Adhesión de ex dirigentes frenteamplistas al Espacio 2000-EA del Partido Colorado

(Por Rosa Dutra) En la jornada de ayer, en los salones del Club Uruguay, el Espacio 2000-Espacio Abierto del Partido Colorado recibió públicamente las adhesiones de los ex dirigentes frenteamplistas Lucio Branca, Marysol Giménez y Gustavo González, que pertenecieron a la Lista 738, que en lo local respondía al ex edil Néstor López Arezo. En la reunión estuvieron presentes el Intendente Departamental, Dr. Marne Osorio, ediles y dirigentes colorados y los nuevos adherentes a dicho espacio político.

El primero en hacer uso de la palabra fue el intendente Osorio, quien expresó su conformidad por el hecho, señalando que “en nuestro espacio hay lugar para todos; se necesita de todos y todas para seguir construyendo un proyecto político plural, de desarrollo para todo el Departamento. Ello significa que la diversidad de opiniones, de puntos de vista, construyen los proyectos fuertes, sustentables, con respaldo de la gente”.

El jefe comunal dijo estar contento en recibir a los ex dirigentes de la Lista 738, una Agrupación con larga historia en el Departamento, recibiendo allí “a un grupo de personas con ganas, con convicciones, que desde el llano han recorrido todo el Departamento, convocando a la comunidad para que se sume, se exprese y trabaje por nuestra Departamento”.

También comunicó el mensaje del diputado Tabaré Viera, que no pudo estar presente por problemas de agenda, el cual comunicó su alegría “por estas incorporaciones a un espacio político que pone toda su fuerza, su energía en la construcción”. “Este Espacio -continuó el intendente Osorio- trata de poner sus convicciones, buscar aliados, como nuestros hermanos santanenses”.

Luego el dirigente y ex edil de la Lista 738, Prof. Lucio Branca, manifestó su “beneplácito de integrarse a este grupo”, junto a sus compañeros. Branca contó un poco de su historia política, cuando ingresó al Frente Amplio convencido que “era una fuerza política con definición democrática, anti-oligárquica, antiimperialista, de cambio y justicia social, integrado por gente de muchas ideas distintas”.

Señaló que militó en forma ininterrumpida por casi veinte años, junto al líder de esa Agrupación, Néstor López Arezo. Agregó que creyó que “el Frente Amplio haría un cambio político mejor”, por eso trabajó “con la camiseta puesta”, pero -según expresó- se dio cuenta que “hoy proliferan las barras bravas de izquierda, que creen que la herramienta política se construye con un pensamiento único. Si alguien piensa diferente lo expulsan, se confabulan para realizar cualquier tipo de acciones, escudándose en la Mesa Política sin ninguna autoridad”.

Dijo que “la 738 quedó a la deriva, por gestiones bochornosas y títulos mentirosos”. Reiteró varias veces, que por eso “no va más”, ya que “hacen callar a los de libre pensamiento”, acotando que “se quedarán con sus egos inflados y sus vanidades, porque serían devorados casi todos”. “Hoy es el día del no va más. No a las mentiras para los que militan y prometen cosas que nunca cumplen. No va más al maltrato verbal del cual fuimos víctimas por algunos dirigentes frenteamplistas”, agregó. Lucio Branca señaló algunas de ellas: “lacra”, “mugre”, “traidor”.

Dijo que “tampoco va más” el daño ocasionado a sus familias, cuando fueron expulsados de su fuerza política “sin potestad alguna y por correo” a los dieciséis días. Fueron discriminados, agredidos a través de la prensa y de las redes sociales; tampoco les dieron oportunidad de defenderse, señaló el dirigente.

“No va más el fraude electoral -continuó-, las elecciones internas, porque hubo urnas impugnadas, anuladas, ya que el diputado del Partido entregó listas de su grupo en la puerta de los circuitos. Hacían propaganda contra la 738 porque argumentaban que estábamos expulsados. Esto es corrupción y por eso no va más”.

Hoy están confiados en “continuar trabajando con la gente y para la gente”, en un Espacio Abierto democrático, donde continuarán “trabajando en beneficio de la sociedad que desee una social-democracia”, concluyó.