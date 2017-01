Diputado presentará proyecto que ayudará a ladrilleros que están en situación difícil

Saúl Aristimuño realizó un balance de su gestión legislativa:

(Por Rosa Dutra) En diálogo con NORTE el diputado Saúl Aristimuño (FA-Rivera) realizó un balance de su gestión legislativa e hizo referencia a otros temas. Nos dijo que este año fue difícil, de rendición de cuentas, con actividad muy intensa en las comisiones que integra.

Una de ellas es la Comisión de Industria, Energía y Minería, en la que hasta la mitad del año le llevó mucho trabajo y estudio, ponerse de acuerdo en el seno de la Comisión para aprobar proyectos del fondo metalúrgico, que -a semejanza del fondo de la construcción que tiene el SUNCA- es un fondo que se conforma con el aporte de las patronales y de los trabajadores.

Este fondo termina siendo usado en aquellos beneficios como la salud, que no los cubre la condición que les corresponde a través de los aportes del Fondo Nacional de la Salud, como las partes odontológicas y oftalmológicas. Parte de ese fondo se utiliza para fomentar los períodos vacacionales, el turismo y la buena posibilidad que puedan tener los trabajadores y sus familias a unas vacaciones. “La idea es seguir trabajando para que estos fondos puedan cubrir a todos los trabajadores”, señaló el diputado.

Con respecto a sus gestiones en materia de educación y obras, le preguntamos sobre la situación del liceo Nº 8 y el avance de las obras en las Rutas 27 y 30 del interior del Departamento, ya que a lo largo del año hubo varios reclamos de la población respecto al mal estado de las rutas.

Señaló que estuvo continuamente en el ministerio, manteniendo informado al ministro Rossi de lo que sucedía, del reclamo de la gente. Acotó que la gente tiene razón, porque “nadie se queja por quejarse. El mal estado de las Rutas 27 y 30 es real”.

En este tema hubo apelaciones. Explicó que “el inicio de las obras fue demorado por la empresa adjudicataria, porque no arrancó desde el principio con la fuerza esperada. La empresa aducía la falta de transferencia de fondos por parte del ministerio, que en un momento fue real y en otro se sabe que la empresa que realiza las obras ha estado sobrecargada de trabajo en varias partes del país y no se dedicó de pleno al esfuerzo que se esperaba en las Rutas 30 y 27”.

Aristimuño cree que ahora las obras se están encaminando. Ya hay unas cuantos kilómetros hechos, aunque reconoce que el proceso está siendo lento: “Hay que levantar el contrapeso de las rutas, el ensanche de la ruta 27 llevará mucho tiempo, hubo que sacar árboles muy grandes en el entorno de la ruta, pero igual se está trabajando, sin la velocidad que la gente necesita”, expresó.

Sobre el Liceo Nº 8, donde se habían denunciado muchos problemas, el representante nacional señaló que estuvo presente en la asamblea que realizaron los padres y funcionarios, y realizó gestiones para que el Director se pudiera entrevistar con el Prof. Wilson Netto, Presidente del Consejo Directivo Central (CODICEN) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

Saúl Aristimuño adelantó que está establecido que el Liceo se construirá en el 2020. Su idea era poder avanzar en el tiempo la construcción del liceo, para comenzar a partir del 2017-2018. Reconoce que por dos años este centro de enseñanza pasará por dificultades, por ello propuso tratar de conseguir aulas prefabricadas o contenedores que reúnan las condiciones que deben tener, no como los que hay, con pisos desfondados y con problemas de humedad.

El Liceo no solo tiene problemas locativos sino también de escasez de funcionarios; no hay suficientes adscriptos para ayudar a tener el cuidado necesario que implica el número de alumnos, “y esto es un compromiso que tenemos con un liceo que nació para responder a una superpoblación del Liceo Nº 3”, enfatizó el diputado.

Sobre la construcción del Polo Educativo, indicó que la idea sería comenzar el año próximo. Antes hubo un período de negociación e intercambio entre los distintos actores, como la Universidad de la República, la Universidad Tecnológica, UTU y el Instituto Docente de Formación, para tratar de optimizar los recursos. Hay un organismo que se encargará de la construcción del hogar estudiantil, otro proveerá el anfiteatro, otro el laboratorio. Será una coordinación de distintos esfuerzos y así optimizar recursos.

El diputado Aristimuño cree que no se dará marcha atrás, aunque hay algunos recursos de la Universidad, de la inversión inicial de aproximadamente dos mil metros de construcción, en que en la primera etapa se reducirá a mil metros. Es optimista porque los números en el país comienzan a mejorar, quizás en el presupuesto que votarán en 2017, y tiene seguridad que podrán incluir mayores recursos para el Polo Educativo.

PERSPECTIVAS PARA EL AÑO PRÓXIMO

Al referirse a sus perspectivas para el 2017, el representante nacional manifestó que continuará respondiendo a las inquietudes que tiene la población, dando respuesta a las necesidades de la gente, como por ejemplo presentar otro tipo de proyecto que pueda ayudar en la generación de puestos de trabajos, o de rescatar a los ciudadanos que están en situación difícil, como en el caso de los ladrilleros.

El diputado está trabajando en un proyecto para poder construirles invernáculos para que, en un período de lluvia, los ladrilleros puedan cortar sus ladrillos y quemarlos en invierno sin pasar situaciones de pobreza y miseria a la que están sometidos.

Expresó que a lo largo del año mantuvo contactos con el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP) y su director ya le confirmó que el técnico ya está asignado, porque finalmente se aprobará el proyecto para Rivera y este favorecerá a veinte familias que tendrán la oportunidad de vivir mejor.

Respecto a su relación con los otros dos diputados del departamento, señaló que es muy buena. Si hay un planteo colectivo bueno para el Departamento tratan de unirse y trabajar juntos y tratarán de continuar haciéndolo. Otro de los planteos del diputado Aristimuño fue para la construcción del nuevo Liceo de Tranqueras, aunque aún no se cuenta con los recursos.

El representante nacional dejó su saludo a la población en vista a las fiestas de fin de año y a la llegada del nuevo año: “Esperemos que la gente pueda cumplir sus expectativas. Ojalá todos puedan pasar en un entorno familiar, con felicidad y alegría, y finalizar el año soñando como soñamos todos. Que el próximo año sea mejor para todos, porque si nos va bien a uno, nos irá bien a todos.

“La relación entre la sociedad se construye con el bienestar, la satisfacción del conjunto de la población, porque no se puede convivir en sociedad si algunos no están pasando bien. Mi mayor deseo y aspiración es que todos podamos mejorar la vida”, concluyó.