Cr. Richard Sander, recibió en su despacho al Prof. Juan Viera y a los cuatro estudiantes de sexto año de ingeniería del Colegio Teresiano, quienes participaron en SUMO.UY, evento anual de la Facultad de Ingeniería sobre programación y robótica, logrando el primer puesto.

En nombre del pueblo de Rivera, el jefe comunal entregó un reconocimiento a los estudiantes galardonados. “La Intendencia estará apoyando la presencia de los jóvenes que representarán a nuestro departamento y a nuestro país. Vamos a apadrinarlos y buscar socios en la Embajada de Japón y en la Cancillería”, expresó el Dr. Marne Osorio.

El Director de Acceso a Tecnologías de la Información y Atención Ciudadana de la Intendencia, Juan Carlos Sandín, agregó que “venimos colaborando en diferentes actividades vinculadas al tema robótica educativa en el departamento”.

Los jóvenes programaron la situación y obtuvieron muy buen logro, un primer lugar con una diferencia de trescientos puntos con el segundo. Con el proyecto lograron la representación de Uruguay en la misma categoría en el Mundial de Japón en el mes de julio de 2017. “Estamos intentando llegar a Japón, si bien la Facultad nos apoya, tenemos que conseguir pasajes y viáticos, lo que no es sencillo”, explicó el Prof. Juan Viera.

Por su parte, el estudiante Lucas Lois señaló que “es el primer año que participamos y obtuvimos un buen resultado, más allá de los nervios. Fueron tres días de competencia, aunque el primer día no fue como esperábamos, pero el segundo día con 24 horas de trabajo logramos un puntaje muy despegado y un primer lugar excelente”. El joven Mateo Delgado agregó que “a veces me parece muy difícil y complicado el tema robótica, pero con un poco de esfuerzo y dedicación se puede lograr lo que quieres”.

Los alumnos Soledad Techera, Mateo Delgado, Diego Bengoechea y Lucas Lois, del Colegio Teresiano, resaltaron el apoyo y las ideas del Intendente Osorio.

SUMO.UY es un evento que realiza todos los años la Facultad de Ingeniería sobre programación y robótica. “Este año el grupo preparó un robot para la categoría Junior- rescate, en el cual un robot emula una situación de emergencia, un rescate de personas que están incomunicadas. Recorre un sendero complicado, con bifurcaciones y obstáculos, para rescatar objetos que representan a personas”, señaló el Prof. Juan Viera.