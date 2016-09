El diputado Gerardo Amarilla presentó dos pedidos de informe

El presidente de la Cámara de Representantes, diputado Gerardo Amarilla, realizó un pedido de informe donde solicita información respecto a los costos que tiene la producción, distribución y la cadena de comercialización del cannabis a vender por parte del Estado, cómo inciden esos costos en el valor final del producto a comercializar, si se tiene pensado subsidiar costos en algunas de las etapas para mantener el precio fijado y qué estudios se han realizado respecto a los costos del cannabis en la región y en el mercado ilegal de nuestro país.

Por otro lado, también solicitó información vinculado a qué pazos se han cumplido en relación a lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley Nº 19.172, si ya se ha instrumentado y de que forma la inclusión obligatoria de la disciplina “Prevención del uso problemático de drogas”, en todas las ramas de la educación incluyendo Formación Docente y la Universidad Tecnológica (UTEC) y cómo se ha evaluado la implementación de estos programas.

PEDIDOS DE INFORME

Los pedidos de informe cursados por el diputado Amarilla, destinados al Primer Vicepresidente de la Cámara de Representantes, diputado Felipe Carballo, establecen textualmente:

– “De acuerdo a las facultades que me concede el artículo 118 de la Constitución de la República, solicito a usted tenga a bien cursar a los Ministerios de Economía y Finanzas, de Ganadería, Agricultura y Pesca y de Salud Pública, el siguiente pedido de informe: 1) ¿Qué costos tiene la producción, distribución y la cadena de comercialización del cannabis a vender por parte del Estado? 2) ¿Cómo inciden esos costos en el valor final del producto a comercializar? 3) Si se tiene pensado subsidiar costos en algunas de las etapas para mantener el precio fijado. 4) ¿Qué estudios se han realizado respecto a los costos del cannabis en la región y en el mercado ilegal de nuestro país?”.

– “De acuerdo a las facultades que me concede el artículo 118 de la Constitución de la República, solicito a usted tenga a bien cursar al Ministerio de Educación y Cultura y por su intermedio al CODICEN-ANEP, el siguiente pedido de informe: 1) ¿Qué pasos se han cumplido en relación a lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley Nº 19. 172, señalándose qué programas educativos específicos se han incluido para prevenir el uso de drogas en general y el cannabis en particular en la educación primaria, secundaria y en educación técnico profesional? 2) Si ya se ha instrumentado y de qué forma la inclusión obligatoria de la disciplina “Prevención del Uso Problemático de Drogas”, en todas las ramas de la educación incluyendo Formación docente y la UTEC. 3) ¿Cómo se ha evaluado la implementación de estos programas?”.