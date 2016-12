Delincuente copó casa de nonagenario, lo maniató y lo agredió cobardemente

Una cobarde y violenta golpiza, tras un copamiento a su vivienda, recibió el conocido y muy querido “Padre Silva”. Entre los vecinos provocó indignación la saña y violencia con la que el delincuente agredió a una persona de 93 años.

Walter Silva Godoy, el siempre “Padre Silva” -como lo conocen todos- se desempeñó como sacerdote de la Parroquia Santo Domingo de Guzmán, y no solo cambió el barrio de Rivera Chico de sus amores, sino que escribió su historia.

Hoy, con 93 años, vive en su hogar de calle Reyles, donde recibe NORTE a diario. Allí, en forma violenta, el pasado miércoles llegó un individuo con intenciones de robarlo y, tras maniatarlo con una sábana, lo golpeó cobardemente al no obtener el botín esperado.

Luego de un llamado al 911, concurrieron al lugar funcionarios de Seccional 1ª y el nonagenario debió ser conducido luego al nosocomio, para recibir asistencia.

Los momentos vividos por el Padre Silva son indescriptibles, y el temor de que -por no poder defenderse- el hecho pudo tener un desenlace de consecuencias fatales.

Esperamos que quien tuvo la “valentía” de atacar a un anciano, sea detenido y reciba la pena que se merece. Aunque quien sufrió este ataque, un hombre de fe y de paz, como ha sido siempre Silva Godoy, dirá: “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen”. Pese a ello, seguramente jamás podrá olvidar este violento suceso.

El parte policial emitido por la Jefatura de Policía de Rivera señala: “Copamiento. El pasado miércoles próximo al mediodía, un masculino de estatura alta de cutis morocho, ingresó a una finca emplazada en calle Reyles esquina Agraciada, efectuando un golpe en la cabeza a la moradora, la cual fue maniatada con una sábana, hurtando su cédula de identidad y dinero, no sabiendo especificar la víctima la cantidad. Concurrió Ambulancia de Movilcor, quienes asisten y trasladan a la víctima al Hospital local, vista por el médico de guardia expide certificado médico que consta: ‘Politraumatizado leve’. Investiga efectivos de Seccional 1ª, concurrió Policía Científica”.

SÍNTESIS POLICIAL

LESIONES GRAVES. En la noche del pasado miércoles, próximo a la media noche, momentos en que el masculino de iniciales M.D.L.P., oriental, de 20 años, se encontraba en la intersección de calle Santiago Gadea y Pablo Sufriategui, fue acometido con dos disparos de arma de fuego, provenientes desde el interior de un automóvil que cruzaba por el lugar, fugándose el vehículo, siendo la víctima trasladada al Hospital local por un particular. En dicho nosocomio el Médico de guardia le diagnosticó: “Excoriación en rodilla izquierda, herida en miembro proximal inferior pierna izquierda de un centímetro de diámetro, fractura de tibia izquierda, hematoma de miembro inferior y herida de pierna derecha”. Se investigan las causas del hecho. Trabaja personal de Seccional 10ª.

HURTO EN COMERCIO. El pasado miércoles, en horas de la madrugada, de una tienda ubicada en Avenida Sarandí entre Bvar. 33 Orientales y calle Ceballos, hurtaron dos remeras y un buzo polar, avaluados en $ 3.000 (tres mil pesos). Trabaja personal de Seccional 1ª, concurrió Policía Científica.

HURTO. El pasado miércoles próximo al mediodía Seccional 1ª recibe una denuncia que el día 10 de enero, de la cochera de una finca emplazada en calle Pantaleón Quesada esquina José Enrique Rodo, en ausencia de su propietaria, desconocidos hurtaron la motocicleta matrícula FZR-594. Avalúa en $ 10.000 (diez mil pesos). Investiga personal de Seccional 1ª.

HURTO. En la mañana del pasado miércoles del interior de una camioneta que se encontraba estacionada en Bvar. Treinta y Tres Orientales esquina Avda. Paul Harris, desconocidos hurtaron una batería de 45 amperes. Trabajan efectivos de Seccional 1ª, concurrió Policía Científica.

INCENDIO. El pasado miércoles próximo a la ahora 15:30, en campos de la forestación Cambius, en Paraje Platón, establecimiento “El Conde” el cual tiene una extensión de 386 hectáreas, se produjo un foco ígneo quemando aproximadamente unas diez hectáreas. Aún no se pudo establecer la causa. Concurrió personal de Seccional 2ª y dotación de bomberos de Tranqueras y de Rivera.

ACCIDENTE DE TRÁNSITO. El pasado miércoles, próximo al mediodía, se registró un siniestro de tránsito en calle Bacacay próximo a la base de la Sub Comisaría, con la motocicleta matrícula FCR-575, conducida por el masculino C.E.R., oriental, de 36 años, y el automóvil matrícula IJZ-8316, conducido por el masculino M.C.M., oriental, de 37 años. La motocicleta circulaba por calle Felipe Álvarez, en sentido oeste, y al llegar a la intersección con calle Bacacay no visualiza el automóvil, embistiéndolo y cayéndose el conductor al pavimento. Concurrió ambulancia de Semeco, la que asiste y traslada al conductor de la motocicleta al hospital local. Visto por el médico de guardia se expide certificado médico que consta: “politraumatizado leve”. Trabajó la Sección Especializada en Prevención y Asistencia al Tránsito Vehicular. Se enteró al Magistrado de Turno.

AVERIGUACIÓN DE PARADERO. Se solicita la colaboración de la población para localizar al joven Brahian Nathanael Alvez Alvez, oriental, de 18 años, el cual se ausentó de su casa con el consentimiento de su madre el pasado día viernes 09/12, a la hora 15:00, no regresando hasta el momento. Por cualquier información comunicarse al Servicio de Emergencia 462-911 o al teléfono 21526034 de la Sub Comisaría de Santa Isabel.

AVERIGUACIÓN DE PARADERO. Se solicita la colaboración de la población para localizar al adolescente Héctor Walfir Silva Silva, oriental, de 17 años, vestía en el momento una Bermuda de jean, remera blanca y championes blancos, y posee un tatuaje en el brazo izquierdo, falta de su hogar desde el pasado martes 6 de diciembre, próximo a la hora 20:30. Por cualquier información comunicarse al Servicio de Emergencia 462-911 o al teléfono 46223247 de Seccional 10ª.