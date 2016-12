Síntesis policial: Abigeatos, lesiones personales, accidentes de tránsito, rapiña y hurto

COMUNICADO DE JEFATURA. La Jefatura de Policía de Rivera informa que desde la jornada de ayer, lunes 12 de diciembre, el horario de atención al público en sus oficinas es de 7:00 a 13:00 horas, a excepción de las oficinas de Tesorería y de Policía Científica, que atenderán al público de 8:00 a 13:00 horas.

ABIGEATO. Ampliando comunicado relacionado al masculino de iniciales A.F.O.R., oriental, de 28 años, el cual resultó detenido en calle Las Tropas esquina Boulevard Las Américas el día jueves 8 del corriente, próximo a la hora 23:45, por efectivos policiales de Seccional 3ª de la ciudad de Tranqueras, momentos en que deambulaba en actitud sospechosa, cargando un bolso; y al realizar un registro en el mismo, se pudo establecer que cargaba una res ovina carneada, separada en varios trozos, pudiendo establecer que dicho animal había sido abigeatado y faenado en un campo ubicado en Ruta 30 km 243, donde localizaron vísceras y cueros del animal, lo que fue constatado y reconocido por el propietario del campo. Conducido a la Sede Judicial en la tarde del sábado, el Juez de la Causa dispuso: “Cese de detención, quedando en carácter de emplazado, debiendo concurrir a la sede para audiencia el día lunes 12/12/2016. Trabajaron efectivos de Seccional 3ª.

LESIONES PERSONALES – PERSONAS DETENIDAS. En la mañana del pasado domingo, policías del Grupo de Reserva Táctica, concurrieron a un llamado de emergencia (911), atento un desorden en proporción en un local bailable, emplazado en carretera Héctor Gutiérrez Ruiz, avistando al masculino P.R.J.R., oriental, de 25 años, caído al piso inconsciente. De inmediato se hizo presente en el lugar ambulancia Movilcor, realizando el traslado de la víctima al Hospital local, donde el facultativo de guardia diagnosticó: “Politraumatismo grave”. Continuando con las actuaciones, policías de Seccional 9ª, intervienen a los posibles autores de las agresiones, E.O.C.F., oriental, de 22 años; M.A.C.C., oriental, de 32 años, pudiendo establecer que la víctima habría sido agredido físicamente en la cabeza con un casco de motocicleta. Enterado el Magistrado de Turno dispuso: “Averiguar a testigos, Policía Científica tomar fotografía del lugar, ubicar los cascos usados para la agresión, los dos detenidos sean conducidos con antecedentes, mantenerlo enterado del estado de salud del lesionado y enterar al Fiscal de Turno”. Se ampliará.

LESIONES PERSONALES. En la noche del pasado domingo, próximo a la hora 23:30, momentos en que el adolescente K.A.C.R., oriental, 18 años, se encontraba junto a su novia M. del C. da S.B., oriental, de 21 años, sentado en Plaza Artigas en la villa Minas de Corrales; y por causas que se tratan de establecer llegó al lugar el masculino F.C.M., oriental, de 29 años; y sin mediar palabras lo agredió físicamente a golpes de puño. Momentos en que la adolescente M. del C. da S.B., se interpuso para separarlos, llega al lugar la novia del último nombrado A.N.M.G., oriental, de 26 años; y la agredió físicamente a golpes de puño y puntapies. Trasladados al Hospital de la villa el facultativo de guardia diagnosticó para K.A.C.R., “Lesión en labio superior e interior cortante”; para M. del C. da S.B., “Presenta estigma de excoriaciones en ambas piernas, retiene traumatismo abdominal, no aliento alcohólico”, para A.N.M.G., “Excoriación pequeña de 1 cm diámetro en rodilla derecha, no estado de ebriedad”; mientras que el adolescente F.C.M., resultó ileso. Enterado el Magistrado de Paz dispuso: “Acta de declaración, forense para las víctimas; y se eleven antecedentes”. Trabajaron efectivos de Seccional 5ª.

RAPIÑA A TRANSEÚNTE. En la madrugada del pasado domingo, próximo a la hora 03:50, momentos en que un masculino de 22 años, caminaba por calle Mons. Vera entre Fructuoso Rivera y Nieto Clavera, fue sorprendido por dos masculinos desconocidos, quienes mediante agresiones físicas le sustrajeron una Billetera color marrón conteniendo en su interior $ 4.000 (cuatro mil pesos) y documentos varios; fugándose los agresores corriendo en una bicicleta tipo cros, por Mons. Vera al oeste. Investiga efectivos de Seccional 1ª.

HURTO. En la noche del pasado domingo, desconocidos mediante descuido del propietario, ingresaron a una finca emplazada en calle María Abramo en la ciudad de Tranqueras, hurtando $ 2.200 (dos mil doscientos pesos), que estaban en el interior de una cómoda. Investigan efectivos de Seccional 3ª.

ABIGEATO – PERSONAS DETENIDAS. El pasado domingo, personal del BEPRA intervino a las personas P.C.G.P., oriental, de 26 años, N.M.M.S., oriental, de 21 años, A.J.P. da R., oriental, de 15 años y E.T.C.R., oriental, de 20 años, quienes podrían estar involucrados en un hecho de abigeato ocurrido el día 4 de los corrientes, donde el propietario de un campo emplazado en Paraje Puntas de Platón, dio falta de siete (7) ovinos que se encontraban en un potrero de cincuenta hectáreas. Enterado el Magistrado de Turno dispuso: “Conducción de los indagados”. Se ampliará.

INCAUTACIÓN DE ESTUPEFACIENTES – PERSONA DETENIDA. El pasado domingo, fue intervenida en Cárcel “Cerro Carancho” Nº 12 la femenina N.E.S.O., oriental, de 18 años, quien intentó ingresar a dicho centro de reclusión con veintidós gramos de sustancia al parecer marihuana y 4,25 gramos de sustancia al parecer pasta base. Siendo la indagada trasladada a División de Investigaciones, donde enterado el Magistrado de Turno dispuso: “Conducción a la Sede”. Se ampliará.

ACCIDENTE DE TRÁNSITO LEVE. En la mañana del día sábado, próximo a la hora 11:25, se registró un siniestro de tránsito en calle Silva Antuña y Sarasola, con una motocicleta matrícula FAD-731, conducida por la femenina C.A.R., oriental, de 38 años, momentos que la motocicleta circulaba por calle Silva Antuña al este, al pasar Sarasola, a raíz de un bache existente en el lugar perdió el dominio del bi-rodado cayéndose al pavimento. Concurrió Ambulancia de Movilcor quienes asisten y trasladan a la conductora a una Asistencial donde el facultativo de guardia diagnosticó: “Politraumatizado leve”. Se realizó test de espirometría a la conductora, resultado negativo. Trabajó personal de la Sección Especializada en Prevención y Asistencia al Tránsito Vehicular. Se enteró al Magistrado de Turno.

ACCIDENTE DE TRÁNSITO. En la tarde del sábado, próximo a la hora 19:30, se registró un siniestro de tránsito en calle Simón del Pino casi Japón, momentos en que el automóvil matrícula IDG-6098, conducido por el masculino de iniciales S.R.L.R., oriental, de 29 años, circulaba por Japón al este, al llegar a la intersección con Simón del Pino realiza un giro a la izquierda para ingresar a ésta última vía de tránsito perdiendo el dominio del vehículo, sube la acera este de dicha vía, embistiendo a un masculino que estaba en el lugar; y luego choca contra el muro de una finca, retirándose sin prestar auxilio. El peatón resultó ser V.S.A., oriental, de 26 años, quien fue trasladado al Hospital local por particulares, donde el facultativo de guardia diagnosticó: “Traumatismo de tobillo izquierdo”. El automóvil y su conductor fueron localizados por personal Sector Especializado en la Prevención y Asistencia del Tránsito Vehicular, quienes realizaron la incautación del vehículo y la detención de su conductor, siendo trasladado en el móvil policial al Hospital local, donde el facultativo de guardia diagnosticó: “Sin lesiones externas al examen, alcoholizado”; permaneciendo incautado el automóvil a resolución de la Justicia. Sometido al test de espirometría arrojó resultado positivo, 1,68 gramos de alcohol por litro de sangre. Personal de Policía Científica realizó las actuaciones correspondientes en el lugar del hecho y en el vehículo. Trabajó personal de la Sección Especializada en Prevención y Asistencia al Tránsito Vehicular. Enterado el Magistrado de Turno dispuso: “Forense para lesionado, incautación del vehículo; y valoración aduanera, enterar a juez de faltas, que permanezca el conductor del vehículo en la seccional hasta que recupere su estado normal, órbita policial”.

ACCIDENTE DE TRÁNSITO. Próximo a la hora 07:40 del pasado domingo, ocurrió un siniestro de tránsito en calle Paul Harris y República Argentina, momentos en que M.B.N.S., oriental, de 25 años, conducía la motocicleta matrícula FXR-007, por República Argentina y al ingresar a una curva allí existente para tomar Paul Harris, pierde el dominio del bi-rodado cayéndose al pavimento. Concurrió al lugar ambulancia de Movilcor, trasladando al conductor al Hospital local, donde el facultativo de guardia diagnosticó: “Politraumatizado leve”. Sometido al test de espirometría, el resultado fue positivo, 2,39 gramos de alcohol por litro de sangre, aplicándole multas correspondientes. Trabajó personal de la Sección Especializada en Prevención y Asistencia al Tránsito Vehicular. Se enteró al Magistrado de Turno.

ACCIDENTE DE TRÁNSITO. En la tarde del pasado domingo próximo a la hora 18:36, se registró un siniestro de tránsito en calle Paysandú y Fructuoso Rivera, momentos en que la motocicleta matrícula FAK-0711, conducida por el masculino de iniciales G.R. dos S.C., oriental, de 23 años, llevando como acompañante a D.M.M.A., oriental, de 22 años, circulaban por F. Rivera al sur, al llegar a dicha intersección una motocicleta que circulaba por calle Paysandú al este se cruza a su frente, cayéndose ambos conductores y acompañante al pavimento. Hace constar el conductor de la motocicleta, que la conductora de la otra motocicleta se retiró del lugar antes de la llegada de esta policía. Se hizo presente en el lugar ambulancia Movilcor, donde el facultativo diagnosticó para el acompañante D.M.M.A., “Erosiones en extremidades”, mientras que el conductor resultó ileso, siendo ambos dados de alta en el lugar. Sometido el conductor al test de espirometría arrojó resultado negativo. Trabajó personal de la Sección Especializada en Prevención y Asistencia al Tránsito Vehicular. Se enteró al Magistrado de Turno.

AVERIGUACIÓN DE PARADERO. Se solicita la colaboración de la población para localizar al adolescente Héctor Walfir Silva Silva, oriental, de 17 años, vestía en el momento una Bermuda de jean, remera blanca y championes blancos, y posee un tatuaje en el brazo izquierdo, falta de su hogar desde el día martes 6 de diciembre, próximo a la hora 20:30. Por cualquier información comunicarse al Servicio de Emergencia 462-911 o al teléfono 46223247 de Seccional 10ª.

AVERIGUACIÓN DE PARADERO. Ampliando comunicado relacionado con la solicitud para ubicar al masculino Jorge Nery Echavalete Dos Santos, oriental, de 62 años, se informa que el mismo ya fue localizado.