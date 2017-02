Asamblea de dirigentes de UNIDOS mandata a “no votar más impuestos” y “alcanzar acuerdos”

La Asamblea Nacional de Dirigentes de UNIDOS mandató a los representantes nacionales Tabaré Viera y Conrado Rodríguez de Espacio Abierto y Ope Pasquet de Batllismo Abierto, a no votar más impuestos en el proyecto de la Rendición de Cuentas que enviará el Poder Ejecutivo al Parlamento antes del 30 de junio.

Asimismo les encomendó a los legisladores colorados, luego de estudiado el texto de la Rendición, contribuir con este proyecto para mejorarlo si así lo ameritase, y también lograr hacer algunas redistribuciones atendiendo algunos sectores que se han quedado rezagados.

Por su parte el diputado Tabaré Viera sobre el tema educación y sus demandas aseguró que “hay que estudiar y analizar la propuesta. Las demandas siempre son legítimas. Todos sabemos que los docentes en este país todavía ganan muy poco”.

Agregó además que, en las instancias presupuestales, sobre las rendiciones de cuentas “no es que la oposición vote sistemáticamente en contra. Hemos votado muchas veces a favor de varios artículos. Lo que es bueno para el país es bueno para nosotros. Si el Frente Amplio está dispuesto a negociar con la oposición hasta podría ser posible que todos votemos el proyecto. Vamos a estudiar la Rendición de Cuentas y vamos a tratar que la oposición tenga propuestas en común para los que queremos construir y no ser una mera oposición denunciante”.

La primera asamblea nacional de dirigentes de UNIDOS, se realizó en el Country Club de Atlántida (Canelones), y contó con la presencia de más de doscientos dirigentes en representación de los departamentos de Rivera, Tacuarembó, Artigas, Rio Negro, Rocha, Paysandú, Lavalleja, Cerro Largo, Durazno, Maldonado, Flores, Canelones y Montevideo.

En el encuentro se conformaron once mesas trabajo y debate, que tuvieron como propósito, además de promover el diálogo y el análisis, obtener conclusiones que se concreten en directrices o recomendaciones en tres temas: La industria en el Uruguay, Empresas del Estado y Rendición de Cuentas.

La información que surgió de cada Mesa de Trabajo será analizada y servirá de insumo para que los legisladores continúen elaborando iniciativas al respecto.

TABARÉ VIERA: “SI RETIENEN LA DEVOLUCIÓN DEL FONASA, SERÍA UN ROBO…”

Luego de realizada la Asamblea, el diputado riverense Tabaré Viera expresó que “la Asamblea Nacional de dirigentes de UNIDOS (Espacio Abierto-Batllismo Abierto) nos mandataron a estudiar el proyecto de Rendición con responsabilidad. Hay manifestaciones de representantes del Frente Amplio que nos anuncian más impuestos, y a eso nos vamos a oponer. Los uruguayos ya no toleramos más impuestos”.

“También se habla de retener la devolución del FONASA y eso sería un robo… sería meterle la mano en el bolsillo a los contribuyentes, porque si pagaron de más… deben devolvérsele ese dinero. Estamos dispuestos a estudiar reasignaciones de algunos fondos, de algunos ítems para atender a sectores que han quedado postergados”, concluyó.