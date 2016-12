Síntesis policial: Atentado violento al pudor, accidente con equino y hurtos

ATENTADO VIOLENTO AL PUDOR. El pasado domingo próximo a la hora 7:00, en momentos en que una joven de 21 años circulaba por calle Benito Nardone esquina Monseñor Vera, es abordada por un masculino de cutis claro, cabello rubio, vistiendo camisa azul y pantalón claro, el que intenta manosear a la joven siendo empujado por la misma, interviniendo en su defensa un vecino del barrio. Ante tal situación el masculino se ofusca y saca de entre sus ropas un arma de fuego realizando un disparo, no resultando ninguno herido, retirándose momentos seguidos. Investiga personal de Seccional 9ª.

ACCIDENTE GENERAL. En la tarde del pasado domingo, próximo a la hora 13:00, en momentos en que un niño de 9 años conducía un equino en una chacra ubicada en calle Francisco Alvarez entre Dr. José María Vidal y Bacacay, el animal se asustó y salió en disparada por la calle, haciendo que el menor pierda el dominio del animal y quedándose enganchado únicamente con su pie en el estribo. El niño fue arrastrado por el equino por aproximadamente media cuadra. Fue trasladado por su padre en vehículo particular al Hospital local, donde visto por el médico de guardia se le diagnóstico: “caída de equino edema ocular de ojo izquierdo, excoriaciones en miembro inferior derecho. No traumatismo encéfalo craneano. No lesiones intracraneana”. Trabajó personal de la Sub Comisaria Santa Isabel.

ACCIDENTE DE TRÁNSITO. Próximo a la hora 7:10 del pasado domingo, ocurrió un siniestro de tránsito en calle Florencio Sánchez y Leandro Gómez, en momentos en que el masculino A.O.B.G., oriental, de 46 años, conducía la motocicleta matrícula FMR-601, por Florencio Sánchez al este y al llegar a dicha intersección, la camioneta matrícula ITE-7349, conducida por el masculino R.A.P., oriental, de 23 años, surge por Leandro Gómez desde el norte, cortándole el paso, no pudiendo evitar el choque cayéndose al pavimento. Trasladado el conductor en ambulancia a Sanatorio COMERI, donde visto por médico de guardia diagnosticó “politraumatizado leve”. Se realizó test de espirometría a ambos conductores con resultado negativo. Trabajo la Sección Especializada en Asistencia y Prevención al Tránsito Vehicular. Se enteró al Magistrado de Turno.

ACCIDENTE DE TRÁNSITO. Próximo a la hora 17:00 del pasado sábado, ocurrió un siniestro de tránsito en calle Paysandú y Juana de Oriol, en momentos en que el masculino M.L.W.C., oriental, de 22 años, llevando como acompañante al masculino E.W., oriental, de 66 años, conducía la motocicleta matrícula INF-4511, al este por calle Paysandú, y al llegar a intersección con Juana de Oriol donde existe un cartel de “pare”, surge desde ésta última vía de tránsito la camioneta matrícula FRC-1358, guiada por el masculino E.M.C.M., oriental, de 62 años, quien resultó ileso, y circulaba por Juana de Oriol con dirección norte. Al lugar concurrió ambulancia de Semeco, donde el facultativo asistió al acompañante del bi-rodado E.W., diagnosticando “politraumatizado con trauma en rodilla derecha y excoriación”, dándole alta en el lugar. Realizado el traslado del conductor de la motocicleta M.L.W.C., al Hospital local, el facultativo de guardia diagnosticó “politraumatizado moderado con impacto en miembros derechos”. Se realizó test de espirometría a los conductores, arrojando resultados negativos. Trabajó la Sección Especializada en Prevención y asistencia la Tránsito Vehicular. Se enteró al Magistrado de Turno.

ACCIDENTE DE TRÁNSITO. Próximo a la hora 2:30 del pasado domingo, ocurrió un siniestro de tránsito en Avda. Italia y Juan Zorrilla de San Martín, en momentos en que el masculino E.A.L.S., oriental, de 18 años, llevando como acompañante a la femenina M. de L.A.T.R., oriental, de 28 años, circulaba en la motocicleta matrícula FAE-431, por Avda. Italia con dirección norte y al llegar a la intersección con San Martín, se cruza a su frente un equino perdiendo el dominio del bi-rodado cayéndose al pavimento. Al lugar concurrió Ambulancia de Semeco y Movilcor, donde el facultativo asistió al conductor y acompañante, diagnosticando para conductor y acompañante, “politraumatizado moderado”, realizando el trasladado de ambos al Hospital local. Se realizó test de espirometría a los conductores, arrojando resultados negativos. Trabajó la Sección Especializada en Prevención y asistencia la Tránsito Vehicular. Se enteró al Magistrado de Turno.

HURTO. En la noche del pasado sábado, desconocidos concurrieron a una finca emplazada en calle Cuñapirú esquina Cabildo, en la ciudad de Tranqueras, y mediante descuido del propietario hurtaron un celular y un par de chinelas. Investigan efectivos de Seccional 3ª.

HURTO DE VEHÍCULO. En horas de la madrugada del pasado domingo, del estacionamiento frente al sanatorio Casmer, desconocidos hurtaron la motocicleta matrícula FPR-585. Se realizó un intenso patrullaje en la zona, logrando personal de Grupo Halcones ubicar la motocicleta abandonada en barrio Misiones. Investiga personal de Seccional 1ª.

HURTO. El pasado domingo en horas de la madrugada del patio de una finca emplazada en calle Enrique Cottens esquina Geremías de Mello, en barrio Rivera Chico, desconocidos hurtaron una bicicleta rosada, rodado 26, no recordando marca. Investiga personal de Seccional 10ª.

HURTO EN INTERIOR DE EDIFICIO. El pasado domingo, de una empresa de transportes, ubicado en calle Mirta Garat, barrio La Virgencita, desconocidos ingresaron por una ventana de aluminio que da acceso a una oficina y hurtaron una caja grande de herramientas de color verde conteniendo en su interior herramientas varias. Avalúan en $ 8.000 (ocho mil pesos). Investiga efectivos de Seccional 9ª.

HURTO. En la tarde del pasado domingo, de un bar ubicado en calle 18 de Julio esquina Antonio Camacho, en la ciudad de Tranqueras, hurtaron una alcancía conteniendo aproximadamente $ 1.200 (mil doscientos pesos) en monedas. Trabaja personal de Seccional 3ª.

INTENTO DE HURTO EN PREDIO. En la madrugada del pasado domingo, personal del Grupo de Reserva Táctica, junto a funcionarios de Aduana, detuvieron en el interior del predio de la Zona Franca, dentro de uno de los galpones, al masculino A.D.O.L., oriental, de 21 años, junto a dos adolescentes de 14 y 15 años, quienes habían ingresado con la finalidad de hurtar cigarrillos y otros objetos, no logrando ese cometido. Con el mayor se incautó un cuchillo de 20 centímetros de hoja. Todos fueron conducidos a la Seccional 9ª y una vez enterado el Magistrado de Turno dispuso: “entrega de los menores a sus padres bajo recibo, en cuanto al mayor permanezca detenido”. Trabajó personal de Grupo de Reserva Táctica y de Seccional 9ª.

COMUNICADO DE JEFATURA. Como es de público conocimiento, el Presidente de la República ha fijado como uno de los objetivos para el año 2016, brindarle a la Ciudadanía la posibilidad de iniciar en línea, los trámites de la Administración Central. A partir de ahora, la ciudadanía podrá iniciar en línea los trámites de inscripción al Centro de Atención de Víctimas a la página www.tramites.gub.uy y seleccionar la opción deseada.

AVERIGUACIÓN DE PARADERO. Se solicita la colaboración de la población para localizar al joven Brahian Nathanael Alvez Alvez, oriental, de 18 años, el cual se ausentó de su casa con el consentimiento de su madre el pasado viernes 9 de diciembre, a la hora 15:00, no regresando hasta el momento. Por cualquier información comunicarse al Servicio de Emergencia 462-911 o al teléfono 21526034 de la Sub Comisaría de Santa Isabel.