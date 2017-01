Síntesis policial: Hurtos, rapiñas y accidentes de tránsito

HURTO – PROCESAMIENTO. En la mañana del día sábado, personal del Grupo de Reserva Táctica, acudió a un llamado 911 en calle Raúl Evaristo Tal, Pasaje J, por un arresto ciudadano, una vez allí fue intervenido el masculino de iniciales F.H.M., oriental, de 22 años quien fue sorprendido en el interior de una de las viviendas allí existentes, por parte de sus moradores, procediendo éstos a arrestarlo, constatando a posterior la falta de varios objetos como ser una equipo de un equipo de sonido, una licuadora, un aparato de DVD, un televisor LED de 32 pulgadas, un aparato de DVD portátil, una plancha de ropa, ollas varias, copas varias, potes de plástico, ropas varias femeninas y de niña, osos de peluche varios y un bolso de viaje grande de color verde, siendo el detenido trasladado a Seccional. Luego fue conducido a Sede Judicial, donde el Magistrado de Turno dispuso: “Procesamiento sin prisión de F.H.M., como presunto autor penalmente responsable de un delito de hurto especialmente agravado en grado de tentativa”. Se le impone como medida sustitutiva: a) La obligación de someterse a un tratamiento para su adicción a las drogas por el término de seis meses, debiendo aportar los comprobantes respectivos quincenalmente. b) La prohibición de acercamiento a un radio inferior a 200 metros del domicilio de la denunciante, por el término de 120 días. Trabajó personal de Seccional 10ª.

RAPIÑA – PERSONA DETENIDA. Próximo a la hora 16:30 del día sábado, en momentos en que una femenina concurrió al cajero automático del B.R.O.U., emplazado en Avda. Sarandí entre calles Agustín Ortega y Diego Lamas, a retirar dinero en efectivo, fue abordada en el interior por un masculino desconocido, el cual mediante amenazas le sustrajo la suma de $ 1.000 (mil pesos), dándose a la fuga del lugar. Seguidamente, momentos en que la víctima se encontraba realizando la denuncia correspondiente en dependencias de Seccional 1ª, concurrió allí el presunto autor del ilícito, quien al reconocer a la víctima huye, siendo perseguido por efectivos de dicha seccional, quienes logran detenerlo. El individuo apresado resultó ser el masculino de iniciales A.F.G.M., oriental, de 23 años, quien permanece detenido a resolución de la justicia.

RAPIÑA EN VÍA PÚBLICA. En la madrugada del pasado domingo, próximo a la hora 00:30, momentos en que un adolescente de 17 años caminaba por calle Florencio Sánchez al oeste, al llegar a la intersección con calle Luis Batlle Berres, fue interceptado el paso por dos masculinos y una femenina, quienes sin mediar palabras comenzaron a agredirlo físicamente y a arrojarle piedras, sustrayéndole un aparato celular negro con capa protectora color beige, fugándose los agresores por Luis Batlle Berres con dirección al sur. El adolescente fue trasladado al Hospital local donde el Médico de Guardia le diagnosticó: “Se constata hematoma y excoriaciones en región de columna lumbar, miembro superior derecho y miembro inferior derecho”. Investiga personal de Seccional 10ª.

HURTO – PERSONA DETENIDA. En la mañana del día sábado, de una finca emplazada en calle Juana de Oriol entre Paysandú y Ceballos, desconocidos ingresaron al patio de la casa hurtando una cámara de vigilancia, avaluado en $ 2.000 (dos mil pesos). Continuando con las actuaciones, policías de la Unidad de Reserva Táctica, en conjunto con Seccional 10ª montaron un operativo, logrando la detención del confeso autor del ilícito, el masculino de iniciales L.A. de R.D., oriental, de 22 años, manifestando que vendió el artefacto en la vecina ciudad de Santana do Livramento con la finalidad de comprar pasta base. Enterado el Magistrado de Turno dispuso: “Conducción a la hora 9:00”.

HURTO. En la noche del día sábado, desconocidos en la ausencia de sus moradores, mediante la efracción de un tablón ingresaron a una finca emplazada en calle Maestra Celia de Arizaga hurtando un televisor de 32 pulgadas. Investigan efectivos de Seccional 9ª.

HURTO. En la noche del día sábado, desconocidos ingresaron a una finca emplazada en calle Misiones, y a posterior a un comercio en ramos generales que esta contiguo a la misma, hurtando la suma de $ 35.000 (treinta y cinco mil pesos). Hace constar la víctima que el o los autores del ilícito ingresaron al lugar con llaves apropiadas. Investigan efectivos de Seccional 1ª.

HURTO. En la mañana del día domingo, se registró un hurto en una finca emplazada en calle Francisco Álvarez entre Dr. José María Vidal y L. María Techera, donde desconocidos ingresaron al predio hurtando una olla de aluminio de 20 litros y un cucharón de aluminio, avaluado en $ 2.000 (dos mil pesos). Luego de las respectivas averiguaciones, personal de la Sub Comisaría intervino a la femenina de iniciales M.C.S., oriental, de 55 años, quien no sería ajena al hecho, como así también al masculino C.A.M.E., oriental, de 31 años. Permanecen detenidos a resolución de la justicia.

HURTO EN INTERIOR DE VEHÍCULO. En la mañana del día sábado, de un vehículo que se encontraba estacionado en calle Hugo Casenave casi Abelardo Márquez, desconocidos hurtaron una batería avaluada en $ 2.000 (dos mil pesos). Investiga personal de Seccional 9ª.

HURTO. En la tarde del día de sábado, se registró un hurto en una finca emplazada en calle Mansilla casi Dr. José María Vidal, desconocidos ingresaron al predio hurtando del patio una lona cubre automóvil color gris y otra lona cubre camioneta color azul y dos llantas de magnesio rodado 15, avaluado en total en $ 5.400 (cinco mil cuatrocientos pesos). Investiga personal de la Sub Comisaría.

HURTO. En la jornada del sábado, del interior una finca ubicada en Camino Picada de Mora, jurisdicción de Seccional 10ª, hurtaron una billetera conteniendo en su interior $ 2.000 (dos mil pesos) y documentos varios. Investiga personal de Seccional 10ª.

ACCIDENTE DE TRÁNSITO. Próximo a la hora 7:00 del pasado domingo, por causas que se tratan de establecer se registró un siniestro de tránsito fatal en Avda. Italia, entre Luis Pérez y Santiago Sierra en Barrio Santa Teresa, momentos que un vecino de la Zona salió al patio de la finca ubicó caído en una alcantarilla el cuerpo de quien en vida fuera Juan José Vega Batista, oriental, de 64 años, el que circulaba en la motocicleta matrícula FPR-835. Se hace constar que en el lugar existe una curva pronunciada. Al lugar concurrió Ambulancia de Movilcor con un Facultativo a cargo, quien allí diagnosticó: “Hora 7:20 am, encuentro fallecido con signos de cianosis”. En el lugar se hicieron presentes Juez de Ferias, Fiscal, Médico Forense, y personal de Policía Científica. El Magistrado Actuante dispuso: “Cuerpo sea derivado a la morgue del cementerio central, autopsia y alcoholemia por parte del médico forense, que el cuerpo sea entregue a sus deudos, entrega de motocicleta bajo recibo algún familiar”. Trabajó la Brigada Departamental de Tránsito.

ACCIDENTE DE TRÁNSITO. En la tarde del sábado, próximo a la hora 19:20, se registró un siniestro en Camino a Cerro Carancho, jurisdicción de Seccional 9ª, circunstancias en que la motocicleta matrícula FBR-495, conducida por el masculino de iniciales J.M. da S.R., oriental, de 45 años, circulaba por dicho camino con dirección al este, cuando al llegar próximo al km 4,5, donde existe una curva, al desviar un agujero en la calle, el motociclista invade el carril contrario en momentos en que en sentido opuesto circulaba el automóvil matrícula FRB-5917, conducido por el masculino de iniciales R.A.L.N., oriental, de 25 años, produciéndose allí la colisión. El conductor del bi-rodado fue trasladado al Sanatorio CASMER, donde el médico de guardia le diagnosticó: “politraumatizado leve”, mientras el conductor del automóvil resultó ileso. Ambos conductores fueron sometidos a test de espirometría, arrojando resultado negativo para el conductor del automóvil, mientras que para el motociclista el resultado fue positivo, graduación 1,36 gramos de alcohol por litro de sangre, aplicándose las multas correspondientes. Enterado el Magistrado de Turno dispuso: “Forense para el lesionado, entrega de los vehículos, Dirección Nacional de Policía de Tránsito que retire la licencia de conducir, elevar antecedentes al juzgado de paz por la falta”. Trabajó en el hecho: personal de Seccional 9ª, personal de Policía Nacional de Tránsito y personal de Policía Científica.

AVERIGUACIÓN DE PARADERO. Se solicita la colaboración de la población para localizar al masculino José Ignacio Susaeta Rodríguez, oriental, de 23 años. El mismo es de complexión delgada, altura aproximada de 1,85 metros, cutis blanco, ojos marrones, cabello lacio castaño oscuro. El mismo falta de su hogar en el Departamento de Montevideo desde el día 21 de enero del año 2015. Por cualquier información comunicarse al Servicio de Emergencia 462-911 o con la dependencia policial más próxima.