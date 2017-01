Buscan a dos ciudadanos brasileños por la rapiña a casa de cambio de Rivera

El Ministerio del Interior difundió ayer las fotografías de dos de los asaltantes buscados por el intento de robo al cambio de Rivera. Se trata de Jedial Moraes López y Fagner Da Silveir Ulguin quienes son intensamente buscados por la Policía de Rivera. Ambos son de origen brasileño.

La policía emitió una orden de captura para dos de los hombres que participaron del intento de asalto a la casa de cambio. En la mañana de ayer fue encontrada la camioneta utilizada en dicho asalto, a pocas cuadras de la casa de cambio, del lado brasileño. La camioneta está empadronada en Cachoeira do Sul y es propiedad de uno de los asaltantes.

El parte policial del hecho señala: “En la tarde del pasado lunes, próximo a la hora 17:00, cinco delincuentes concurrieron a una casa de cambios emplazada en Bvar. 33 Orientales, entre Ituzaingó y Joaquín Suárez, donde tres de los maleantes ingresaron al comercio fuertemente armados efectuando varios disparos hacia los funcionarios del lugar, resultando fallecido Sergio Rafael Umpiérrez Ferreira, oriental, de 31 años, y lesionado un seguridad del lugar, el masculino de iniciales A.A.O., oriental, de 55 años.

Asimismo resultó abatido en el lugar uno de los delincuentes, mientras que los demás se dieron a la fuga en una camioneta de color oscuro.

Trasladado A.A.O. de inmediato a una asistencial, en el móvil policial, el facultativo de guardia diagnosticó: ‘Es trasladado por policía; herido de arma de fuego en abdomen; muy dolorido, estable’. Trabajaron en el lugar, Policía Científica, Juez de Ferias, Médicos Forenses y personal Policial de esta Jefatura”.

SÍNTESIS POLICIAL

AVERIGUACIÓN DE PARADERO. Ampliando comunicado relacionado con la solicitud para ubicar a la joven Francielly Rodrigues Flores Lopes, brasileña, de 24 años, se informa que la misma ya fue localizada.

INCAUTACIÓN DE ESTUPEFACIENTES – PROCESAMIENTOS. Ampliando comunicado relacionado con el hecho ocurrido en la mañana del día domingo, donde personal de la Unidad de Internación para Personas Privadas de Libertad Nº 12 “Cerro Carancho”, intervinieron a la femenina C.T. da S.P., oriental, de 25 años, quien al pasar por la revista se le incautó un envoltorio conteniendo 37 gramos de marihuana, efecto que pretendía ingresar para su pareja el privado de libertad W.F.T.P., oriental, de 23 años. Conducidos a la Sede Judicial y finalizada la Instancia respectiva, el Magistrado de Turno dispuso el procesamiento sin prisión, de C.T. da S.P., por la presunta comisión, en calidad de autora, de “un delito de suministro previsto en el Art. 34 del Decreto Ley 14.294, en grado de tentativa”, imponiéndosele como medidas sustitutivas a la prisión preventiva: la prohibición de concurrir al establecimiento Carcelario, por el término de 60 días, arresto domiciliario todos los días, desde las 22:00 horas hasta las 7:00 AM, por el término de seis meses (Art. 3 Literal G de la Ley 17.726). Asimismo dispuso el procesamiento con prisión, de W.F.T.P., por la presunta comisión, en calidad de co-autor, de “un delito de suministro previsto en el Art. 34 del Decreto Ley 14.294, en grado de tentativa”.

HURTO EN COMERCIO – PERSONA DETENIDA. Próximo a la hora 13:40 del pasado lunes, policías de Seccional 9ª acudieron a un llamado 911, atento un arresto ciudadano en calle Carlos de Mello al final Barrio Mandubí, donde una vez allí fue intervenido el masculino V.H.O.B., oriental, de 19 años, quien momentos antes había ingresado a un comercio que gira en ramo de frutería emplazado en calle Francisco Serralta casi Luis de Paines, hurtando: un recipiente conteniendo alrededor de $ 400 (cuatrocientos pesos), siendo perseguido por vecinos y demorado hasta la llegada de la Policía. Enterado Magistrado dispuso “que permanezca detenido, averiguación bajo acta y sea conducido a la sede con antecedentes”. Se ampliará.

HURTO DE VEHÍCULO – PERSONA DETENIDA. En la mañana del pasado lunes, se recibió una denuncia en Seccional 9ª, previamente radicada en al Policía Civil de la ciudad de Santana do Livramento, dando cuenta que el pasado día 11 de los corrientes, momentos en que el propietario de la camioneta matrícula IHL-3013, la había dejado en el estacionamiento de un supermercado, emplazado ubicado en la calle 13 de Mayo de dicha ciudad, al regresar momentos después el vehículo en mención no se encontraba, radicando la denuncia en dicha Seccional ya que el autor del ilícito podría ser un ciudadano uruguayo. Personal policial abocados al esclarecimiento del hecho, intervinieron al masculino A.N.R.V., oriental, de 49 años, quien no sería ajeno al ilícito. Enterado el Magistrado de Turno dispuso: “que ingrese como detenido y sea conducido a sede”. Se ampliará.

HURTO EN INTERIOR DE VEHÍCULO. En la mañana el día del pasado lunes, del vehículo matrícula CCH-1294, que se encontraba estacionado en calle Agr. Martin Pais casi Serralta, en barrio Mandubí, desconocidos mediante efracción de la puerta del lado del acompañante, hurtaron una radio con su respectivo control, una caja con herramientas varias, y del vehículo matrícula IBN-3622 que estaba próximo al lugar, mediante la efracción de la puerta del lado del acompañante, hurtaron un celular negro con su respectivo cargador y un reloj de pulso, no recordando su propietario la marca del mismo. Investiga efectivos de Seccional 9ª.

HURTO DE VEHÍCULO. En la madrugada del pasado lunes, próximo a la hora 06:00, hurtaron la camioneta matrícula FRA-4410, que había sido dejada estacionada en una automotora emplazada en calle Guido Machado Brum y Nemesio Escobar. Investiga efectivos de Seccional 9ª.

HURTO DE VEHÍCULO. En la noche del pasado lunes, próximo a la hora 20:00, hurtaron la motocicleta matrícula FQR-800, que había sido dejada estacionada en calle Leandro Gómez frente al número de puerta 307 Barrio Saavedra. Investiga efectivos de Seccional 10ª.

HURTO DE VEHÍCULO. En la tarde del pasado lunes, desconocidos hurtaron la motocicleta matrícula FAB-345, avaluada en $ 10.000 (diez mil pesos), que se encontraba estacionada en calle Wilson Ferreira Aldunate casi Juan Manuel Briz Barrio Rivera Chico. Investiga efectivos de Seccional 10ª.

HURTO. En la mañana del pasado lunes, de una finca ubicado en calle Misiones y Ansina, desconocidos ingresaron mediante efracción de la puerta principal de acceso y hurtaron un lavarropas blanco. Investiga efectivos de Seccional 10ª.

HURTO EN INSTITUCIÓN PÚBLICA. En la mañana del pasado lunes, se registró un hurto en una Escuela Nº 1 ubicada en calle Rodó y Fructuoso Rivera, donde desconocidos mediante efracción de una ventana, hurtaron del interior dos impresoras multifunción y una túnica, avaluadas en total $ 9.000 (nueve mil pesos). Investiga efectivos de Seccional 1ª.

HURTO EN COMERCIO. En la mañana del pasado lunes, de un comercio emplazado en calle Agraciada entre Paysandú y Figueroa, desconocidos ingresaron mediante efracción de una ventana del frente del local hurtando veinte relojes de pulso, no recordando la marca, dos mochilas, dos auriculares, dos cajitas de músicas, la suma de $ 3.500 (tres mil quinientos pesos) y R$ 50 (cincuenta reales). Investiga efectivos de Seccional 1ª.

HURTO EN LOCAL. En la mañana del pasado lunes, de un local que gira en el ramo de veterinaria, ubicado en calle Luis Alberto de Herrera entre Misiones y 12 de Octubre, desconocidos ingresaron mediante rotura del vidrio de unas ventanas, hurtando una fusta con mango de plata y oro, medicamentos varios, un aparato depilador de caballo y toro, cuatro cuchillos con mango de plata y oro, un téster digital, diez llaves grandes y diez chicas de alambrar, cinco llaves de guampa, avaluando lo hurtado en $ 50.000 (cincuenta mil pesos). Investiga efectivos de Seccional 1ª.

HURTO DE BICICLETA. En la mañana del pasado lunes, de una finca ubicado en calle Joaquín Suárez entre Reyles y Lavalleja, desconocidos ingresaron al predio hurtando una bicicleta de 21 velocidades, color gris oscuro, avaluada en $ 8.000 (ocho mil pesos). Investiga efectivos de Seccional 1ª.

ABIGEATO. En la mañana del pasado lunes, de un campo ubicado en Ruta 5 Km 456, el propietario dio falta de tres corderos, encontrando el cuero de uno de los animales en el lugar. Investiga personal de Seccional.