Edil explicó motivos del pedido de llamado a sala del Intendente de Rivera

En la sesión ordinaria realizada en la noche del pasado miércoles, en la Junta Departamental de Rivera, amparado en el artículo 39 del reglamento de la Junta y en los artículos 284 y 285 de la Constitución de la República, el edil Gabriel Morales (FA) presentó una moción de orden solicitando al cuerpo el llamado a sala del Intendente Departamental de Rivera, Dr. Marne Osorio.

En declaraciones a NORTE, el edil frenteamplista explicó que el motivo de la moción presentada “se debe a la negativa respuesta de los diferentes pedidos de informes, un total de treinta y cinco, de los cuales cuatro están relacionados a un pedido y por otro lado seis están relacionados a otro pedido”.

El cuerpo deliberativo no dio lugar a la moción presentada por el edil, ya que -puesto a votación el llamado a sala del Intendente Marne Osorio- la solicitud fue rechazada con 21 votos negativos sobre 30 votos totales.

LOS PEDIDOS DE INFORME

Gabriel Morales señaló que los pedidos de informe presentados en el seno de la Junta Departamental de Rivera fueron los siguientes:

– Pedido de informe realizado el 15 de junio de 2016, reiterado el 16 de agosto de 2016 y votado en la sesión realizada el 14 de setiembre de 2016, por unanimidad (28 votos) en la Junta Departamental, amparado en el inciso 2 del Artículo 284 de la Constitución de la República.

1) Qué empresas están a cargo de las diferentes líneas de transporte en el departamento. Cuáles son sus recorridos y horarios. Cuál es la forma contractual que se ha tenido y se tiene a la fecha con cada una.

2) A la fecha: la intendencia mantiene algún tipo de reclamo y/o juicio por algún motivo que esté relacionado con el transporte. De haber, indicar: motivo, monto en pesos, con quién o quiénes y en qué situación se encuentra.

3) Monto en pesos y fechas que recibió la Intendencia del Ministerio de Transporte por concepto de subsidio del boleto para estudiantes de enseñanza media durante todo el año 2015.

4) Diferenciar la cantidad de boletos en base a cada partida recibida durante el todo el año 2015, estableciendo a que empresas corresponden.

5) Monto en pesos y fechas que recibió la Intendencia del Ministerio de Transporte por concepto de subsidio del boleto para estudiantes de enseñanza media durante el período que abarca del 1 de enero del año 2016 a la fecha de hoy.

6) Diferenciar la cantidad de boletos en base a cada partida recibida durante el período que abarca del 1 de enero del año 2016 a la fecha de hoy, estableciendo a que empresas.

7) Montos en pesos, fechas, que recibieron las empresas de transporte de ómnibus de parte de la intendencia por concepto de subsidio del boleto. Identificar a cada empresa, desde enero 2015 a la fecha.

8) Mencionar si la intendencia dejo de percibir alguna transferencia del Ministerio de Transporte por concepto de subsidio del boleto para estudiantes de enseñanza media desde que está en vigencia el decreto que otorga dicho subsidio. De haber sucedido, diferenciar, monto/os, fecha/as, motivo/os en forma correspondiente.

9) Cuál fue el cumplimiento por parte de las empresas de transporte en la toma del personal de la empresa ex boreal, cuando se le adjudicó con premiso precario las diferentes líneas. Indicar, nombre, cantidad asumida y cuál fue la toma real de los trabajadores.

10) En qué etapa de elaboración se encuentra las licitaciones para el transporte colectivo para todo el departamento de Rivera.

11) Cuáles han sido las medidas que ha tomado la intendencia con la empresa que ejecutó la obra del autódromo, debido al deterioro de la misma y cuál es el contrato (completo) que se realizó con la misma.

12) Solicito proyecto completo enviado al ministerio de vivienda para el realojo de las familias que se encuentran alojadas en el asentamiento de vía férrea 2.

13) Cartera de tierras disponibles a la fecha por parte de la intendencia.

14) Que cantidad de alimentos recibe la intendencia del Inda para los comedores municipales. Diferenciar por cada envío. Cuantos envíos reciben por año.

15) Cuantos ciudadanos concurren a cada comedor diariamente y mensualmente.

16) Nombres, formación, situación contractual, fecha de ingreso de los funcionarios de la intendencia que están destinados a la reconversión digital y nuevas tecnologías en comunicación y gestión con la finalidad generar un cambio organizacional en ese sentido.

Se solicita documentación comprobatoria de todo lo solicitado.

– Pedido de informe realizado el 16 de agosto de 2016, reiterado el 9 de setiembre de 2016 y votados en la sesión realizada el 12 de octubre de 2016, por unanimidad (25 votos) en la Junta Departamental, amparado el inciso 2 del Artículo 284 de la Constitución de la República.

1) Mencionar si la Intendencia presenta un plan de Capacitación para sus Funcionarios a la fecha.

2) De ser afirmativo el ítem 1, Diferenciar las áreas y funcionarios. Que organismos educativos llevan adelante dicha capacitación. En que horarios y días se realiza.

3) Mencionar si la intendencia se hace cargo de Dicha capacitación y el costo total en $.

4) Presentar documentación de todo lo solicitado en los ítems 1, 2 y 3.

– Pedido de informe realizado el 24 de agosto de 2016, reiterado el 11 de octubre de 2016 y votado en la sesión realizada el 12 de octubre de 2016, por unanimidad (25 votos) en la Junta Departamental, amparado el inciso 2 del Artículo 284 de la Constitución de la República.

1) Cuantos funcionarios asignados tiene la intendencia para realizar tareas de comunicación, publicidad, producciones, difusión escrita, oral y visual.

2) Cuál es la flota de vehículos. Discriminar cantidad, modelo, año y a que direcciones generales (Obras, Higiene, etc.).

3) Cuál es la flota de maquinaria vial. Discriminar cantidad, modelo, año y en qué fecha fueron adquiridas.

4) Que cantidad de choferes cuenta la intendencia, Discriminar en función del tipo de libreta que poseen cada uno.

5) Cuáles fueron los cursos de capacitación llevados adelante por la empresa, cuya razón social es Centro Riverense de Promoción Social. Discriminar en: Fechas, lugar, cantidad de personas alcanzadas, tipos de cursos. Quién y/o quiénes son los dueños de la empresa. Quienes estuvieron a cargo de dicha capacitación y cuál es la formación académica. También mencionar la forma de adjudicación (licitación, compra directa, etc.).

6) Cuantas horas contrató la intendencia por servicio de retroexcavadora en los años 2014 y 2015. Discriminar la cantidad de horas en los diferentes años y que obras fueron ejecutadas. También mencionar la forma de adjudicación (licitación, compra directa, etc.).

7) Cuantos días contrató la intendencia por servicio de baños químicos y volquetas en los años 2014 y 2015. Discriminar la cantidad de horas en los diferentes años y que obras fueron instalados. También mencionar la forma de adjudicación (licitación, compra directa, etc.).

8) Qué tipos de servicios brindo la empresa de razón social Camps Silveira Andrea a la intendencia en los años 2014 y 2015. Discriminar por año, y la forma de adjudicación (licitación, compra directa, etc.).

9) Cuántos funcionarios mecánicos tiene la intendencia.

– Pedido de informe realizado el 9 de setiembre de 2016, reiterado el 11 de octubre de 2016 y votados en la sesión realizada el 12 de octubre de 2016, por unanimidad (25 votos) en la Junta Departamental, amparado el inciso 2 del Artículo 284 de la Constitución de la República.

1) Cuáles son los cometidos que debe llevar adelante la División de Servicios Internos de la IDR.

2) Cuáles son sus competencias y responsabilidades.

3) En la actualidad quién es el/la responsable superior de la División de Servicios Internos, y desde cuando ocupa ese lugar.

4) Como se accede a ocupar ese lugar: es por concurso, por carrera o un cargo de confianza política.

5) Quien o quienes han ocupado el cargo mencionado en el punto 3 durante los últimos 10 años y cuáles fueron sus períodos.

6) Cuantos funcionarios tiene a su cargo la División de Asuntos Internos y como están distribuidos.