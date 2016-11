“El PC quedó en una postura alejada de los intereses populares a nivel nacional”

Diputado Fernando Amado y un nuevo movimiento colorado:

(Por Rosa Dutra) El joven diputado Fernando Amado (PC-Montevideo), luego de dejar el grupo del senador Pedro Bordaberry “Vamos Uruguay”, está realizando una gira por todo el país para dar a conocer el nuevo Movimiento “Batllistas Orejanos”. En ese sentido, el representante nacional estuvo en Rivera y fue entrevistado por NORTE.

Expresó que a fines del 2014, en la noche de la Elección Nacional, Bordaberry fue a saludar a Lacalle Pou y a Larrañaga y se subió al estrado en el acto y compartió el acto. En ese momento -dijo- él no se sintió representado como colorado y se preguntó porque no hizo lo mismo con el Frente Amplio.

“Siento que el Partido Colorado debe tener su propia identidad. Sin ningún tipo de preferencias por otro partido. Además, esa noche fue en la que mi Partido votó muy mal y Bordaberry tendría que haberse quedado con los colorados para procesar ese revés que tuvimos en las urnas”, expresó el diputado Amado.

Tampoco le gustó la frase de Pedro Bordaberry que comentó: “Vine para que hagan mierda a Tabaré Vázquez” y que “el Partido Colorado tuviese una relación preferencial con el Partido Nacional”, ya que -según expresó Fernando Amado- “el Partido Nacional solo le ha hecho daño al Partido Colorado, porque tiene una visión de país distinta, sobre todo el Herrerismo”.

Consultado de por qué fue el único colorado que tuvo un acercamiento al Presidente Vázquez enseguida de la Elección, señaló que “el Presidente quería conocerme más y me invitó a una reunión a la cual concurrí. Y si me llamara Lacalle Pou también iría para conversar temas sobre el país”.

Haciendo referencia a su grupo, dijo que éste “tiene un mensaje de cambio, de renovación generacional, de recuperación de la ideología batllista histórica, que hoy no la representa el partido”. Señaló que el Partido Colorado en Rivera “es distinto a los otros lugares del país, porque es pueblo, sigue mezclado con las causas populares, defiende al trabajador”.

“A nivel nacional quedó en una postura muy alejada de los intereses populares. En Rivera, a nivel nacional la gente lo siente muy lejos de las causas de las mayorías populares, pero en las Departamentales elige al Partido Colorado, porque sus líderes están consustanciados con los problemas de la gente”, explicó.

Dijo tener muy buena relación con los líderes de Espacio Abierto; con el diputado Tabaré Viera comparte la Cámara de Diputados y mantiene “una linda amistad” y coincide en muchos puntos.

De las visitas que ha realizado a los distintos Departamentos concluye que fueron muy positivas por la excelente respuesta de la población. Cree que en el país hay muchos batllistas, pero “el problema que existe es que está vacío de colorados, porque los batllistas sienten que el Partido Colorado dejó de representar esa sensibilidad batllista”. Por este motivo, con su sector pretende generar un puente para que muchos retornen al Partido y representarlo bien.

“Quienes disputarán el Gobierno en las próximas Elecciones Nacionales serán el Partido Nacional y el Frente Amplio. Mi Partido tendrá una enorme oportunidad de empezar a reencontrarse con su identidad batllista. A partir de que haya en el sector un cambio interno”, manifestó.

Aspira a competir y ganar en la elección interna del partido. Anunció que será precandidato a la Presidencia de la República, aunque duda que el Partido pueda disputar la presidencia. Aunque sí considera que “en la próxima interna se disputará qué Partido Colorado habrá dentro de diez, quince o veinte años. Si continuará siendo un partido chiquito de derecha, conservador y dejando de un lado las banderas batllistas históricas de defender las mayorías populares, o si será un partido que comenzará a reencontrarse con lo más rico de su historia: el Batllismo de Don José Batlle y Ordóñez que generó un Estado de bienestar en Uruguay, que fue llamado la Suiza de América”.

Al referirse a los temas que considera prioritarios y de urgencia para el país y que hoy preocupan a los uruguayos, señaló que a principios del próximo año instalarán “cuatro o cinco comisiones fuertes”, que plantearán trabajos de seis meses para que el grupo pueda tener un documento final que sea la plataforma de las ideas fuerzas que “Batllistas Orejanos” tendrá como su presentación política.

Destacó la inserción laboral como tema importante para el país, en 20 o 30 años, “cambiando el chip mental de la seguridad en el empleo, porque hoy nada es seguro en este tema ya que vivimos en un mundo permanentemente cambiante, donde la tecnología sustituye rápidamente a una cantidad de oficios. No se puede quedar en que todos vivimos del oficio. Lo mejor que se puede hacer para que los trabajadores sean libres e independientes, es que tengan formación básica para poder rápidamente reciclarse de un trabajo a otro; estar preparados para una realidad donde los jóvenes de hoy pasarán por diez o quince trabajos en su vida y necesitan formarse”.

“Otro tema importante es la fragmentación social, que no dejó de aumentar, y continúa habiendo una gran división entre barrios. Ya no somos el Uruguay integrado, donde no importaba donde nacías, el futuro que tendrías, porque cada uno era el arquitecto de su destino y el Estado daba las herramientas para que se pudieran desarrollar. Hoy ya no existe esa condición”, agregó.

La inseguridad es un tema que genera gran preocupación. Para combatirla -afirmó- se necesita mucha educación, cultura, formación en valores, un Ministro del Interior y una policía que lideren el combate al delito. “El Frente Amplio, manteniendo al actual ministro Bonomi, se hace daño a sí mismo”, dijo. Considera el hecho un acto de soberbia. “Es necesario darle a la ciudadanía un mensaje de cambio, de renovación en el Ministerio, para generar credibilidad, confianza y esperanza en la gente”, acotó.

Si en las próximas elecciones hubiese un balotaje, dijo que el Partido Colorado deberá recuperar su independencia y no debe inclinarse por ningún otro partido que no sea el propio Partido Colorado. “Los ciudadanos colorados deberán saber a quién deben votar en la segunda vuelta. Votarán al ciudadano que aspire a la Presidencia que mejor los represente”, concluyó.