“El día de la mujer no es solamente el 8 de marzo, sino los 365 días del año”

Sesión de la Junta Departamental de Rivera:

En la noche de ayer, jueves, sesionó la Junta Departamental de Rivera. La reunión estuvo presidida por el edil Marco Antonio Da Rosa, acompañado en la mesa por el secretario general Ing. Agr. Abilio Briz y el pro secretario Carlos Casanego Venancio.

Como primer punto del Orden del Día, se dio ingreso a la Media Hora Previa, donde hicieron uso de la palabra los ediles anotados para tal fin.

La suplente de edil Marysol Giménez (FA) expuso sobre el origen del Día Internacional de la Mujer, explicando “para qué paramos y por qué; hay mucha gente que aún no lo sabe”. La edil señaló que la idea del Día Internacional de la Mujer “se formó a finales del Siglo XX, con motivo de las actividades desarrolladas por los movimientos obreros en América del Norte y Europa. Desde entonces, el Día Internacional de la Mujer ha adquirido una nueva dimensión mundial para las mujeres, tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo”.

“Hoy en día es el índice más alto de mujeres muertas por violencia son madres, hijas, hermanas, etcétera. También sabemos que tenemos un largo camino por recorrer, necesitamos más cambios que se produzcan en la sociedad. Y quienes gobiernan, quienes administran el Estado, también tienen una responsabilidad fundamental: garantizar el presupuesto de las leyes que protegen a nuestras compañeras de la violencia de género, con hogares de protección para la mujer golpeada, con jueces que tomen medidas concretas sobre los violentos, sobre los agresores”, señaló.

Oprima aquí para escuchar la exposición de la edil

El suplente de edil Carlos Moráis Jorge (PC) expuso sobre el tema “tenencia responsable de animales”. El edil señaló que “es notorio ver perros, gatos, vacas y caballos, deambulando por las calles y hoy todos esos animales están adoptando la modalidad de alimentarse en contenedores de basura, lamentablemente dejados abiertos en muchos casos por hurgadores en busca de alguna utilidad y algún resto de comida. Sin ahondar en el tema surge a raíz de eso el alto riego de contaminación a las personas pues la mayoría de todos esos animales vuelven a sus casas, pues todos sabemos que son contados con los dedos los que sí son callejeros”.

Oprima aquí para escuchar la exposición del edil

La suplente de edil Mtra. Soledad Tavares (FA) enfatizó que “desde las primeras civilizaciones, las mujeres han buscado cambios en la sociedad para que fuese más justa y equitativa. Cronológicamente las mujeres de todos los continentes vienen buscando: paz, el voto femenino, derecho al trabajo, a la formación profesional y a la no discriminación laboral. Desde 1975, el 8 de marzo es un día para reivindicar las aspiraciones que la mitad de las personas de este mundo tuvieron, tienen y tendrán. Pero este 8 de marzo, un 8 de marzo cibernético, del Siglo XXI, es mucho más profundo, mucho más sentido por todos, mucho más doloroso”.

“¿Es que no nos damos cuenta como sociedad de lo que está pasando? Están matando a nuestras madres, a nuestras hijas, compañeras, hermanas. Y por eso el llamado para éste 8 de marzo a la reflexión, al luto, al respeto a las que ya no están… porque no alcanza el marco normativo, si no cambiamos nuestras actitudes, si los hombres violentos no asumen su condición e intentan cambiar, si las mujeres no dejamos de educar a varones agresivos y niñas sumisas y empezamos a educar personas respetuosas del otro, del diferente”, explicó la edil.

Oprima aquí para escuchar la exposición de la edil

El suplente de edil Carlos Julio Esteves (PN) hizo eco de los reclamos planteados hace dos años por vecinos de la zona este de la ciudad. El edil agregó que, “dialogando con los mismos y en una amplia recorrida que realizamos por Pueblo Nuevo y Rampla, nos hacían notar las deplorables condiciones en que se encontraban sus veredas, sus calles. Muchas de las mismas son aun de piedra y algunas ya muy deterioradas. Otras arterias aún son de tierra y no poseen cordón cuneta. También nos comentaban al respecto de la precariedad de la iluminación”.

“Otro de los reclamos recurrentes por aquel entonces y que sigue válido aun es la inexistencia de un espacio urbano público, una plaza pública, recordando que esta nada más es que un espacio de convivencia, de recreación, el cual permitiría realizar un sinfín de actividades sin tener que dislocarse a otros puntos del Departamento. Ya se han pasado casi dos años de gestión y aun los vecinos no han obtenido respuestas. Es por ello que, solicitamos al Sr. Director de Obras, Arq. Mazzoni, que recorra la zona mencionada con la finalidad de brindarles alguna respuesta a los vecinos, que también son contribuyentes de la comuna”, señaló el edil.

Oprima aquí para escuchar la exposición del edil

El suplente de edil Dr. Esteban Quiroz (PC) recordó y celebró el Día Internacional de las Mujeres, acotando que “el día de la mujer no es solamente el 8 de marzo, sino los 365 días del año. Lamentablemente, muchas personas, hombres en su mayoría, no lo tienen presente y cometen violencia que generalmente comienza con la psicológica, y paulatinamente se convierte en violencia física. Aunque no necesariamente es así, a veces la violencia física está instalada en los hogares desde hace mucho tiempo, pero la mujer no lo denuncia a su pareja, en la mayoría de los casos por temor a que su compañero lastime a sus hijos, o a sus padres, ya que la amenaza es frecuente en estos casos. Violencia y cobardía se unen para muchas veces terminar en un desenlace fatal”.

Luego, el edil se refirió a la educación, y más concretamente al inicio de clases. “Como todos sabemos el día 6 de marzo pasado comenzaron, en todo el país, las clases de primaria y de secundaria hasta primer año de bachillerato. Evidentemente, siempre surgen inconvenientes a la hora del comienzo de las aulas, pero este año parece que fue un tanto exagerada. Se pudo leer, en casi todas las portadas de los diarios el titular ‘Cinco mil liceales sin clases; la mayoría no estaban inscriptos’. Dos de los liceos más grandes del país, el IAVA y el Bauzá, enviaron el día lunes a los alumnos de cuarto año a sus casas porque la mayoría no figuraba en las listas. En cuanto a Primaria las clases comenzaron en las escuelas públicas con casi trescientos cargos de maestros vacantes y además de esto se suma cubrir 120 cargos de auxiliares”, dijo.

Oprima aquí para escuchar la exposición del edil

El edil Robert Costa Quevedo (PC) señaló que “la División Vialidad Rural, a cargo del Sr. Julio Videla, teniendo presente la mayor cantidad de caminos internos del Departamento, ha trazado un listado de caminos con dificultades, dividido en tramos que van desde los 12 kilómetros hasta los 22 kilómetros. Durante el mes de febrero se han atendido tramos de Ruta 30 a Arroyo Valiente (15 kms); desde Ruta 27 a Puntas de Corrales (12 kms); desde Ruta 27 a Paso de Lemos (5 kms); desde Ruta 27 a Guabiyú (10 kms); Ruta 44 Paso Casildo (21,9 kms); desde Blanquillo a Camino Zapucay (12,4 kms); dando un total de 76,3 kilómetros”.

“En el mes de marzo se ejecutarán: un tramo en Puntas de Buen Retiro (7 kms); finalización de tramo Ruta 27 a Paso de Lemos (10 kms); desde Ruta 27 a Lapuente (18 kms); a la altura del Km. 78 de Ruta 27, tramo (12 kms); finalización tramo Ruta 27 a Guabiyú (12 kms); Paso Carpintería (12,2 kms); Cerrillada (25 kms); Cerro Pelado al Este (5,8 kms); cerca de la Escuela Nº 123 a Empalme Camino las Flores (5 kms); y en Ruta 28 por inmediaciones de la Escuela Nº 48 (5 kms), totalizando 81,2 kilómetros”, concluyó el edil.

Oprima aquí para escuchar la exposición del edil

Luego se pasó a los informes de comisiones y a los asuntos entrados.