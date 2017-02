Síntesis policial: Lesiones personales, accidente de tránsito, incendio, hurtos y rapiñas

HURTO EN FINCA – PROCESAMIENTOS. Ampliando comunicado relacionado a la detención llevada adelante por personal de Seccional 5ª en Minas de Corrales, de los masculinos M.D.D.O., oriental, de 19 años, E.D.A.P., oriental, de 27 años, C.R.R.G., oriental, de 20 años, y D.M.G.R., oriental, de 20 años, quienes podrían tener participación en el hurto a una finca emplazada en Ruta 28 Paraje Buena Orden, hecho ocurrido el día 15 de febrero de 2017, de donde mediante la efracción del candado de una ventana, hurtaron una válvula de garrafa de gas, un cuchillo, dos garrafas de gas de un kilogramo cada uno, un facón, una lona amarilla y negra, una radio, un hacha, perfumes varios, una campera y dos frazadas, un par de championes color gris y rosado y, de un galpón ubicado al fondo, hurtaron una pala de corte. El pasado miércoles, luego de la Instancia Judicial Correspondiente, el Magistrado de Turno dispuso: “el procesamiento con prisión de M.D.D.O., por la presunta comisión de un delito de hurto en reiteración real con dos delitos de receptación, uno de ellos agravado por recibir el objeto para su venta”. “El procesamiento sin prisión y bajo caución juratoria de E.D.A.P., por la presunta comisión de un delito de receptación en calidad de autor”, “El procesamiento sin prisión y bajo caución juratoria de C.R.R.G., por la presunta comisión de un delito de receptación agravada por recibir objeto para la venta”, “Libertad para D.M.G.R.”. Trabajó personal de Seccional 5ª.

RAPIÑAS EN LIVRAMENTO – PROCESAMIENTOS. Ampliando comunicado relacionado a la detención llevada adelante por personal de la Sección Halcones, en horas de la mañana del pasado martes 21 de los corrientes, del masculino de iniciales de M.D.F. de los S., oriental, de 19 años, el cual resultó requerido por su presunta participación en varios hechos que investiga personal de Seccional 10ª, como así también personal de la División Especializada en Materia de Delitos Complejos de la Jefatura de Rivera, y a la detención también del masculino N.A.O.V., oriental, de 25 años, quien se presentó ante Seccional 10ª y podría tener participación en los hechos junto al primer nombrado. El pasado miércoles, luego de las averiguaciones y las actuaciones correspondientes, una vez finalizada la Instancia Judicial el Magistrado de Turno dispuso: “el procesamiento con prisión de M.D.F. de los S., por la presunta comisión de un delito de hurto en grado de tentativa en calidad de autor”. Para el indagado N.A.O.V., “cese de detención”. Dicho procesamiento es en base a un Intento de Hurto ocurrido en la madrugada del pasado 14 de enero del corriente año, en calle Constitución casi Jeremías de Mello, donde fue detenido debajo de un automóvil el imputado M.D.F. de los S., quien previamente había ingresado al patio de una finca y hurtado un par de Championes y una Campera, objetos que fueron recuperados junto al mismo, y en esa oportunidad se fugó del lugar otro masculino quien sería N.A.O.V., siendo emplazado M.D.F. de los S., para una Audiencia ante la Justicia y el mismo no se presentó, por lo cual estaba Requerido. También el pasado martes, personal de la División Especializada en Materia de Delitos Complejos, detuvo al masculino de iniciales R.D.M.B., oriental, de 30 años, quien junto a M.D.F. de los S., no serían ajenos a hechos de Rapiña perpetrados a un Comercio y a un Motel en la vecina ciudad de Santana do Livramento – Brasil. Luego de la Instancia Judicial, el pasado miércoles el Magistrado Actuante también dispuso: “el procesamiento con prisión preventiva como medida cautelar del indagado M.D.F. de los S., por la presunta comisión de dos delitos de rapiña especialmente agravadas por el uso de armas de fuego y la pluriparticipación, en régimen de reiteración real y en calidad de autor”. “Y el procesamiento con prisión del indagado R.D.M.B., por la presunta comisión de un delito de rapiña especialmente agravada por el uso de arma de fuego y la pluriparticipación, en calidad de coautor”. Estos procesamientos son en base a dos Rapiñas perpetradas en territorio Brasileño, una ocurrida el 12 de diciembre de 2016 en un Comercio ubicado en Avenida Tamandaré de la vecina ciudad de Livramento, donde mediante amenazas con Arma de Fuego al propietario del local, sustrajeron de una registradora la suma de $ 5.000 (cinco mil pesos) y R$ 200 (doscientos reales), llegando a golpear con el arma al comerciante, quien resultó lesionado en la cabeza, fugándose los agresores en una motocicleta. La otra ocurrida el día 31 de enero del corriente año, en un Motel ubicado próximo a la línea divisoria, también en Livramento, donde mediante la misma modalidad hurtaron $ 2.000 (dos mil pesos) y R$ 200 (doscientos reales), fugándose dos masculinos en motocicleta. Los procesados fueron prontuariados en dependencias de Policía Científica y luego conducidos a la Unidad de Internación para Personas Privadas de Libertad Nº 12 “Cerro Carancho”. Trabajó personal de la Sección HALCONES, Seccional 10ª, y la División Especializada en Materia de Delitos Complejos.

INTENTO DE HURTO – PERSONA DETENIDA. Ampliando comunicado relacionado a la detención realizada en la madrugada del pasado miércoles por personal de Seccional 10ª en conjunto con personal de la Unidad de Reserva Táctica, del masculino de iniciales A.R.M., oriental, de 19 años, quien antes había ingresado al patio de una finca ubicada en calle Enrique Cottens esquina Jeremías de Mello, en barrio Rivera Chico, y sustraído una bicicleta rodado 20, de color rosado, avaluada en $ 2.850 (dos mil ochocientos cincuenta pesos). El pasado miércoles, enterado el Magistrado de Turno dispuso: “relevamiento fotográfico de la bicicleta recuperada. Que el detenido sea conducido a la hora 08:00 para la audiencia, citar para el mismo día y hora a las víctimas o denunciantes, policías aprehensores, elevar antecedentes y carpeta técnica con relevamiento fotográfico del lugar del hecho, donde se detuvo al indagado y de la bicicleta recuperada”. Trabaja personal de Seccional 10ª.

LESIONES PERSONALES. Ampliando comunicado relacionado a la detención del masculino J.A.F.S., oriental, de 28 años, quien el pasado lunes 20, había agredido al masculino R. de V.C., oriental, de 48 años, momentos en que se encontraban almorzando en la finca del primer nombrado, resultando la víctima con “corte superficial en segundo dedo de mano izquierda”. El pasado miércoles sometido ante la Justicia Competente el Magistrado de Turno dispuso: “cese de detención para J.A.F.S.”. Trabajó personal de Seccional 9ª.

VIOLACIÓN DE DOMICILIO – PROCESAMIENTO. El pasado miércoles el Magistrado de Turno dispuso: “el procesamiento sin prisión y bajo caución juratoria”, de la femenina de iniciales R.L.A., oriental, de 41 años, “por la presunta comisión de un delito de violación de domicilio en calidad de autor”. Dicha femenina había ingresado en la noche del pasado lunes 20 de febrero, por una ventana, al domicilio de quien sería actual pareja de su ex concubino. Luego de ingresar por la ventana la imputada agredió a la moradora, quien en ese momento llevaba en brazos a un niño de un año de vida, generándose allí un altercado donde intervinieron otras personas para separar a las femeninas. La procesada fue prontuariada en dependencias de Policía Científica, notificada de la resolución dispuesta y se le permitió retirar. Trabajó personal de Seccional 9ª.

INCAUTACIÓN DE VEHÍCULO – RAPIÑA. El pasado miércoles en horas de la mañana, en momentos en que un masculino de 32 años, salió a mostrar un automóvil matrícula LAA-4720, propiedad de su cuñado, quien tenía al vehículo para la venta, a un posible comprador, quien resultara ser el masculino A.N.R.J., oriental, de 21 años, al llegar a La Virgencita ubicada en la Ruta 5 y Ruta 27, el masculino A.N.R.J., amenaza con un revólver al primer nombrado, manifestándole que descendiera del automóvil, a lo que accede, retirándose el agresor con el vehículo por Ruta 5 en dirección al sur. Posteriormente personal de Policía Nacional de Tránsito comunica que junto a personal de la Jefatura de Tacuarembó, habían detenido al vehículo denunciado, conducido por el indagado A.N.R.J., y la camioneta matrícula B-550091, con dos ocupantes, los masculinos G.A.T., oriental, de 31 años, y L.A.A.T., oriental, de 45 años, en Ruta 5 km 398, en el Departamento de Tacuarembó y los trasladaría hasta Seccional 14ª de aquel Departamento. Enterado el Magistrado de Turno dispuso: “Que se averigüe bajo acta a la víctima. Que se incaute el vehículo denunciado como así también el otro vehículo. Que los ocupantes de los dos vehículos ingresen como detenidos y sean averiguados bajo acta. Relevamiento por Policía Científica de los vehículos y volver a enterar, autorizando el traslado de los involucrados a la ciudad de Rivera”. Luego de las averiguaciones correspondientes se pudo establecer que A.N.R.J., quien había sustraído el automóvil aquí en Rivera mediante amenazas, sería el primer propietario del vehículo, al cual no le habrían pago lo acordado en un negocio de compra y venta del automóvil, habiendo denunciado ese hecho en Montevideo, enterándose por una página en internet que el automóvil estaba para la venta en el departamento de Rivera, concurriendo a esta ciudad, localiza al vehículo y a su vendedor, mostrándose como interesado en compararlo, y al salir en el automóvil hacia la Ruta le dice al conductor que descienda del automóvil y se lo lleva, siendo detenido en Tacuarembó. Los otros dos detenidos que circulaban en la camioneta serían el padrastro y un amigo de A.N.R.J., y habían concurrido junto este a la ciudad de Rivera para recuperar el automóvil. Enterado nuevamente el Magistrado de Turno dispuso: “que el vehículo permanezca incautado. Relevamiento fotográfico donde quede claro número de motor y chasis y demás. Entrega bajo recibo de la camioneta a propietario. Previa libertad de los tres detenidos enterar a juzgado de Montevideo. Permanezcan todos los involucrados en calidad de emplazados. Elevar antecedentes”. El Juez de 2º Turno de Montevideo dispuso: “continúe en órbita del Juzgado de Rivera”.

HURTO. El pasado miércoles, en horas de la mañana, de una finca emplazada en calle Proyectada, en barrio “La Colina”, hurtaron del interior de una cartera, un monedero de cuero color negro, conteniendo cédula de identidad, credencial cívica y la suma de $250 (doscientos cincuenta pesos). Investiga Seccional 9ª.

HURTO EN CENTRO DE ESTUDIOS. El pasado miércoles, en horas de la madrugada, de un Centro de Estudios ubicado en calle 18 de Julio entre Las Tropas y Simón Bolívar, en la ciudad de Tranqueras, desconocidos ingresaron a un salón mediante la efracción de una ventana y hurtaron cinco litros de gasoil, pelotas de cuero, una caja conteniendo en su interior cuatro computadoras del Plan Ceibal que se encontraban para recambio. Trabaja personal de Seccional 3ª de Tranqueras.

HURTO. El pasado miércoles de una casa ubicada en calle Dr. Anollés esquina Figueroa, mediante la efracción de la puerta principal, desconocidos ingresaron y hurtaron un anillo de esmeraldas, un collar de oro, un par de caravanas de brillantes, un collar de perlas, una notebook. Investiga personal de Seccional 1ª.

HURTO. El pasado miércoles, de una oficina destinada a Secretaría del Club Rivera Chico, ubicada en calle Cuaró esquina Faustino Carámbula, desconocidos ingresaron mediante la efracción de una ventana y hurtaron $ 10.500 (diez mil quinientos pesos). Investiga personal de Seccional 10ª.

INCENDIO. El pasado miércoles en horas de la mañana, se registró un incendio en una casa Geriátrica ubicada en calle Figueroa entre Manuel Briz y Miguel Aristegui, donde por razones que se tratan de establecer se habría iniciado un foco ígneo en una pieza destinada a ropería. Concurrió personal de Seccional 10ª y una Dotación de Bomberos quienes lograron extinguir el fuego y conjuntamente con funcionarios y vecinos retiraron a todos los veinticinco internos, sin tener que lamentar víctimas. Policía Científica realizó los relevamientos correspondientes y se enteró al Juez Competente.

LESIONES PERSONALES. En la madrugada del pasado miércoles, momentos en que el masculino de iniciales L.E.P.N., oriental, de 30 años, se encontraba en su casa ubicada en calle Jeremías de Melo casi Faustino Carámbula, fue sorprendido por su cuñado, el masculino de iniciales B.M., quien lo tomó a golpes de puño y lo agredió con un trozo de madera, dejándolo desvanecido en el lugar, y retirándose el agresor. Seguidamente la víctima concurrió por sus medios al Hospital local donde el Médico de guardia le diagnosticó: “hematomas en espalda a izquierda, en 7ª vertebra prominente y en doble carril y hematoma también en antebrazos y excoriaciones en rodilla izquierdas”. Personal de Seccional 10ª tomó conocimiento del hecho y concurrió a realizar las averiguaciones correspondientes, pudiendo establecer que se trató de un problema de índole familiar. Se continúan las actuaciones. Trabaja personal de Seccional 10ª.

ACCIDENTE DE TRÁNSITO. En la madrugada del pasado miércoles, próximo a la hora 00.40, se registró un siniestro de tránsito en la intersección de Bvar. Treinta y Tres Orientales y Avda. Sarandí, entre la motocicleta matrícula FAK-0825, conducida por el masculino C.G.F.P., oriental, de 25 años, y el automóvil matrícula IEM-3197, conducido por W.G. de S., brasileño de 28 años. El siniestro se originó momentos en que la motocicleta circulaba por Bvar. 33 Orientales con dirección al este, cuando al cruzar la intersección “regulada por semáforo”, surge sorpresivamente desde el norte por Avda. Sarandí, con dirección al sur, el automóvil fiat, no logrando el motociclista evitar chocarlo y caerse al pavimento. Momentos en que personal de la Brigada Departamental de Tránsito arribó al lugar del hecho, el conductor del automóvil se dio a la fuga, abandonando la escena del hecho dejando allí al vehículo. El conductor de la motocicleta fue asistido allí por el Médico de guardia en Ambulancia de Semeco, quien le diagnosticó: “leves laceraciones en brazo y antebrazo izquierdo. Alta en el lugar”. Sometido al test de espirometría arrojó resultado negativo “cero”. Momentos seguidos se hizo presente en el lugar el padre W.G. de S., conductor que se había fugado, quien informó que desconocía el paradero de su hijo. Se aplicaron sanciones administrativas correspondientes. Trabaja personal de la Brigada Departamental de Tránsito.