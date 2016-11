Edil propone crear sector en la Dirección de Hacienda destinado al seguimiento de morosos

Sesión de la Junta Departamental de Rivera:

El Deliberativo Departamental sesionó en la noche del miércoles, en sesión presidida por el edil Marco Antonio Da Rosa. Integraron la Mesa el Secretario General, Ing. Agr. Abilio Briz, y el prosecretario de la Junta Departamental, Carlos Cassanego Venancio.

La apertura de la sesión se realizó a la hora 19:30, e inmediatamente se dio ingreso a la Media Hora Previa, donde hicieron uso de la palabra los ediles anotados para tal fin.

El edil Carlos Julio Esteves (PN) se refirió a la Dirección de Hacienda de la Intendencia Departamental de Rivera. Denunció “la alta tasa de morosidad que enfrenta la misma, del orden del 25% en zona urbana y casi 35% en zona rural”.

Aclaró que “estos números pertenecen a julio del 2015. En diciembre del 2015 y julio del 2016 se realizaron dos refinanciaciones de adeudos, con la única finalidad de bajar estos números que, dígase de paso, son altísimos, hecho éste que notoriamente no se logró. Por el contrario estos números siguen creciendo en forma exponencial”.

El edil solicitó continuar con el descuento del 17% por pago adelantado, además de crear dentro de la Dirección de Hacienda un sector destinado al seguimiento cercano de morosos. También propuso cambiar la modalidad de refinanciación de adeudos dejando de ser esporádica y pasando a ser permanente y extender el plazo de financiación a 72 meses.

El edil Juan Antonio Pereira (FA) denunció que expresiones de un edil colega “evidencian una gran animosidad” hacia su persona, “tal vez entendiendo que el grupo político al que represento, o yo mismo, éramos responsables por una decisión tomada por el Frente Amplio de Rivera. Cabe destacar, compañeros, que tal decisión fue tomada por el anterior Plenario Departamental del Frente Amplio. Ni siquiera el actual, donde la 711 tiene algún delegado más, luego de las últimas elecciones”.

Concluyó señalando que “pienso que habrá un antes y un después, en cuanto al tratamiento de las alusiones personales en esta casa, luego del episodio de la pasada semana. Para finalizar, como suelo decir, no pido que mis palabras pasen a ningún líder nacional o departamental, porque como también suelo decir, no debo favores a ningún líder de sector alguno”.

El edil Antonio Fernández (PN) señaló que “en barrio Bisio, los moradores cuentan con una importante plazoleta de amplia extensión, pero reclaman que la misma posee una ornamentación y utilidad poco práctica. Reclamación a la que nos adherimos y concordamos plenamente. Hoy no es un espacio disfrutable, porque no tiene suficientes atractivos a los vecinos”.

Agregó que “esta plaza, así como está, podrá ser un proyecto de manifestación del arte, pero para el barrio no tienen la utilidad que es necesaria, y el fin que debe tener una plazoleta”. El edil solicitó que “esta contrariedad popular sea escuchada y se reorganice la arquitectura de esta plazoleta para el aprovechamiento de su espacio a los verdaderos usuarios, los pobladores de la zona”.

El edil José María Antuña (PC) expresó que “después de la caída de PLUNA en el año 2012, en la Presidencia del Sr. José Mujica surge la aerolínea Alas Uruguay, autogestionada por parte de los ex-trabajadores de PLUNA y apoyada por el Presidente Mujica. Empezó a volar, después de una azarosa gestación marcada por escasez de respaldo financiero y dificultades operativas y burocráticas en Uruguay”.

“Apenas cuatro meses más tarde y ante la razonable negativa de la administración Vázquez de seguir alimentándola con recursos fiscales, su supervivencia dependía de un incierto acuerdo con la estatal Boliviana de Aviación y ahora por último de una empresa Chilena. Aunque se realice acuerdos para rescatar esta Empresa, nada disimula el profundo error costoso de Mujica, que a partir del cierre de PLUNA, ignoró los reiterados consejos técnicos de que el sentido común exigía vender de inmediato sus siete aviones para reducir pérdidas y olvidarse del sueño fantasioso de resucitar una minúscula aerolínea de bandera en un mercado complejo, altamente competitivo, en el que grandes compañías quebraban una tras otra y para sobrevivir se asociaban para bajar costos operativos”.

El edil Sergio Bertiz (PC) señaló que hace un par de meses ingresó a la Comisión de Cultura un planteo sobre la posibilidad de realizar un mirador encima de lo que sería “El paseo de los poetas” en el barrio Cerro del Marco, pedido solicitado por el edil Valentín Leal, del Partido Nacional. “En comisión decidimos pedir el asesoramiento de Arquitectura de la Intendencia, y específicamente de su Director de Obras, Arq. José Mazzoni”, explicó el edil.

“De acuerdo a la información que poseo del Arq. Mazzoni, la inserción en el Cerro del Marco será a mediados del próximo año, fines del próximo año o principios del otro, pero como es de orden, se va a cumplir dentro de este período. (…) Parte de este mirador se va a reconstruir a nuevo, el Teatro de Verano, la Escalinata, algunas arterias, y también, en su totalidad, la Plaza Zorrilla de San Martín que está allí frente al Canal 10”, señaló.

Luego el edil José Ramón Montejo realizó un planteamiento sobre la situación que está viviendo Venezuela por la violación de los Derechos Humanos. Fue aprobado por mayoría de veintitrés afirmativos sobre un total de veintiocho votos. Posteriormente se pasó a los informes de comisiones y a las 21:30 horas se dio por finalizada la sesión.