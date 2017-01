La Policía de Rivera logró este jueves identificar a otro de los integrantes de la banda que el lunes irrumpió en un local de cobranza, iniciando un tiroteo en el que falleció uno de los asaltantes y un policía que se encontraba trabajando como guardia en el local.

A través de un comunicado, el Ministerio del Interior difundió las fotografías de los cuatro requeridos. Los cuatro delincuentes brasileños requeridos por la policía son: Jedial Moraes López, Fagner Da Siveira Ulguin, Romoaldo Moraes López y Fernando Lawrenz Kesseler.

Ante cualquier información se solicita que la población se comunique al 911 o al 0800-5000.

SÍNTESIS POLICIAL

TENTATIVA DE HURTO – PROCESAMIENTO. Ampliando comunicado relacionado con el masculino J.C.R.T., oriental, de 25 años, el que se encontraba detenido en Seccional 1ª, el que el día de martes próximo a la hora 6:00, rompió el vidrio de un automóvil que se encontraba estacionado en calle Mons. Vera esquina Agraciada, con intención de hurtar, en circunstancias que fue avistado por el propietario de dicho vehículo forzando la puerta. Se pudo establecer que el autor también no sería ajeno a un hecho ocurrido el día jueves en horas de la madrugada, el cual efectuó daños en un comercio ubicado en calle Avenida Sarandí y calle Ceballos en una de las vidrieras de dicho comercio. Conducido a la Sede Judicial y finalizada la Instancia respectiva, el Magistrado en la causa dispuso el procesamiento con prisión; de J.C.R.T.; como el presunto autor penalmente responsable de “los delitos de daños, hurto, en grado de tentativa, y un delito de daño especialmente agravado en régimen de reiteración real”.

RAPIÑA A MENOR – PERSONAS DETENIDAS. Ampliando comunicado relacionado con la rapiña ocurrida en la noche del día martes, en momentos en que un adolescente de 17 años, caminaba junto a dos amigos por calle Líber Seregni al llegar a calle Felipe Álvarez, fue abordado por un masculino y una femenina, donde ésta última le propinó un golpe con un trozo de metal a la altura del brazo, mientras que el masculino extrajo un cuchillo para agredirlo, no logrando su propósito, despojándolo finalmente de una tablet, e intentan agredirlo nuevamente por lo que el adolescente huyó del lugar. Visto en aquel entonces un centro asistencial por facultativo le dictaminó “excoriación en mano izquierda”. Personal de la Sub Comisaría, abocados al esclarecimiento del hecho, intervinieron al masculino F.A.C.F., oriental, de 25 años y a la femenina W.R.S., oriental, de 49 años, quienes no serían ajenos al ilícito. Los indagados permanecen detenidos a resolución de la Justicia. Se ampliará.

HURTO DE VEHÍCULO. En la tarde del pasado miércoles, hurtaron la motocicleta matrícula FAB-347, color negro, avaluada en $15.000 (quince mil pesos), que se encontraba estacionada en Avda. Sarandí esquina Lavalleja. Investiga efectivos de Seccional 10ª.

HURTO EN FINCA. En la noche del pasado miércoles próximo, a la hora 21:30, desconocidos en la ausencia de sus moradores, ingresaron mediante la ruptura de una ventana de metal a una finca ubicada en calle Eduardo Pachiarotti, barrio Cinco Bocas, hurtando un televisor 32 pulgadas, un casco de motocicleta negro, dos cuchillos, uno de 40 centímetros de hoja y otro de 50 cm, herramientas varias, y una consola de videojuegos. Investigan efectivos de Seccional 9ª.

HURTO. En la madrugada de ayer próximo a la hora 5:30, en momentos en que la femenina P.C.P.G., oriental, de 21 años, se encontraba en la intersección de calles Brasil y Uruguay, pasaron por el lugar dos desconocidos los que de forma sorpresiva le arrebataron su celular color plateado. Investigan efectivos de Seccional 1ª.

ACCIDENTE DE TRÁNSITO. Próximo a la hora 9:30 del pasado miércoles, ocurrió un siniestro de tránsito en calle República Argentina, barrio Fortín, en momentos en que J.A. da L., oriental, de 34 años, conducía el automóvil matrícula LXI-9540, por calle República Argentina al este donde hay una curva pronunciada, cuando de forma sorpresiva se trabó la dirección del vehículo, colisionando contra una columna de alumbrado público allí existente. Trasladado el conductor en ambulancia de SEMECO a Sanatorio CASMER, donde visto por facultativo de guarida diagnosticó: “politraumatizado leve”. Sometido al test de espirometría el resultado fue negativo. Trabajó la Brigada Departamental de Tránsito. Se enteró al Magistrado de Turno.

AVERIGUACIÓN DE PARADERO. Se solicita la colaboración de la población para ubicar a la joven María Carmela Gómez de la Rosa, oriental, de 18 años, la cual salió de su hogar sito en calle Nieto Clavera Nº 983, el día 30 de diciembre de 2016 y no ha regresado hasta la fecha. Por cualquier información comunicarse con los teléfonos 462-911 o al 2152-5963 de Seccional 1ª.