Síntesis policial: Contrabando, abigeato, hurtos y accidente de tránsito

HURTO EN PREDIO – PERSONAS DETENIDAS. Se encuentran detenidos ante la División de Investigaciones, las femeninas M.I.D.O., oriental, de 52 años y C.P.D.O., oriental, de 30 años; y el masculino B.R.V.R., oriental, de 19 años; todos relacionados a los hurtos perpetrados en predios de la Zona Franca, de los cuales tuvo intervención Seccional 9ª. El pasado viernes, personal de Investigaciones realizó allanamientos en la casa de la femenina M.I.D.O., en calle Felipe Álvarez, en barrio Santa Teresa, donde incautaron varias mercaderías, producto de hurtos perpetrados en dicho predio, como ser: Ropas varias, electrodomésticos, calzados, perfumes, juegos de cerámica, entre otros. También incautaron cinco envoltorios conteniendo marihuana y un cuaderno de anotaciones donde se detallaban precios y cantidad de mercaderías. Enterado el Magistrado de Turno dispuso: “que los indagados permanezcan detenidos, que la mercadería sea valorada por aduana y se lo vuelva a enterar el pasado sábado”.

HURTO. Entre las 20:00 horas del día jueves y la 01:00 del pasado viernes, desconocidos ingresaron al patio de una finca emplazada en calle Figueroa casi Juan Manuel Briz, hurtando una bicicleta rodado 20, color negro y la otra rodado 24 color blanca, avaluadas en total en $ 20.000 (veinte mil pesos). Investiga personal de Seccional 10ª.

HURTO DE CELULARES. En la tarde del pasado viernes, de una institución emplazada en calle Agraciada entre Monseñor Vera y Artigas, desconocidos ingresaron y hurtaron un celular táctil, doble chip, de color negro, el cual se encontraba en el interior de un escritorio. Investiga personal de Seccional 1ª.

HURTO DE ANIMALES. En la mañana del pasado viernes, de una finca emplazada en calle Luis Félix, en barrio Santa Teresa, desconocidos ingresaron al fondo hurtando un cordero de tres meses de vida, avaluado en $ 1.500 (mil quinientos pesos). Investiga personal de la Sub Comisaría de Seccional 9ª.

HURTO EN FINCA. En la tarde del pasado viernes, denunciaron un hurto en una finca emplazada en calle Paz casi Luis Perez, donde desconocidos mediante efracción hurtaron un portón de madera con alambre de púa, de 2,5 x 1,5 metros aproximadamente, avaluado en $ 1.500 (mil quinientos pesos); hecho ocurrido en la madrugada del día jueves pasado de los corrientes. Investiga personal de la Sub Comisaría.

CONTRABANDO. En la tarde del pasado viernes, personal de Seccional 9ª intervino próximo a la intersección de calle Florencio Sánchez y calle Entre Chacras, a la camioneta matrícula MBL-1986, y a dos masculinos que la ocupaban; M.A.S.B., brasileño, de 29 años y A.L. de O.C., brasileño, de 35 años; y al realizar una inspección en el vehículo constatan que se encontraba cargado de mercadería de procedencia brasileña, por lo que vehículo y personas fueron conducidos a la Seccional, donde una vez allí proceden a la incautación de la mercadería, siendo: utensilios de cocina (platos, cubiertos, ollas, asadera); manteles, sabanas, toallas, alfombras, cortinas, sillas de metal, calzados y juguetes, todo de procedencia brasileña y sin la documentación correspondiente. Enterado el Magistrado de Turno dispuso: “Remitir la mercadería a la Administración de Aduana para que efectúe valoración de la misma, incluyendo vehículo. Luego de valorado se efectúe entrega del vehículo bajo recibo al propietario. Libertad para los detenidos y que permanezcan en carácter de emplazados, deberán fijar domicilio en la ciudad de Rivera donde se los pueda ubicar, la mercadería permanezca en calidad de incautada, se realice relevamiento fotográfico por parte de Policía Científica del vehículo y de la mercadería para el día del pasado sábado”. Trabaja personal de Seccional 9ª.

ABIGEATO. En la mañana del pasado viernes, de un campo de 100 hectáreas emplazado en Ruta 30 Km. 242, desconocidos faenaron una oveja raza Corriedale de 2 años y medio, habiendo dejado solamente el cuero en el lugar. Investiga personal de Seccional 2ª.

ACCIDENTE DE TRÁNSITO. En la mañana del pasado viernes, ocurrió un siniestro de tránsito en calle Gral. Oscar Gestido y Faustino Carámbula, en momentos en que el masculino D.F.L.P., oriental, de 18 años, conducía la motocicleta matrícula FAC-376, llevando como acompañante al masculino A.I.P.G., oriental, de 18 años, por calle Gestido al sur, al llegar a dicha intersección, el automóvil matrícula IJG-5509, conducido por el masculino G.F.G., brasileño, de 26 años, que circulaba por delante en el mismo sentido, giró a la izquierda, hacia calle Faustino Carámbula, no logrando evitar embestirlo, cayéndose al pavimento los ocupantes de la motocicleta. Concurrió ambulancia de Semeco trasladando al conductor del bi-rodado al Hospital local, donde asistido por facultativo diagnosticó: “politraumatizado leve”. Trasladado el acompañante por ambulancia de Semeco a dicho nosocomio fue diagnosticado: “Politraumatizado con fractura de cuarto y quinto metacarpiano de mano izquierda”, mientras el conductor del automóvil resultó ileso. Realizado test de espirometría a ambos conductores el resultado fue negativo. Trabajó la Sección Especializada en Prevención y Asistencia al Tránsito Vehicular.

ACCIDENTE DE TRÁNSITO. En la tarde del pasado viernes, próximo a la hora 19:20, se registró un accidente de tránsito en la intersección de Avda. Italia y Misiones; entre la motocicleta matrícula FAB-676; conducida por el masculino de iniciales C.R.R. do C., oriental, de 18 años; y el automóvil matrícula IPW-5647; conducido por el masculino C.M.P., oriental, de 52 años. El siniestro se originó momentos en que la motocicleta circulaba por Avda. Italia con dirección al norte, cuando al llegar a dicha intersección, se cruza delante de ella el automóvil, el que circulaba por Misiones hacia el este, no logrando el motociclista evitar chocarlo y caerse al pavimento. El motociclista fue trasladado en Ambulancia al Hospital local, donde el Médico de guardia le diagnosticó: “politraumatizado leve”. Sometido a test de espirometría arrojó resultado negativo “cero”. Por su parte el conductor del automóvil resultó ileso y al test de espirometría arrojó resultado positivo, graduación 0,60 gramos de alcohol por litro de sangre. Se aplicaron las sanciones administrativas correspondientes. Trabajó personal de Sector Especializado en la Prevención y Asistencia del Tránsito Vehicular y se enteró a la Justicia Competente.

ACCIDENTE DE TRÁNSITO. En la tarde del pasado viernes, próximo a la hora 19:30, en momentos en que un niño de 8 años, cruzaba calle Lavalleja en la intersección con calle Damborearena, en barrio Rivera Chico, fue embestido por un motociclista quien no se detuvo para auxiliar al menor y se retiró del lugar. El niño fue trasladado por particulares al Sanatorio Comeri donde el médico de guardia le diagnosticó: “Hematoma supraciliar. No lesiones internas”. Investiga personal de Sector Especializado en la Prevención y Asistencia del Tránsito Vehicular

AVERIGUACIÓN DE PARADERO. Se solicita la colaboración de la población para localizar al masculino Heber Abel Pérez Techeira, oriental, de 55 años, de cutis trigueño, estatura media, pelo corto color negro, el cual falta de su hogar, sito en las viviendas de barrio Lavalleja, desde el pasado 22 de setiembre del corriente año. Por cualquier información comunicarse con los teléfonos 462-911 o 21526011 de Seccional 9ª.

AVERIGUACIÓN DE PARADERO. Ampliando comunicado relacionado con la solicitud a la población en general y medios de prensa para ubicar al adolescente Fabricio Gonzales Etchechury, oriental, de 14 años, se informa que el mismo fue localizado.