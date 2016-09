Seminario “Desarrollo Territorial del Pampa: La soja y la sustentabilidad en cuestión”

Los días 22 y 23 de setiembre, en la sede de UNIPAMPA de Santana do Livramento, se desarrollará el I Seminario Internacional sobre “Desarrollo Territorial del Pampa: La soja y la sustentabilidad en cuestión”.

Instituciones universitarias como la UERGS y UNIPAMPA, así como otras organizaciones, encuentran con suma preocupación el avance no regulado del proceso de sojización en la Región de Santana y del sur de Río Grande del Sur, sin conciencia visible de determinadas vulnerabilidades presentes a nivel regional.

La zona noreste del Uruguay, si bien existen avances significativos en cuanto a planes de regulación de actividades que involucren recursos naturales, no es ajena a este proceso en función de que comparten un recurso muy similar en características.

Es por eso que se consideró oportuno y pertinente la generación de ámbitos que enfaticen la necesaria conciencia de los posibles impactos de una actividad con fuerte involucramiento de los recursos naturales no renovables.

A partir del vínculo con la Universidad de la República (UdelaR) se promueve la generación de un ámbito de difusión y discusión de experiencias con la participación de instituciones de investigación, extensión y educación de ambos países que pueda ser aprovechado por representantes institucionales y productores de ambos países, desde un espíritu crítico pero por sobre todo basado en la objetividad.

La sedes Rivera y Tacuarembó de la Universidad de la República co-organizan este Seminario en el marco del continuo relacionamiento regional tras-fronteras como estrategia de desarrollo como Universidad en el Noreste. Las universidades UERGS y UNIPAMPA han sido aliados en este proceso que hoy está dando frutos.