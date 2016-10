“El 1% de los uruguayos padecen enfermedad celíaca, pero sólo 4.000 lo saben”

Sesión de la Junta Departamental:

El deliberativo departamental sesionó en la noche de pasado miércoles. La reunión fue presidida por el edil Marco Antonio Da Rosa, integrando la mesa el Secretario General Ing. Agr. Abilio Briz y Carlos Cassanego Venancio en prosecretaria.

Luego de la apertura de la sesión, a la hora 19:32, inmediatamente se dio ingreso a la Media Hora Previa, donde hicieron uso de la palabra los ediles anotados para tal fin.

El suplente de edil Fabricio Méndez (PC) señaló un hecho policial que finalizó en un homicidio al intentar la víctima evitar una rapiña. Agregó que amigos de la víctima hicieron una detallada crónica del asalto en las redes sociales, al tiempo que exigieron una respuesta a las autoridades nacionales y policiales.

Luego comentó un hecho policial informado en las páginas de Diario NORTE, donde se produjo una rapiña a un transeúnte que caminaba por calle Luis Batlle Berres con dirección sur, y al llegar a la intersección con calle Figueroa fue abordado por dos desconocidos que circulaban en motocicleta, donde uno de ellos extrae un arma de fuego de entre sus ropas y mediante amenazas le sustraen un celular, un buzo azul con capucha y una gorra de lana.

El edil citó expresiones recientes del Ministro Bonomi y se preguntó “¿Hasta cuándo vamos a seguir con esta equivocada gestión que lleva más de seis años de notoria decadencia?”. Agregó que “dadas las características de los hechos, los roles podían estar cambiados: podíamos estar lamentando el asesinato de un joven en nuestra ciudad por un celular y un buzo color azul. Los malos resultados están a la vista de todos”, concluyó.

Luego cedió los minutos restantes al suplente de edil Kenny Núñez (PC), quien expresó que “simplemente para redondear en este tema, hace dos horas aproximadamente, en la calle Julio Herrera y Obes y Juana de Oriol intentaron agarrar a una muchacha de unos veinte años aproximadamente. Tuvo la suerte que a media cuadra trabaja el hermano en un taller mecánico, y salió corriendo detrás del delincuente, el cual se dio a la fuga y no lo pudieron agarrar”.

La suplente de edil Ángela Queijo (FA) explicó sobre qué es la enfermedad celíaca. La edil expresó que “Es un desorden sistémico causado por la ingesta de gluten y otras proteínas similares que afecta a personas con predisposición genética. Esta se encuentra en los cereales: trigo, avena, cebada o centeno, comúnmente conocida con la sigla TACC. El tratamiento consiste en mantener durante toda la vida y sin excepciones una dieta libre de gluten. Tolerancia cero”.

Agregó que “la padecen el 1% de los uruguayos (34.000), pero tan sólo son cuatro mil los que saben de dicha enfermedad. Según estadísticas treinta mil personas no han sido diagnosticadas aún en nuestro país. (…) Existe un proyecto de ley (actualmente en la Cámara de Diputados) que intenta establecer El Instituto Nacional de Celiacos, éste formaría una Comisión integrada por dos funcionarios de Salud Pública, uno del Instituto de Alimentación, uno del Ministerio de Economía y Finanzas y el último de ACELU (Asociación Celiaca del Uruguay), formando así el Registro Único de Celiacos”.

La suplente de edil Graciela Vaz Yordi (PN) cedió sus minutos al edil Ramón Román Taroco (PN) quien informó que “el pasado viernes, en horas de la mañana, llegan a mi casa dos muchachos, que venían de parte de los vecinos domiciliados en la calle Guillermino Pérez para que yo fuera hasta allí, que iban a cortar la referida vía de tránsito, lo que yo ya había evitado en otra oportunidad. Concurrí al lugar donde ya estaban integrantes de la prensa y los vecinos dialogaban con el Arq. José Mazzoni que se había hecho presente”.

“Me centré únicamente a escuchar los reclamos de los vecinos y después las explicaciones del arquitecto, que en determinado momento dijo que no tenía conocimiento que se hubiese realizado alguna petición al respecto. Eso me llevó a tomar ‘cartas en el asunto’ manifestándole que en varias oportunidades presenté reclamos de los vecinos a través de notas; o sea, asuntos entrados exposiciones escritas, etcétera. La respuesta fue que ‘notas son notas, las notas no me van hacer cambiar un cronograma de obras’”, explicó el edil.

Román Taroco agregó que “en buen romance, para el Arq. José Mazzoni los ediles estamos pintados. Cero importancia para los representantes del pueblo. Ante cualquier reclamo los vecinos tienen que entrevistarse con él. Se ha transformado en una especie de ‘Sultán’, el que es capaz de todo, menos de responder a los que tiene que responder, por mandato de la Constitución de la República y la Ley 9.515”.

El suplente de edil Leonardo Grosso (FA) expuso sobre varios temas, como el pedido de informe realizado por escrito sobre situación de varios funcionarios de la comuna; el hecho de que la Convención de Derecho del Mar de las Naciones Unidas otorgó a Uruguay la extensión de su plataforma continental hasta casi 300 millas; y la suscripción de un tratado de libre comercio de última generación entre Uruguay y Chile.

El suplente de edil Dr. Jorge W. Fajardo (PC) expuso sobre dos temas recientes. En primer término recordó el reconocimiento realizado en sesión extraordinaria de la Junta Departamental de Rivera a la Prof. Alma Gallup. “Si tuviera que definir, con una sola palabra lo que pienso de su persona, como madre, esposa, profesora, ciudadana y política en su gestión, le diría solamente ‘Mujer Éxito’. Así la definiría yo”, señaló.

“Éxito es tener una visión, apasionarse por ella, trazar un plan y metas y cumplirlo de tal manera que ese éxito es propio. Es también haber liderado y motivado a un equipo de personas con ella, para poder hacerlo y realizarlo, y finalmente lo que explica y merece todo ese esfuerzo y precio que siempre todos pagamos, los que pagamos haber cumplido con la gente, haber beneficiado culturalmente, socialmente, integrando con crecimiento con Justicia a la ciudadanía, al pueblo, a un nuevo estilo de vivir”. En el otro tema, comentó los resultados del plebiscito realizado días atrás en Colombia.

El edil Sergio Bertiz (PC) brindó un informe sobre la Dirección de Promoción y Acción Social de la Intendencia Departamental de Rivera, con respecto a las actividades que se vienen desarrollando en dicha Dirección. Citó ejemplos como la Elección de la Reina de la Primavera en barrio Misiones, la elección de la Reina de la Tercera Edad en el Club Uruguay, y ñas actividades de promoción de las carreras de automóvil el viernes a la noche en la Plaza Artigas.

También destacó la realización de “la octava fecha en el Autódromo, con la presencia de más de cinco mil personas el domingo, y la frutilla de la torta fue el Festival Internacional de Bandas con mucha gente en Avda. Sarandí y más de mil jóvenes que nos visitaron fuera sus familiares. Más de mil jóvenes desfilando por la Avenida fue un espectáculo grandioso”.

Finalizada la Media Hora Previa se pasó a la solicitud de un minuto de silencio en homenaje a la tía-madre del suplente de edil Leandro Muñoz, fallecida días atrás. El planteo fue realizado por el edil José Luis Pereira.

El edil Sergio Bertiz solicitó la palabra para requerir un minuto de silencio en homenaje de Héctor Rocha Freire, y se le informó que esta moción ya fue presentada en la pasada sesión. El edil Carlos Osorio solicitó que en el minuto de silencio también se homenajeara a la mamá de la compañera Stella Pintos, fallecida recientemente.

Luego de finalizado el minuto de silencio el Presidente sugiere continuar con el Orden de Día y se procede a dar lectura a los distintos informes de las comisiones asesoras y a los asuntos entrados. A la hora 21:04, y sin más asuntos a tratar, se levantó la sesión.