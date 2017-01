Policía de Rivera incautó más de treinta y cinco kilogramos de marihuana

La policía de Rivera incautó el pasado domingo 22 de enero más de treinta y cinco kilogramos de marihuana en una camioneta. Tras una intensa persecución los dos ocupantes se dieron a la fuga y continúan siendo buscados por la policía.

En la noche del pasado domingo, ante informaciones recabadas por la División de Investigaciones y Brigada Antidrogas referente a un vehículo sospechoso que transportaría estupefacientes hacia el sur del país, se dispuso una vigilancia en la ciudad en procura de ubicar la misma.

Horas más tarde se detectó en las inmediaciones del Estadio “Atilio Paiva Olivera”, una camioneta Chevrolet Montana, matrícula de Canelones AAO 1571 color gris la que al tratar de ser identificada se dio a la fuga, generándose su persecución con móviles GRT. Al llegar al barrio Mandubí en una zona de difícil acceso, la camioneta rozó levemente un patrullero y se cayó en una zanja, dándose a la fuga las dos personas que se encontraban dentro del vehículo.

En la camioneta se incautaron cuarenta y seis ladrillos de marihuana, que pesaron 35,38 kilogramos y un ticket del peaje de Paso “Manuel Díaz” fechado el 22 de enero hora 17:24,40. La Justicia dispuso la incautación del vehículo y sustancia al tiempo que continúa la investigación para detener a los dos ocupantes de la camioneta.

EL PARTE POLICIAL

El parte policial emitido ayer, por la Jefatura de Policía de Rivera, señala: “Incautación de estupefacientes. En la jornada del pasado domingo, mediante información confidencial, personal de la División Especializada en Materia de Delitos Complejos, con colaboración de personal de Grupo de Respuesta Táctica y Brigada Departamental de Tránsito, efectuaron el seguimiento de la camioneta matrícula AAO-1571, la cual salió de barrio Lavalleja portando estupefacientes en su interior, donde luego de intentar interceptarla la misma se emprendió a la fuga siendo seguida por varios puntos de la ciudad, lográndose ubicar a dicho vehículo abandonado en calle Juan Manuel Blanes al final, barrio Mandubí.

Se procedió a realizar inspección en la camioneta incautándose cuarenta y seis ladrillos de sustancia marihuana, pesando en total 35,38 kilogramos. Se realizó un intenso rastrillaje con el fin de ubicar a los ocupantes del vehículo, sin resultados positivos hasta el momento.

Enterado el Magistrado de Turno dispuso: ‘Sustancia y vehículo permanezcan incautados, se libre oficio a la intendencia de canelones consultando referente al vehículo. De surgir novedad, se la entere’. Trabaja la División Especializada en Materia de Delitos Complejos”.

SÍNTESIS POLICIAL

HERIDO DE ARMA DE FUEGO. Próximo a la hora 23:15 del pasado domingo, ingresó en Hospital local un masculino de iniciales J.C.B.S., oriental, de 31 años, el cual había sido víctima de un disparo de arma de fuego, momentos en que aproximadamente de las 23:00 horas circulaba en motocicleta por calle Dr. Erramún al este, en barrio La Arenera, al llegar a la intersección con la vía férrea, un desconocido vestido de negro, de complexión gruesa, le interceptó el paso efectuándole un disparo con un arma de fuego, impactándole en el hombro, logrando la víctima no perder el dominio del bi-rodado y concurriendo a dicho nosocomio para ser asistido. Investiga personal de Seccional 9ª.

INCENDIO. Alrededor de las 15:30 horas del pasado domingo, ocurrió un incendio en una finca ubicada en calle Francisco Serralta y Luis Paines, Barrio Mandubí, acudiendo al llamado personal de Seccional 9ª y dotación de Bomberos, los que una vez allí procedieron a apagar las llamas, tratándose de una finca de 6,0 x 4,0 metros, paredes de bloques y ladrillos sin revoque, techo de chapas de zinc, sin cielorraso; contratándose perdidas parciales y no habiendo víctimas. Trabajó personal Novena y Bomberos.

HURTO DE VEHÍCULO. Ampliando comunicado relacionado con el masculino S.R.P.C., oriental, de 25 años, que se encontraba detenido en Seccional 3ª, luego que en la madrugada del día sábado viajaba como acompañante en la motocicleta matrícula FAJ-970, color negra, la que había sido hurtada en la noche del día viernes, en calle Independencia esquina Paraguay, en la ciudad de Tranqueras. Conducido a Sede Judicial y finalizada la instancia respectiva, el Magistrado de Turno dispuso: “Cese de detención, emplazado sin fecha”.

HURTO. El pasado domingo en horas de la mañana de una finca ubicada en calle Luis Batlle Berres, Barrio Rivera Chico, descocidos ingresaron por una ventana de madera la cual se encontraba sin trancas hurtando un celular blanco. Investiga efectivos de Seccional 10ª.

HURTO. El sábado pasado, próximo a la hora 13:00, Seccional 8ª de Vichadero, recibió una denuncia que el día viernes de una finca ubicada en calle Sarandí esquina 18 de Julio, desconocidos ingresaron y hurtaron la suma de $ 7.000 (siete mil pesos). Investiga efectivos de Seccional 8ª.

HURTO. En horas de la madrugada del pasado día sábado, de una chacra ubicada en Paraje de la Brigada Civil, descocidos ingresaron y hurtaron una pala, un pico, un serrucho, una olla vieja de hierro, aproximadamente quince cubiertos con mango de color azul y blanco y una caldera chica. Investiga personal de Seccional 3ª.

HURTO DE VEHÍCULO. En la tarde del pasado sábado, del estacionamiento de motocicletas ubicado en calle Joaquín Suárez esquina Faustino Carámbula, barrio Centro, hurtaron la motocicleta matrícula FSR-781, color roja, año 2010. Avalúa en $ 16.000 (dieciséis mil pesos). Investiga efectivos de Seccional 1ª.

HURTO. En la tarde del pasado domingo, de una finca ubicada en Paraje Cerro Solito, desconocidos ingresaron mediante efracción de la puerta principal de metal, hurtando una escopeta calibre 20, avaluada en $ 1.500 (quinientos pesos). Investiga personal de Seccional 2ª.

HURTO. En la tarde del día domingo, de una finca ubicada en el kilómetro 475 Ruta 5, desconocidos ingresaron mediante efracción de la puerta principal, hurtando del interior la suma de $ 12.000 (doce mil pesos), US$ 800 (ochocientos dólares), dos rifles calibre 22. Investiga personal de Seccional 2ª.

HURTO EN VÍA PÚBLICA. En la noche del pasado domingo, se registró el hurto de once carteles de señalización pertenecientes a la Intendencia Departamental de Rivera, avaluados en $ 66.000 (sesenta y seis mil pesos), los cuales estaban colocados por Avda. Italia, desde calle Dr. Oscar Riera hasta calle Miguel Barreiro, en barrio Santa Isabel. Investiga personal de Seccional de la Sub Comisaría.

ACCIDENTE DE TRÁNSITO. En la tarde del sábado, se verificó un siniestro en boulevard Presidente Viera próximo a calle Pantaleón Quesada, barrio Centro, momentos en que la motocicleta matrícula FAB-119, conducida por el masculino A.L. do C.S., oriental, de 21 años, llevando como acompañante a la femenina R.M.P.V., oriental, de 17 años, circulaba por Presidente Viera al este y al llegar frente al Nº 868, surgió de la acera sur el menor L.G. de la R., oriental, de 14 años, no logrando evitar embestirlo. Trasladados motociclistas y peatón a un centro asistencial, vistos por facultativo les dictaminó para A.L. do C.S. y R.M.P.V. “politraumatizados leves, excoriaciones varias a nivel de miembros inferiores y superiores”, para L.G. de la R. “traumatismo en pierna”. Se realizó test de espirometría a las partes con resultado negativo. Trabajó en el lugar personal de la Brigada Departamental de Tránsito. Se enteró al Magistrado de Turno.

ACCIDENTE DE TRÁNSITO. En la noche del sábado, se verificó un Siniestro en Avenida Sarandí y Faustino Carámbula barrio Centro, momentos en que la motocicleta matrícula FJR-841, guiada por el masculino W.B.M.S., oriental, de 32 años, circulaba por Avenida Sarandí al sur y al llegar próximo a Carámbula, embistió a la femenina L.L.B.P., oriental, de 20 años, quien pretendía cruzar Avenida Sarandí hacia la acera este. Trasladado el peatón en ambulancia a un centro asistencial, visto por facultativo le dictaminó “herida en cuero cabelludo”. El motociclista resultó ileso. Se realizó test de espirometría a las partes con resultado negativo. Trabajó en el lugar personal de la Brigada Departamental de Tránsito. Se enteró al Magistrado de Turno.

AVERIGUACIÓN DE PARADERO. Ampliando comunicado relacionado con la solicitud de colaboración para ubicar a la adolescente, María Carmela Gómez de la Rosa, oriental, de 18 años; se informa que la misma ya regresó a su hogar.

COMUNICADO. Se encuentra en dependencias de Seccional 3ª de la ciudad de Tranqueras, para quien justifique su propiedad, una bicicleta de paseo, rodado 26, color blanco, la cual fue hallada en la intersección de Libertad esquina Nicolás Connio.