Síntesis policial: Hurtos, accidentes de tránsito, incendio y lesiones personales

HURTO DE VEHÍCULO – VEHÍCULO RECUPERADO. Ampliando comunicado relacionado con el hurto de un automóvil año 1929, matrícula F-2099, que se encontraba estacionada en el interior de una chacra, emplazada en la Ruta 30, Paraje La Palma, hecho ocurrido el 26 de octubre pasado. En la jornada del sábado, efectivos de la Seccional 3ª, con colaboración de Seccional 10ª y Grupo de Resera Táctica, realizaron inspección en una finca emplazada en barrio villa Sonia, donde recuperan dicho vehículo, el cual fue entregado a su propietario por Resolución Judicial. Enterado el Magistrado de Turno dispuso: “ubicar al propietario del taller donde estaba el vehículo hurtado”.

OPERATIVOS E INCAUTACIONES. Ampliando comunicado relacionado con la intervención de los masculinos de iniciales R.S.M. de L., oriental, de 41 años y F.G.M.M., oriental, de 41 años; quienes en la madrugada del pasado domingo del día jueves, cuando fueron interceptados en un Operativo Conjunto realizado en Ruta 5, empalme con Ruta 29, en el Control de Frontera Manuel Díaz; entre La División de Investigaciones, Seccional 3ª y Seccional 5ª. Dichos masculino viajaban con dirección al sur en el automóvil matrícula AAL 2527; y al ser inspeccionados se les incautó un total de U$S 16.000 (dieciséis mil dólares) y $ 11.000 (once mil pesos) de los cuales no justificaron la procedencia del dinero. Conducidos a la Sede Judicial y finalizada dicha instancia, el Magistrado de Turno dispuso: “Incautación del dinero en dólares, con excepción de los apócrifos que permanecen en sede, y el teléfono celular. Entrega del vehículo bajo recibo, del contrato de arrendamiento del automóvil y la suma de pesos. Libertad y pre sumario”.

LESIONES PERSONALES – PERSONA DETENIDA. En la noche del pasado domingo, policías del Grupo de Reserva Táctica, intervinieron al masculino C.A.G.R., oriental, de 34 años, el que por causas que se tratan de establecer, momentos antes a la detención había agredido físicamente a golpes de puño y puntapiés al masculino E.C.A., oriental, de 40 años. Trasladados ambas partes en el móvil Policial al Hospital local, el facultativo de guardia diagnosticó para la víctima E.C.A.; “excoriación en codo y rodilla izquierda”, mientras que para el indagado C.A.G.R., “excoriación lineal en miembro inferior izquierdo, excoriación en falange de 4 y 5 dedo mano izquierda”. El indagado permanece detenido a resolución de la Justicia. Trabajan efectivos de Seccional 9ª. Se ampliará.

HURTO – PERSONAS DETENIDAS. En la noche del día sábado, desconocidos en la ausencia de sus moradores; mediante la ruptura de una ventana de metal, ingresaron a una finca emplazada en calle Guaraní, barrio Fortín hurtando siete pares de zapatos, una aspiradora, un mueble cristalero de cocina, un colchón somier y una silla de bebé. En la noche del pasado domingo, policías del Grupo Halcones, atento un llamado de emergencia 911, concurrieron al lugar interviniendo al masculino G.C.R., oriental, de 54 años; y la femenina J.J.E.R., oriental, de 41 años, los que habían regresado al lugar, logrando a posterior recuperar con los mismos un mueble cristalero de cocina y un colchón somier, producto del hurto. Enterado el Magistrado de Turno dispuso: “Los indagados permanezcan detenidos a su resolución, se ubique al morador de la finca y se lo entere nuevamente”. Se ampliará.

HURTO. En la mañana del día sábado, ocurrió un hurto en una finca emplazada en calle Florida casi Carlos Milicua en la ciudad de Tranqueras, donde desconocidos ingresaron mediante efracción de una puerta y una reja, hurtando una garrafa de gas de 13 kilogramos, un par de championes, y un trozo de carne ovina Investiga personal de Seccional 3ª.

HURTO. En mañana del día sábado, de una finca emplazada en calle Ayuí casi Camino Álvaro Pizorno, desconocidos ingresaron durante la ausencia de su morador, mediante efracción de la puerta del fondo, hurtando un reproductor de DVD color negro, una tablet del Plan Ceibal, 1 cámara de fotos digital color rosado, ropas varias y dos pares de zapatos color negro. Investiga personal de Seccional 10ª.

HURTO. En la mañana del día sábado, desconocidos ingresaron mediante la ruptura del portón de acceso de una finca emplazada en calle Hermanos Ortiz casi Manuel Freire, hurtando: la suma de $ 3.000 (tres mil pesos). Investiga personal de Seccional 10ª.

HURTO. En la noche del sábado, próximo a la hora 23:00; del patio de una casa ubicada en carretera Héctor Gutiérrez Ruiz kilómetro 7, hurtaron una garrafa de gas de 13 kilogramos. Investiga personal de Seccional 9ª.

HURTO EN COMERCIO. En la mañana del día sábado, de un comercio que gira en el ramo de almacén emplazado en calle 19 de Abril casi Florida en la ciudad de Tranqueras, desconocidos hurtaron durante el horario de funcionamiento, una cartera de color negro, que contenía $ 3.300 (tres mil trescientos pesos), y una cédula de identidad, la cual estaba debajo del mostrador. Investiga persona de Seccional 3ª.

HURTO DE CELULAR. En la noche del pasado sábado, hurtaron un celular que se encontraba en la ventana de una finca emplazada en calle Pantaleón Quesada casi Brasil, haciendo constar el propietario de la casa, que se olvidó del artefacto en la ventana por descuido. Investiga personal de Seccional 1ª.

HURTO DE CELULAR. En la madrugada del domingo, momentos en que una adolescente de 16 años se encontraba en el interior de un local bailable, ubicado en calle Elías Bouchacourt, atrás del Estadio Municipal de Rivera, le hurtaron del bolsillo trasero del pantalón, un celular plateado y negro, con capa de color roja con el dibujo de una calavera. Investiga personal de Seccional 1ª.

ACCIDENTE GENERAL. Próximo a la hora 8:30 del día sábado, momentos en que las femeninas de iniciales S.R.G., oriental, de 58 años y K.C.P., oriental, de 21 años, caminaban por calle Ituzaingó entre Ceballos y Treinta y Tres Orientales, fueron sorprendidas con un impacto en la cabeza, producto del desprendimiento de una baldosa de una obra en construcción allí ubicada. Asistidas por facultativo, diagnosticó para S.R.G. “traumatismo encéfalo craneano, herida cortante en cuero cabelludo” y para K.C.P. “sin lesiones físicas actualmente”. Trabaja personal de Seccional 1ª.

ACCIDENTE GENERAL – INCENDIO. En la tarde del pasado domingo, próximo a la hora 13:25, por causas que se tratan de establecer, un galpón de madera de 4 x 4 metros, emplazado en calle Martín Pais, barrio Mandubí, se quemó en su totalidad, no habiendo que lamentar víctimas. Al lugar concurrió dotación de Bomberos, extinguiendo e foco ígneo. Trabajaron Policías del Grupo de Reserva Táctica, Novena, Científica y Bomberos.

ACCIDENTE DE TRÁNSITO. En la tarde del día domingo, se verificó un Siniestro en Avda. Brasil y Ventura Piriz, momentos en que la motocicleta matrícula FAK-1071, guiada por la femenina P.M.T.R., oriental, de 33 años, llevando como acompañante a la femenina C.L.T.R., oriental, de 26 años y su hija, una niña de 3 años, circulaban por Avda. Brasil con dirección oeste y al llegar a dicha intersección chocan con el automóvil matrícula B-541943, guiado por el masculino S.O.C., oriental, de 27 años, y lo hacía por Ventura Piriz con dirección norte. Trasladados los motociclistas en Ambulancia a un Centro Asistencial, vistos por facultativos les dictaminó para P.M.T.R. “equimosis en hombro izquierdo, excoriaciones en abdomen y miembro inferior izquierdo, no fracturas, excoriación frontal”, C.L.T.R. “Excoriaciones en ambas rodillas, mano izquierda y región frontal”, y para la niña. “Equimosis en labio superior”, el conductor del automóvil resultó ileso. Se realizó test de espirometría a ambos conductores con resultado negativo. Trabajó en el lugar personal de la Sección Especializada en Prevención de Accidentes de Tránsito Vehicular. Se enteró al Magistrado de Turno.

AVERIGUACIÓN DE PARADERO. Se solicita la colaboración de la población para localizar al masculino Alan Gary Silveira Escobar, oriental, de 50 años, es de complexión gruesa, cutis morocho, pelo castaño oscuro, corto, estatura alto, viste una Camisa manga corta de color blanco, pantalón jeans color azul y championes, el mismo se ausentó de su finca, sito en calle Carmelo Colman Nº 114, el día martes 25 de los corrientes, y no ha regresado hasta el momento. Por cualquier información comunicarse con los teléfonos 462-911 o 21526000 de Seccional 10ª.

AVERIGUACIÓN DE PARADERO. Se solicita la colaboración de la población para localizar al masculino Heber Abel Pérez Techeira, oriental, de 55 años, de cutis trigueño, estatura media, pelo corto color negro, el cual falta de su hogar, sito en las viviendas de barrio Lavalleja, desde el pasado jueves 22 de setiembre del corriente año. Por cualquier información comunicarse con los teléfonos 462-911 o 21526011 de Seccional 9ª.