Descoordinación en la Ruta 5 entre las balanzas de medición del peso de carga de transportistas

La diputada Patricia Rocha Etcheverry (PN), representante nacional por Rivera, solicitó que se curse una exposición escrita (que publicamos a continuación) al Ministro de Transporte y Obras Públicas, y por su intermedio a las Direcciones Nacionales de Vialidad y Transporte. En la misma, la diputada señala:

“En oportunidad de haberme reunido con el Jefe Regional de la Dirección Nacional de Transportes y Obras Públicas de la Ciudad de Rivera, Sr. Jorge De León, con motivo de atender a temas de mi preocupación relacionados al transporte en nuestro departamento, presentamos a usted una de las mayores inquietudes que allí encontramos.

Antes de referirme específicamente al tema en particular quisiera destacar que:

– El departamento de Rivera es frontera con la ciudad brasileña de Santana do Livramento, llamada frontera multimodal, por lo cual cuenta con transporte aéreo, ferroviario y próximamente aéreo. Tiene además un control integrado de cargas y pasajeros desde hace veintiocho años.

– El control de cargas está integrado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y su par brasilero, donde los distintos técnicos trabajan en conjunto, situación importantísima en cuanto a la relación bilateral.

La Ruta 5 es una de las Rutas de nuestro país consideradas como ‘Corredor’ por la cual desde Montevideo a Rivera los camiones de triple eje admiten un máximo de carga de 25.500 kilogramos.

En el Departamento de Durazno se encuentra la primera balanza a lo largo de la Ruta 5 (Montevideo-Rivera) la cual está calibrada para los 25.500 kilogramos, tal como lo admite dicha ruta por el motivo antes mencionado.

A partir del mes de setiembre pasado se ha instalado en el kilómetro 401 de Ruta 5 otra balanza la cual esta calibrada para 23.000 kilogramos, o sea no cumple con el kilaje para una ruta considerada Corredor.

El mayor inconveniente que encontramos es la descoordinación entre una balanza y otra sobre la misma ruta que por supuesto están ambas comprendidas dentro del mismo Corredor. Esto ocasiona importantes multas a las empresas transportistas que circulan con mucha frecuencia.

Sabemos que la misma problemática existe en Ruta 8, la cual fue expuesta por los transportistas de esa zona quienes estuvieron en la Comisión de Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas de la Cámara de Diputados el pasado 7 de setiembre.

También es de nuestro conocimiento que posterior a esta reunión el Sr. Ministro de Transportes y Obras Públicas también compareció ante esta Comisión de Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas, donde ya se le ha planteado este tema referido en especial a la problemática del sistema de balanzas y corredores a nivel del país”.