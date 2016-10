Síntesis policial: Accidentes de tránsito, detenidos en operativos e incautaciones

PENETRACIÓN ILEGÍTIMA EN EL FUNDO AJENO. Ampliando comunicado relacionado con la intervención del masculino L.F. do E.S.P., brasileño, de 50 años, poseedor de varios Antecedente Penales en la vecina ciudad de Santana do Livramento, quien el pasado miércoles, había ingresado al patio de una finca emplazado en calle Juana de Ibarbourou, barrio Rivera Chico, durante la ausencia de sus moradores, siendo detenido por personal de Seccional 10ª. El pasado viernes, como estaba dispuesto, fue conducido a Sede Judicial, y el Magistrado de Turno dispuso: “Que el detenido mantenga situación y sea conducido a la sede judicial día hoy a la hora 15:00”. Trabaja personal de Seccional 10ª.

OPERATIVOS E INCAUTACIONES – PERSONAS DETENIDAS. Se encuentran detenidos ante la División de Investigaciones, los masculinos de iniciales R.S.M. de L., oriental, de 41 años y F.G.M.M., oriental, de 41 años; quienes en la madrugada del pasado viernes, fueron interceptados en un Operativo Conjunto realizado en Ruta 5, empalme con Ruta 29, en el Control de Frontera Manuel Díaz; entre la División de Investigaciones, Seccional 3ª y Seccional 5ª. Dichos masculinos viajaban con dirección al sur en un automóvil matrícula AAL 2527; y al ser inspeccionados se les incautó, al primer nombrado US$ 3.000 (tres mil dólares) y $ 11.000 (once mil pesos); al segundo US$ 3.000 (tres mil dólares); y escondidos dentro de la consola del vehículo: US$ 10.000 (diez mil dólares); los cuales no justificaron la procedencia del dinero. Enterado el Magistrado de Turno dispuso: “Incautación del dinero hasta que justifiquen procedencia, pericia por parte de Policía Científica, indagar bajo acta por la procedencia del dinero, y volver a enterar. Celular permanezca incautado, se oficie solicitando la información a la operadora. Pericia en los documentos de los detenidos y del vehículo (número de chasis, motor, etcétera), análisis del celular una vez desbloqueado y volver a enterar en horas de la mañana”. Trabaja personal de la División de Investigaciones.

ACCIDENTE DE TRÁNSITO. Próximo a la hora 13:00 del pasado viernes, ocurrió un siniestro de tránsito en Avda. Cuaró y Enrique Cottens, en momentos en que la motocicleta matrícula FAG-387, conducida por la femenina B.R.T.N., oriental, de 27 años, circulaba por calle Enrique Cottens al oeste, al llegar a dicha intersección, el conductor del automóvil matrícula FRB-7131, de iniciales P.G.A.O., oriental, de 37 años, que se encontraba estacionado con su frente al oeste por Enrique Cottens, abre la puerta para descender del vehículo, no logrando la conductora del bi-rodado evadir, embistiendo la puerta y cayéndose al pavimento. Concurrió ambulancia de SEMECO, trasladando a la conductora de la motocicleta a Hospital local, donde asistida por facultativo diagnosticó: “Politraumatizada leve”, mientras el conductor del automóvil resultó ileso. Realizado test de espirometría a ambos el resultado fue negativo. Trabajó la Sección Especializada en Prevención y Asistencia al Tránsito Vehicular. Se enteró al Magistrado de Turno.

ACCIDENTE DE TRÁNSITO. En la madrugada del pasado viernes, próximo a la hora 2:15, se registró un accidente de tránsito en la intersección de Bvar. Presidente Viera y calle Pantaleón Quesada; entre la motocicleta matrícula FAC-662, conducida por la femenina de iniciales S.P.R.F., oriental, de 39 años; y la motocicleta matrícula AUX-980, conducida por el masculino de iniciales J.D.A.R., oriental, de 29 años. El siniestro se originó en momentos en que la femenina circulaba por Bvar. Presidente Viera con dirección al oeste, cuando al llegar a dicha intersección es chocada desde su derecha por la motocicleta conducida por el masculino, quien circulaba por Pantaleón Quesada con dirección al sur; cayéndose ambos al pavimento. Ambos conductores fueron asistidos por facultativo médico, quien les diagnosticó, ala femenina: “excoriaciones en mano derecha”; y al masculino: “paciente con aliento alcohólico, se niega a realizar espirometría. Excoriaciones en codo izquierdo y cadera”. Se realizó test de espirometría a la femenina arrojando resultado negativo, graduación cero. Al masculino se le aplicaron sanciones administrativas correspondientes por código 05 (conducir sin poseer licencia de conducir / vencida) y por código 01 (conducir en estado de embriaguez / estupefacientes). Trabajó personal de Sector Especializado en la Prevención y Asistencia del Tránsito Vehicular.

AVERIGUACIÓN DE PARADERO. Se solicita la colaboración de la población para localizar al masculino Heber Abel Pérez Techeira, oriental, de 55 años, de cutis trigueño, estatura media, pelo corto color negro, el cual falta de su hogar, sito en las viviendas de barrio Lavalleja, desde el pasado jueves 22 de setiembre del corriente año. Por cualquier información comunicarse con los teléfonos 462-911 o 21526011 de Seccional 9ª.

UN HOMBRE Y SU PAREJA FUERON DETENIDOS POR UN HOMICIDIO OCURRIDO EN LAS PIEDRAS

La Policía obtuvo información confidencial que establecía que en una casa de la ciudad de Rivera estaba alojada la pareja requerida por la Justicia. Personal de Investigaciones detuvo al hombre de 22 años y a la joven de 18 años.

El hombre confesó ser el autor del homicidio de un hombre de 34 años en Las Piedras en setiembre. Dijo que lo mató con dos disparos de escopeta por una deuda de $45.000. Ambos fueron trasladados a Las Piedras por orden del juez.

TACUAREMBÓ: JEFATURA DE POLICÍA ALERTA POR ESTAFAS TELEFÓNICAS

La Jefatura de Policía de Tacuarembó alerta a la población, en virtud de que se han recibido varias denuncias por estafas telefónicas realizadas a comerciantes.

La maniobra generalmente consiste en establecer contacto telefónico con el propietario del negocio y argumentando ser de la Oficina de Bromatología de la Intendencia local, o cualquier otra entidad del Estado, se solicita que le giren dinero a través de Abitab O RedPagos para culminar trámites pendientes.

Ante tal situación se solicita dirigirse a la Seccional policial más próxima o a la Unidad de Investigaciones y Análisis de Hechos Complejos de la Jefatura de Policía de Tacuarembó, sita en calle 18 de Julio Nº 195, poniendo el hecho en conocimiento de las autoridades.