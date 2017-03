Síntesis policial: Cuatro procesados por explotar sexualmente a una niña

El pasado martes, policías de la Sección de Trata y Tráfico de Personas de la División de Investigaciones de la Jefatura de Policía de Rivera, en base a una denuncia recibida a mediados del mes de febrero mediante la cual informaban que dos niñas (una de 10 y otra de 15 años) estaban siendo víctimas de abuso sexual, luego de las averiguaciones y las actuaciones pertinentes, en conjunto con la Unidad de Reserva Táctica, y previo conocimiento del Magistrado de Turno, procedieron a realizar un allanamiento en la finca del indagado H.O., oriental, de 61 años, en Cerro del Estado, constatando que la niña de 10 años se encontraba en la casa del mismo.

En el lugar incautaron dos celulares, cuatro prendas íntimas femeninas, un colchón de una plaza, un revólver calibre 22 con siete proyectiles en el tambor, una caja con treinta y ocho municiones calibre 22. También se realizó allanamiento en la finca de la madre de las niñas, la femenina L.B.P., oriental, de 51 años, incautando dos celulares, e interviniendo en el lugar al masculino J.D.D.B., oriental, de 18 años. En la vía pública detuvieron al masculino A.D.F., oriental, de 21 años, y en el Asentamiento “La Colina”, localizaron y detuvieron al masculino C.D.C.B., oriental, de 30 años, siendo estos hermanos de las menores, quienes estarían directamente implicados en el hecho. El pasado jueves se intervino a la femenina L.R.P., oriental, de 53 años, esposa de H.O.

Se pudo establecer que la niña de 15 años, estaría en el Departamento de Maldonado viviendo junto a otra hermana mayor.

Los mayores antes nombrados fueron detenidos y conducidos a la División Especializada en Materia de Delitos Complejos, Sección de Tráfico y Trata de Personas, donde luego de las averiguaciones correspondientes, fue enterado el Magistrado de Turno quien dispuso: “Amparo provisorio en INAU para la menor mientras dure la instancia penal, coordinar pericia psicológica urgente para la niña, averiguar paradero de la menor de 15 años, que los detenidos mantengan situación, declaración bajo acta de los mismos, se cite a todos los involucrados para audiencia y elevar antecedentes”.

Sometidos ante la sede judicial y culminada la instancia, el pasado jueves el Magistrado de Turno dispuso los procesamientos con prisión de H.O. “por la presunta comisión de reiterados delitos de violación en reiteración real con reiterados delitos de retribución o promesa de retribución a persona menor de edad para que ejecute actos sexuales o eróticos de cualquier tipo todos en reiteración real, con un delito de receptación en calidad de autor”, y de J.D.D.B. “por la presunta comisión de un delito de atentado violento al pudor en calidad de autor”.

También dispuso los procesamientos sin prisión de L.R.P. “como presunta autora penalmente responsable de un delito de falso testimonio” y L.B.P. “como presunta autora penalmente responsable de un delito de omisión de los deberes inherentes a la patria potestad”.

TENTATIVA DE HURTO – PERSONAS DETENIDAS. En la mañana del sábado, efectivos del Grupo de Reserva Táctica intervienen en calle Gestido y Reyles, a los masculinos F.R.G.P., oriental, de 26 años, y G.C.F.C., oriental, de 48 años, incautando con los mismos una pinza y una llave inglesa. Dichas personas podrían tener participación en la tentativa del hurto de una batería de un camión que se encontraba estacionado próximo de allí, hecho ocurrido momentos antes. Enterado el Magistrado de Turno dispuso “conducción a la sede”.

INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS. Ampliando comunicado relacionado con la detención por efectivos de la Seccional 4ª, del masculino de iniciales R.D.N.D., oriental, de 28 años e incautación con este del automóvil matrícula IUP-5314, presentando irregularidades en la documentación y que dicha matrícula correspondería a otro vehículo similar, denunciado por hurto en la vecina ciudad de Livramento (Brasil), enterado nuevamente el Juez de la causa dispuso: “libertad y sea emplazado sin fecha”.

HURTO EN OBRA EN CONSTRUCCIÓN. De una finca que se encuentra en construcción emplazada en calle José Torres, en barrio Mandubí, desconocidos mediante la efracción de una ventana, ingresaron y hurtaron una amoladora color verde y dos alargues de diez metros. Investigan efectivos de la Seccional 9ª.

HURTO. De una finca emplazada en calle Domingo A. Lor, en barrio Bisio, desconocidos, ingresaron y hurtaron una garrafa de gas de 13 kilogramos y un par de championes. Investigan efectivos de la Seccional 9ª.

HURTO. De un galpón emplazado en calle Wilson Ferreira Aldunate y Constitución, mediante la efracción de una puerta desconocidos ingresaron y hurtaron un televisor de 14 pulgadas, herramientas varias, una aspiradora, una montura de cuero y un cabezal con freno y rienda. Investigan efectivos de la Seccional 10ª.

HURTO. De una finca emplazada próximo a Paraje Zanja Honda, durante la ausencia de sus moradores, mediante la efracción de una puerta desconocidos ingresaron y hurtaron una pistola calibre 22 y un cuchillo. Investigan efectivos de la Seccional 3ª.

ACCIDENTE DE TRÁNSITO. En la tarde del pasado viernes se verificó un siniestro en Avda. Sarandí y calle Brasil, en momentos en que la motocicleta matrícula MFN-8202, guiada por el masculino J.C.B.A., oriental, de 19 años, circulaba por Avda. Sarandí con dirección norte y al llegar a dicha intersección embiste a la femenina N.T.V.I., oriental, de 39 años, quien pretendía cruzar Avda. Sarandí hacia la acera este. Trasladada la peatona a una asistencial en ambulancia Movilcor, vista por facultativo le diagnosticó “politraumatizada, embestida en vía pública por motocicleta con traumatismo hemicuerpo izquierdo no traumatismo encéfalo craneano, amnesia parcial del episodio, excoriaciones en muslo izquierdo, herida desgarrante, equimosis a nivel costal izquierda, equimosis en hipocondrio derecho, radiografía de cadera y miembros inferiores, no fractura, traumatismo columna cervical, tórax, abdomen y pelvis”. Mientras que el conductor de la motocicleta no quiso ser visto por el facultativo por encontrarse bien. Se realizó test de espirometría a las partes con resultado negativo. Trabajó personal de la Brigada Departamental de Tránsito y Policía Científica. Se enteró al Magistrado de Turno.

ACCIDENTE DE TRÁNSITO. En la tarde del pasado viernes, ocurrió un siniestro de tránsito en Avda. Sarandí, entre Carámbula y Mons. Vera, en momentos en que el masculino A.T.R., oriental, de 69 años, conducía la motocicleta matrícula IBY-9850, por Sarandí en dirección sur cuando acciona el freno delantero, perdiendo el dominio del bi-rodado y cayéndose al pavimento. Al lugar concurrió ambulancia de Movilcor realizando el traslada del motociclista al Hospital local, donde el facultativo de guardia diagnosticó “politraumatizado leve, requirió sutura, excoriación en mentón y rodilla izquierda”. Se realizó test de espirometría al conductor, arrojando resultado negativo. Trabajaron policías del Grupo Halcones. Se enteró al Magistrado de Turno.

ACCIDENTE DE TRÁNSITO. En la noche del pasado viernes, ocurrió un siniestro de tránsito en ruta 28, a la altura del kilómetro 35,5, en momentos en que el masculino E.W.S.A., oriental, de 33 años, conducía el automóvil matrícula IBM-6308, en dirección norte por ruta 28 y al llegar al lugar, no avistó animales sueltos en el lugar, chocando a un vacuno y saliéndose sobre la banquina. El automovilista fue trasladado en el móvil policial al Hospital local, donde el facultativo de guardia diagnosticó “traumatismo frontal, no aliento alcohólico”. Se realizó test de espirometría al conductor, arrojando resultados negativo. Trabajaron policías de Seccional 5ª. Se enteró al magistrado de Paz.

AVERIGUACIÓN DE PARADERO. Se solicita la colaboración de la población para ubicar al joven Carlos Martín Tejera Leivas, oriental, de 27 años, el cual salió para trabajar los primeros días del mes de febrero en la ciudad de Cardona, Departamento de Colonia, y sus familiares no tienen comunicación con el mismo desde el día 25 de febrero. Por cualquier información comunicarse con los teléfonos 462-911 o al 2152-6010.